Fracaso y colapso total migratorio en México. De Chiapas saltó a todo el país

Fracaso y colapso total migratorio en México

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

*Un fenómeno gratis migratorio mal llevado que tiene al país en alerta máxima y ya de adversario a los Estados Unidos.

La pasión y exaltación del Presidente López Obrador porque México se llene de extranjeros migrantes, no solamente es un antecedente histórico de “rellenar” el país de migrantes de todo el mundo, donde ya no solamente son Centroamericanos que hasta programas federales de México como “sembremos vida” se lo fueron a regalar a Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que desde el mismo diciembre del 2018, en que se aperturó libremente para que los extranjeros tuvieran “gratis y sin cargo alguno” la entrada a territorio nacional en la frontera sur, donde empezaron a llegar en exceso y desproporción de gente de color de más de 35 países del continente africano, posteriormente cubanos, dominicanos, y ahora dentro de la plataforma se recibieron con los brazos abiertos Lopezobradorista a los haitianos que son hasta ahora los que más problemas de seguridad nacional han hecho en México, originando un rechazo total de la población mexicana.

Miles de extranjeros ya no salieron de San Pedro Sula en Honduras como aquellas caravanas extranjeras que destrozaban portones fronterizos y rompían candados entre México y Guatemala, además de corretear a los agentes del INM y en ese momento policía federal y Guardia Nacional ya en las carreteras mexicanas de Chiapas, sino que ahora desde la ciudad cárcel mexicana por excelencia, o “corral de migrantes” más grande del mundo, Tapachula, Chiapas, la entrada es completamente gratis por el rio Suchiate, completamente ilegales e indocumentados para que se hacinen y amontonen los extranjeros en Tapachula, con el pretexto de que saquen sus papeles migratorios en la COMAR, ACNUR o el propio INM y poder transitar por todo el país para llegar a los Estados Unidos y se complemente el ansiado “sueño americano”, aunque miles de extranjeros se encaminan al nuevo sueño azteca que ya es una realidad, sobre todo en ciudades de playas como Cancún, Huatulco, Acapulco o Puerto Vallarta.

Sin embargo, toda la política migratoria mexicana fracasó y colapso y ahora las caravanas salen desde la frontera sur en territorio mexicano –Tapachula- para caminar por las carreteras del país totalmente en forma “indocumentada” violatoria a nuestras leyes de migración mexicana porque no sabemos sus nombres, apellidos y que rostros tienen los que están transitando por territorio nacional, si son maras, delincuentes o asesinos en sus países, lo cierto es que el gobierno de López Obrador los recibe con los brazos abiertos, donde no solamente es “abrazos no balazos” para los delincuentes mexicanos, sino qué dentro del problema de seguridad nacional por migración es también a los extranjeros “abrazos y hermoso cariño y no ley migratoria mexicana”. Un reconocimiento de la 4T a la ilegalidad y complicidad dentro del contexto de la seguridad nacional, vía migración.

Programa migratorio “Quédate en México” podría generar “colapsos” en la frontera norte: Ricardo Monreal

En la capital del país, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo este sábado que mantener a migrantes apostados en la frontera de México con Estados Unidos, como lo estipula el programa “Quédate en México” del gobierno estadounidense, podría generar “colapsos” de derechos humanos en esa región.

Al encabezar la ceremonia de “Homenaje a las y los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos” en el Senado, en el marco del Día Internacional del Migrante que se celebra hoy, dijo que la reactivación del programa preocupa a varios senadores, por lo que en los primeros días de enero comparecerá en la cámara alta Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM).

Las fronteras deben tener respaldo y protección internacional y nacional. Es previsible que se presenten numerosos grupos de personas como nunca antes. Mantener indeterminadamente en la frontera a personas de diferentes países en espera de asilo en la unión americana puede generar colapsos en alimentación, salud y vivienda y convivencia con la población de las fronteras», dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Advierten expertos colapso por migración en zona sur

El mismo Excélsior y el periódico nacional la Razón dieron a conocer este fin de semana que diputados y expertos advirtieron que de no controlarse los flujos migratorios y resolver las solicitudes de refugio, habrá un colapso en las ciudades del sur del país, así como una crisis en instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), debido a que hay un desastre en los estados de la frontera.

“Hay un gran riesgo. De no controlar la migración, será el colapso de las ciudades del sur de México”, detalló Josep Herreros, de la Unidad de Protección de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en entrevista con La Razón.

De enero a noviembre de 2021 se registraron 123 mil 187 solicitudes de refugio de migrantes, un aumento de 240 por ciento respecto a igual lapso del año pasado, cuando se contabilizaron 36 mil 2020, y un alza de 84 por ciento respecto a 2019. Refirió que a finales de noviembre se produjeron cifras históricas, ya que el país rebasó a 2019, año con mayor migración, pero aclaró que desde 2015 va en aumento, aunque por la pandemia se paró.

Es preocupante, dijo, que sigan aumentando las solicitudes con el poco presupuesto que tiene la Comar, por ello es urgente fortalecer sus capacidades para que no se vea rebasada y en crisis. “México no puede solo, debe tener respuesta internacional; los demás países deben fortalecer sus capacidades para evitar la migración”, aseveró el experto.

En el marco de la celebración hoy del Día Internacional del Migrante, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa María González Azcárraga, detalló que hay un total descontrol en la frontera sur, ejemplo claro fue el accidente ocurrido el pasado 9 de diciembre donde perdieron la vida 55 personas. Afirmó que los municipios no tienen la capacidad de resolver el problema migrante en la movilidad, refugio y atención.

Desde Chiapas hasta la frontera norte ya es un problema la migración extranjera.

El Presidente López Obrador llamo a los centroamericanos primeramente para que vinieran a trabajar a México, y que se les pagaría bien, que les llevaría el programa “Sembremos vida”, pero se escuchó ese grito y ese regalo hasta el África, Cuba, Haití, república dominicana, y hace días fueron detenidos en Tapachula, rusos, turcos y pakistaníes. ¿Cuál es la animosidad de traer gratis a extranjeros a México, ¿Qué se crucen y se multiplique la sangre mexicana?, o es nomas presionar a los Estados Unidos o desviar la atención y seguir con su 4T.

Pide ONU indagar muerte de 56 indocumentados

La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades del país investigar el accidente en el municipio de Chiapa de Corzo, en el que perdieron la vida 56 migrantes de Centroamérica el 9 de diciembre pasado. En conferencia, la vocera del organismo, Ravina Shamdasani, aseguró que se encuentran consternados por el accidente, y urgió justicia para las víctimas y sus familias. Estados Unidos empieza a pisar callos a México.