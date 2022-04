Asesoría Legal

Funciones De La ONU

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Varias veces hemos tocado el tema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mucha gente no saben sus funciones, ni tampoco que existe, la mayoría de la gente común solo saben de las noticias locales y otro tanto de noticias nacionales, no saben casi que existen organizaciones que ayudan a personas, animales, países, etcétera, la Organización de las Naciones Unidas nació en 1945 donde representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, de las finalidades era organizarse a nivel internacional para enfrentar los problemas de la humanidad, una de sus actividades es darle refugio a personas que huyen de la guerra, de hecho, a nivel mundial, Afganistán, es uno de los lugares más peligrosos del mundo, por la crisis, conflictos y la pobreza que predomina, las niñas y niños afganos tienen un alto índice de desnutrición crónica, en su momento, MERCADOTECNIA DE MEXICO hizo entrega de un oficio por 68 hojas en el 2019, donde se indican una serie de programas que se podría hacer no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, pero, lamentablemente el cuerpo administrativo de la ONU no sabe sus funciones en esas oficinas, ni tampoco su titular, todo es únicamente política, porque esa cultura tienen, no hacen nada por ningún país, al menos, la oficina de la ONU en México, MERCADOTECNIA DE MEXICO uno de sus planes es levantar información en varios países para entregarlo directamente a las principales instituciones que protegen los Derechos Humanos, que son: Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, Defensor del Pueblo, Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Nueva York), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-New York), Human Rights Watch, entre muchos otros más, sin embargo, a la ONU México poco le importó lo que la sociedad mexicana pueda hacer por los demás, ellos no ven la situación sensible, solo la situación diplomática y política, es muy difícil que la ONU México cumpla con los objetivos de sus principios de la Organización de las Naciones Unidas, sus 5 pilares de la ONU son, el distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible, proteger los Derechos Humanos, mantener la paz y la seguridad, defender el derecho internacional, la oficina de la ONU en México le da poca difusión a sus actividades, más del 60 % de la población mexicana no sabe de la existencia de la ONU en México, aquí es donde entra el dicho que, el buen juez por su casa empieza, y es que, las agencias, fondos y programas que componen el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México), suman, a través de sus mandatos específicos a una estrategia común de acción y cooperación para promover una mayor inclusión y equidad para todas las personas en un marco de Derechos Humanos, que pena que en México los Derechos Humanos no se respeten, cuando ha habido guerras y muertes por la misma situación y por pandemias, etcétera, lo que hacen casi siempre es honrar la memoria de quienes perdieron la vida y de los que murieron por pandemia, etcétera, siendo que no es necesario esto, se puede evitar, la ONU puede intervenir directamente, pueden evitar guerras, hambres en el mundo entero, en logares de África, Afganistán, Haití, y todos los países donde viven en pobreza extrema se deben aplicar programas urgentes pues han muerto millones de personas por el hambre y enfermedades, promover la igualdad de género, pero no de a mentiritas como se hace en México, es erradicar el machismo, prácticas de violencia hacia las mujeres en todo el mundo, no sacar notas en los medios de comunicación internacional ni escribir que se está trabajando sobre la igualdad de género si no es cierto, una cosa es decirlo y escribirlo y otra muy distinta es llevarlo a cabo, quiero decir que los beneficios socioeconómicos de la igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer en todo el mundo son innegables, ya que, las desigualdades siguen estando profundamente arraigadas en las sociedades de todo el mundo, no solo hablo de México, hablo de todos los países pobres, las mujeres no tienen acceso a un trabajo decente, a una igualdad de salario, a educación de calidad (en México no la hay), y a una atención de salud adecuada, tanto en México como en el resto de los países pobres las mujeres con mucha frecuencia sufren violencia y discriminación, por ejemplo, en México se practica el engaño y la mentira por parte de quienes juegan un puesto de elección popular, el gobierno de cualquier nivel es de puertas cerradas, en otros países de igual manera han sido azotados por los desastres naturales, los gobiernos mundiales incluyendo el de México no son de respuesta inmediata, bebés, niñas, niños, personas de la tercera edad de los que han salido afectados por los desastres naturales se quedan sin casa, no tienen donde dormir ni que comer, la alimentación de los bebés no es la misma que la de un adulto, la gente sufre mucho por culpa de su atraso en toma de decisiones y falta de respuesta inmediata, lo mismo sucede en México, el Gobierno Federal mexicano solo habla de política y se llenan la boca en decir una cosa tras otra, mentira tras mentira, un gobierno casi socialista donde los menores de edad, los bebés y las mujeres pagan duramente las consecuencias, en este país no existe ni hay democracia, esa palabra no la conocen ni saben cómo usarla, creen que solo es llegar como presidente de la república, senador, diputado federal, diputado local o presidente municipal y ya, el que no es político las 24 horas los 365 días del año simplemente está entorpeciendo con su presencia el desarrollo de México y de otras personas que si saben que es la democracia, la pandemia en México se ha tomado como un juego político, no lo han tomado en serio, la gente sigue muriéndose, los semáforos los ponen del color que quieren según sus intereses particulares políticos, no toman en serio al pueblo de México, en nuestro país no se da a conocer la igualdad de género en los medios de comunicación en general como tampoco se lleva a la práctica, lo que se debe hacer es levantar los datos y actuar inmediatamente, en el mundo entero los bebés, niños y niñas tienen hambre, las mujeres y hombres de la tercera edad deben también tener una alimentación adecuada, no solo se trata que la ONU saque imágenes de niños comiendo y que saquen en su portal el tema de los asuntos humanitarios y de las actividades que hacen si realmente no es cierto, en las guerras, Estados Unidos de Norteamérica es el único culpable de andar metiéndose en lo que no le importa ante los demás países ocasionándoles guerra, y dentro de las mismas, golpean y azotan a las personas no importando su edad, a las mujeres y niñas los soldados gringos las han violado, Estados Unidos goza de mucha impunidad mundial y se le ha permitido, de hecho, nuestras autoridades mexicanas casi casi dependen de ellos y de igual manera les han permitido acciones en donde incluso, se ha violado la soberanía al tener elementos policiacos en nuestro país, nada tienen que venir a hacer aquí, mucho nos dañaron al robarnos más de la mitad de nuestro territorio, a esas autoridades se les debería enjuiciar ante la Corte Penal Internacional por las guerras ocasionadas sustentadas y fundamentadas en nada, violan la soberanía de los demás países por el hambre de territorio y el petróleo ajeno, son unos abusivos, debemos ser más solidarios entre nosotros mismos como mexicanos y ante las personas que sufren en el mundo entero.