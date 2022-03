Asesoría Legal

Gobiernos democráticos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En el país se jugó 2,446 municipios para alcaldes, en cargos federales para diputados son 300 de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, de igual manera se juegan las diputaciones locales, en ocasiones es importante llevar a las casillas a los y las hijas desde pequeños para inculcarles nuestros derechos cívicos para que el día de mañana sean ellos quienes decidan por quien van a decidir, es muy importante el voto, hay que tener paciencia a las personas discapacitadas que de igual manera llegaron a sufragar, como personas siempre debemos tener paciencia para que ellos voten igual, hubo violencia de algunas personas encapuchadas sobre algunas casillas, violando en todo momento el derecho de las personas y alterando el orden público, sin embargo, momentos después se restablecía, pero hombres armados en San Luis Potosí robaban las urnas, los presidentes municipales, diputados y diputadas locales y federales que hayan logrado su objetivo, muchas felicidades, bien es sabido que Mercadotecnia de México no está casado con ningún partido político, el siguiente paso es esperar las impugnaciones y demandas ante las diversas Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es un hecho que habrán demandas por diversas actividades y fraude electoral, muy probablemente el cómputo final en algunos Estados se publicará hasta el 13 de junio, los que legalmente ya hayan quedado lo que tendrían que hacer en primer lugar es no olvidarse de quien los llevó a ocupar el cargo que tendrán, en segundo lugar, respetar las opiniones del pueblo en base a encuestas que ustedes pueden hacer cada 3 meses en su municipio o Distrito Electoral que representan, lo anterior, para que el pueblo se sienta bien y confiado sabiendo que su representante los está tomando en cuenta, esto, por sui quieren jugar una segunda vuelta para quienes van por primera vez, antes, cuando los presidentes municipales, diputados locales y federales llegaban se olvidaban del pueblo y hacían lo que querían durante 3 años, es importante recopilar información de la gente mediante encuestas como lo hace Mercadotecnia de México con algunos funcionarios, la opinión de la gente cuenta y vale mucho, ser un gobierno democrático y ser un representante democrático en las curules es simbología de confianza en quien va manejar correctamente al municipio, Estado y el país, ya que los Diputados Federales crean leyes, Mercadotecnia de México tiene preparadas 13 iniciativas que son Proyecto de Decreto y se está esperando para incursionarlas inmediatamente en cuanto se les dé toma de posesión a los 500 Diputados federales, trabajar de la mano entre gobernantes y gobernados es ser totalmente democrático, que las casas de enlace de los diputados federales y locales sirvan para estar cerca de la gente de su Distrito de cada uno, Mercadotecnia de México propone que haya gestores sociales no solo en los partidos políticos de todo el país, sino en las casas de enlace y en las presidencias municipales, mucha gente en todo México tiene problemas que resolver y con lo que no cuentan es con economía para pagar un abogado y sus casos quedan estancados por la falta de recursos económicos, hay personas del nivel socioeconómico bajo que desean escriturar y no lo hacen por no tener dinero para pagar un abogado que los represente, mueren y dejan intestado el inmueble donde viven, los recibos de luz llegan en cobros muy exagerados, al igual que los recibos de facturación del agua, es ahí donde también se necesita un gestor, un enlace entre las dependencias de la Luz y del agua para reducir costos y puedan pagar sus recibos, que hagan convenios con las dependencias para que les den facilidades para pagar, que esto que estoy diciendo no sea solo en temporada electoral, sino los 365 días del año a partir de ya, que los y las presidentas municipales manden a hacer sus encuestas al municipio que representan, no solo es decir ni pensar que los presidentes saben lo que el pueblo quiere, porque es falso, ahí está el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez que decía que él sabía lo que su gente quería, y mira, se le salió de control las cosas por no escuchar a su gente y se disparó la delincuencia, entre otras cosas más, un presidente municipal hombre o mujer que dice amar a su municipio y que quiere sacar adelante a su gente, entonces que lleve a la práctica las encuestas cada 3 meses, recuerden, es como estar en campaña, ya que dependiendo de sus actividades, entonces su gente podría volver a reelegirlo o reelegirla, de igual manera, los diputados locales pueden llevar a cabo encuestas con la gente del Distrito que representan, exponer y proponer, sería el nombre que le pongan a su encuesta para debatir los proyectos de decreto en sus respectivos Congresos Locales, una vez propuesto, hacerle de su conocimiento a la gente de su Distrito lo que propusieron, háganlo por los medios de comunicación, inviertan en las encuestas, háganle saber a su gente por los mismos medios que ustedes contrataron para hacerse campaña a sí mismo, a los Diputados Federales les pido lo mismo, que se respete las decisiones del pueblo mexicano, ustedes son los que crean las leyes, que se abra debate para atraer más fuentes de empleo y promover a nuestro país internacionalmente para que nuestra gente de nuestro país tenga acceso a un trabajo digno, hombres y mujeres tienen derecho a un trabajo digno con suficientes prestaciones, que los Diputados Federales abran canales para que haya menos requisitos para quienes quieran invertir en nuestro país sin tantas investigaciones, porque ya hasta el SAT parece policía federal, persiguiendo, investigando y poniendo en entre dicho a quienes quieren invertir en nuestro país, eso es ahuyentar las grandes inversiones, hay que crear leyes que beneficien a la clase trabajadora y a la clase empresarial, no se trata de darle en la torre a una empresa, es darle en la torre al pueblo que ahí trabaja, lo importante es, olvidar el pasado y vivir el presente, no fueron fáciles estos 3 años, pero, olvidemos un poco por favor, sigamos adelante, juntos, pueblo y gobierno saldremos adelante, que se combata, erradique y sancione más severamente el monopolio de servicios y productos para que los y las mexicanas salgan beneficiados, mis más sinceras felicitaciones a quienes hayan ganado las elecciones, porque, los mexicanos y mexicanas, sean quienes sean tienen derecho a votar y ser votados, pero, no se olviden por favor del pueblo, de ellos emana el poder, no hay que someterlos, hay que liberarlos, de eso se trata esto, esperemos que haya nuevas esperanzas para todos y todas con estas elecciones, más tranquilidad en todo el país, más estabilidad económica creando fuentes de empleo por muy chicas que sean, hoy se empieza a escribir una nueva historia para México, seamos mejores cada día que pasa, luchemos, tomemos en cuenta al pueblo, seamos solidarios, unámonos para combatir el desempleo y otras cosas más, entre todos si podemos, bienvenidos nuevas autoridades, esperemos sean democráticos con sus acciones, se espera mucho de ustedes, no hundan más el barco, de por si México está fracturado, sean buenos Gobiernos Democráticos.