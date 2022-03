Gobernador Rutilio Escandón Cadenas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Gobernador de Chiapas, pide acabar con malas prácticas, la corrupción, la impunidad y grillas electorales

Dentro de estas próximas festividades decembrinas , y a la mitad del camino, este martes el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, durante la salutación a alcaldesas y alcaldes de Chiapas confirmó el compromiso y la disposición de su gobierno de trabajar en unidad y sumar esfuerzos, recursos, asimismo, pidió acabar con las malas prácticas, la corrupción, la impunidad, evitar los gastos superficiales para generar ahorros y economías institucionales, y velar por que los recursos públicos se inviertan en iniciativas y obras en materia de salud, seguridad, educación, infraestructura vial, servicios públicos y en todo lo que verdaderamente requiere la gente.

En este encuentro, el mandatario convocó a las presidentas y los presidentes municipales, a dejar también atrás las campañas electorales y las diferencias políticas e ideológicas, y hacer causa común para atender las necesidades más sensibles de la población y sacar adelante las propuestas y aspiraciones de quienes, a través del voto libre y secreto, les dieron la confianza de dirigir los destinos de sus municipios:

“Los invitamos a empujar hacia la misma dirección para que Chiapas pueda crecer. Trabajemos con firme compromiso, con el objetivo de estar a la altura de nuestro pueblo. Tenemos la dicha de estar al frente de esta gran responsabilidad, porque han confiado en nosotros, por lo tanto, hagamos conciencia de que no les podemos fallar y tenemos que cumplir, pues tienen el sueño de un verdadero cambio”, apuntó el mandatario estatal.

Luego de resaltar los grandes logros en su tercer año de gobierno, el mandatario expresó que en México y Chiapas se viven momentos de transformación, pues se está dando una verdadera revolución de las conciencias. “Quiero agradecerles que estemos juntos, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: amor con amor se paga. Así que, trabajemos bien para atender las necesidades de los municipios”.

Estuvieron presentes: los titulares de las secretarías General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez y la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez y los diputados María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la Mesa Directiva; Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política, y otros.

Mayor responsabilidad del servicio público actual con la entrega de cuentas claras.

Enésimo y reiterado llamado de un gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en su peregrinar a la mitad del camino, aunque este sería el primero de su cuarto año muy categórico y contundente que no solamente está cerca de la gente, sino de sus colaborares que deben de ser los primeros de poner el ejemplo no solamente para combatir la corrupción y las practicas aviesas como hacer política electorera, que sin duda se pondría de moda desde enero del 2022, porque muchos no acataran el llamado a la conciencia que se hace de buena fe.

Sería un error pensar que los funcionarios estatales de la cuarta trasformación de “Chiapas de corazón”, actuales no van a pasar por la medida de la vara, la vigía y supervisión de las acciones de honestidad y limpieza de entregar buenos resultados en beneficio del pueblo de Chiapas, son los actuales servidores públicos de esta nueva administración que tienen la mayor responsabilidad de entregar cuentas claras y dejarse que sean auditados. Le conviene al gobierno y les conviene a todos, siendo el triunfador los chiapanecos. La misma autoridad estatal debe de pedir que todos sus funcionarios estatales, alcaldes de Chiapas y funcionarios del gabinete legal, cumplan sus obligaciones que tanto exige el Presidente de México López Obrador: Entregar resultados sin corrupción y triquiñuelas. En fin.

El senador Ramírez Aguilar se reúne con dirigente moral Cuauhtémoc Cárdenas

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo un interesante encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder de la izquierda mexicana, en donde conversaron sobre diversos temas de índole nacional. En este encuentro, Ramírez Aguilar reconoció al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como un líder que ha contribuido a la democracia en México, a la participación ciudadana y ha hecho historia a través de las diferentes responsabilidades sociales y políticas que los mexicanos le han conferido.

El legislador chiapaneco destacó que, por vivir momentos de transformación en la vida pública, tuvieron este encuentro en donde, además, abordaron temas de la frontera sur del país, cuyas necesidades son ya conocidas por el ingeniero Cárdenas, además de otros temas del contexto nacional.

Un encuentro de amigos y de gran camaradería que invita a valorar el conocimiento de los políticos chiapanecos cuando de por medio se encuentran personajes de absoluta moral pública que tienen un simbolismo en la historia nacional actual.

El IEPC da a conocer fechas para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022

(El Proceso Electoral dará inicio el 1 de febrero, el 3 y 4 de marzo será el registro de candidaturas, del 21 al 30 de marzo se realizarán las campañas y el 03 de abril será la Jornada Electoral).

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó el Calendario que establece la fecha de realización de las actividades que integrarán las diferentes etapas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 (PELE-2022), por el que se elegirán integrantes de Ayuntamientos en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.

El presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, comentó que, con la organización de las elecciones extraordinarias, el IEPC acata el mandato jurisdiccional y las determinaciones del Congreso local. Añadió que el Calendario Electoral se trata de un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio del cual se guiarán las actividades a desarrollar en el Proceso Electoral Extraordinario.

Chacón Rojas explicó que algunas de las fechas más relevantes que se incluyen el Calendario Electoral son: el inicio del PELE-2022 y el Registro de Convenios de Coaliciones, que será el 1 de febrero, las precampañas que serán del 10 al 14 de febrero, el 3 y 4 de marzo será el registro de candidaturas, del 21 al 30 de marzo se realizarán las campañas y podrán realizarse debates entre candidaturas, la veda electoral comenzará el 31 de marzo y el 03 de abril se llevará a cabo la Jornada Electoral.

También se aprobó la acreditación local de 3 partidos políticos nacionales y el registro de 2 partidos políticos locales, a fin de garantizar la equidad en la contienda electoral extraordinaria. Dichos partidos son: de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Fuerza Por México, Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, para su participación en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; esto en observancia a una resolución del Tribunal Electoral del Estado, así como a la emisión del Decreto 14 del Congreso local.

Un regreso a la democracia que hacía falta en Chiapas, por culpa de los diputados locales de la 67 legislatura.