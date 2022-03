Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Grave el problema de la inseguridad en toda la ciudad: Tuxtla, “ciudad de los asaltos”.

La mejor plataforma de la balanza de que hay y existe un grave problema con la inseguridad en Tuxtla Gutiérrez, son los análisis sesudos en los diversos medios de comunicación que han hecho, aspirantes a la “Silla Coneja” como Jorge Martínez, Marcelo Toledo, Willy Ochoa, Manuel Sobrino, Emilio Salazar y hasta el independiente Danny Guillen, entre muchos otros. Todos han coincidido que a la capital del estado de Chiapas le urge un rescate importante en materia de seguridad del gobierno que encabeza Carlos Morales Vázquez, inclusive han manifestado su preocupación y nerviosismo por la violencia e índice de delincuencia que prevalece en esta ciudad capital.

Nadie puede negar que todo el año pandémico -2020- los asaltos y robos en lugares urbanos de la gran ciudad Tuxtla Gutiérrez, estuvieron en su más alta expresión, donde también se suscitaron escenarios trágicos de muerte de personas que fueron asaltadas. En enero y febrero de este año, una vez más la inseguridad capitalina se desbordó por todos lados, tanto en zonas urbanas como zonas alejadas del centro de la ciudad. Ha sido preocupante como el fantasma de la inseguridad y la incertidumbre como nunca ahoga la armonía entre el pueblo Tuxtleco. Hoy los asaltos y robos se vienen originado en pleno centro de la ciudad, donde delincuentes coludidos con la policía municipal cometen fechorías y graves delitos que muchos viven con “El Jesús en la boca”.

Muchos de los aspirantes a la Presidencia municipal de la capital, de todos los partidos políticos, incluyendo MORENA, han sido tajantes y muy específicos que Tuxtla Gutiérrez, está destruida, que hay que reconstruirla en todos los sectores: economía, salud, seguridad, turismo, más… pero fundamentalmente reforzando la seguridad que tiene alarmada a toda la población. No se pude engañar que es un abandono total el caso capitalino como nunca en la historia lo hemos tenido.

La creciente incidencia delictiva en el municipio, ya es aterrorizante y hay gente que no va al centro de la ciudad, por no ser asaltada o agraviada por ladrones y facinerosos, que nunca son detenidos por la policía municipal, y por eso se habla mucho que hay “complicidades entre las policías locales con los delincuentes que andan cometiendo asaltos y robos a casas habitación”. Ya la calificaron los propios ojos de los precandidatos de todos los partidos políticos como “Tuxtla la ciudad de los asaltos”.

De la dupla Willy Ochoa y Emilio Salazar, saldrá el candidato de Alianza “Va por México”.

Definitivamente los escenarios electorales son muy variables en este próximo proceso electoral 2021 en Chiapas y en todo el país, más allá de que se maneja una cuarta trasformación. Por ejemplo, en Chiapas, dentro de la alianza partidista “Va por México”, que la conforman el PRI, PAN y PRD, al menos el PAN, lleva mano en la geografía estatal, en 21 alcaldías municipales donde tendrá que elegir candidato a la Presidencia Municipal. Por ejemplo, en los que el PAN elegirá son en los municipios de Acacoyagua, Acala, Chicoasén, El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Hidalgo, Huixtla, Ixtacomitan, la Grandeza, La Libertad, Metapa de Domínguez, Montecristo de Guerrero, Usumacinta, Pantepec, San Fernando, Sunuapa, Tuxtla Gutiérrez, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza y Villacomaltitlan.

Dentro de este honroso cuadro azul, la gran elección del PAN, y la Joya de la Corona, será sin duda la capital de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, donde la alianza “Va por México”, se conformó el pasado 22 de enero, donde quedaron integrados las tres fuerzas partidistas, con los tres partidos políticos del PAN, PRI y PRD. Pero será el PAN, Partido de Acción Nacional, quien sea l elector para que ponga candidato en la capital, de donde saldrá de al menos dos personajes hombres cuyas aspiraciones son concluyentes. Willy Ochoa y Emilio Salazar, los dos están siendo analizados con microscopio de los más modernos para buscar al protagonista principal que saldrá de esta tercia de aspirantes.

Será el PAN, quien elija, quien favorezca, será el PAN, quien ponga tiro en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo en quien puede ser el menos frágil para evitar las arremetidas, embestidas y ataques de los adversarios electorales, y que los va a ver, más allá de su proyecto político de trabajo, que no deja de ser importante, pero el valor agregado de la moral, honestidad y pudor serán esenciales porque es el proceso electoral, que por vez primera estarán los candidatos vigilados con binoculares para ver donde se mueven y menean, y es para la alianza partidista “Va por México” y la de “Juntos hacemos historia”, (MORENA, PT PVEM) que son las más fuertes a nivel nacional y estatal.

Willy Ochoa y Emilio Salazar, son un par de aspirantes en “Va por México”, que se disputan el privilegio de gobernar a su tierra coneja, siempre y cuando superen el vendaval con remolino de MORENA. Los tres aspirantes están siendo analizados, y escudriñados en el seno del PAN, quien tiene que decidir, por Ochoa o Salazar. Esto apenas comienza. Se cazan apuestas.

Juan Pueblo.- No se aplican estímulos fiscales en Chiapas.- En Tapachula, y otros municipios fronterizos están que no les calienta el sol, pues los precios de las gasolinas en varios municipios de la frontera sur amanecen ‘por los cielos’, llegando así a cifras históricas en esa región de Chiapas, además de que no se está aplicando los estímulos fiscales pese al decreto presidencial de zona libre para la frontera con Guatemala, en la cual se estipula la reducción del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) del 16 al ocho por ciento. No hay signos de que haya reducciones en los impuestos, y hasta ahora muchos coinciden que no se le está informando con seriedad al Presidente de México, López Obrador.

Seguimos sufriendo la marginación de la federación con 4T o 3T y hasta la 2T y 1T, porque desde que Chiapas se anexo a México, (1824) el olvido y la marginación siempre ha ponderado entre el pueblo chiapaneco. No llegan las trasformaciones a Chiapas. Y si alguien dice que no, que diga por qué.

Rapiditas. – Un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, y de su hija Lidy Sandoval, por presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ojalá la investigación no llegue a Chiapas con el exalcalde de Tapachula, Neftalí Del Toro, quien es su compadre y desde su inicio de campaña electoral, y ya siendo alcalde de Tapachula Del Toro Guzmán, llego un sinfín de veces en avión privado Roberto Sandoval a ese punto estratégico de la frontera sur, para saludar al compadre. Ver para creer…CONECULTA se olvidó del reconocimiento al poeta y autor del “Canto a Chiapas”, Enoc Cancino Casahonda, cuyas letras señalan que es el segundo himno de los chiapanecos. Ayer se cumplió 11 años de su desaparición del reconocido poeta chiapaneco y CONECULTA; simplemente le hizo fuchi. El 24 de febrero “Día de la Bandera” se olvidaron de izar el lábaro patrio en el Monumento a la Bandera y en el Asta de la Bandera situado en el norte de la capital. Que brutos. ¿Algo está ocurriendo? DIXE