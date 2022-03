Linotipe@ndo…

Guerra sucia, amenazas, atentados y asesinatos en el proceso electoral 2021

Lamentable lo que en este proceso electoral 2021 sucede, es la segunda elección más violenta que se ha vivido en nuestro país, amenazas, amedrentamientos, atentados, asesinatos, y como en botica se ha dado de todo. Durante el presente proceso electoral de este 2021, para renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alrededor de 2,000 presidencias municipales, la violencia contra los candidatos ha cobrado la vida de varios políticos, y las agresiones no se han detenido durante los cierres de campaña en el país. Desde el arranque del proceso electoral, el pasado 7 de septiembre y hasta el 28 de mayo, 89 políticos han sido asesinados. Estos comicios son los segundos más violentos desde el 2000. La «guerra sucia» ha sido el marco del presente proceso electoral, donde candidatos se han dedicado a denostar, atacar, enjuiciar, vituperar, insultar, exaltar errores del prójimo, y hasta asesinar a sus adversarios. La pregunta que salta a la palestra es ¿será que esa sucia estrategia que han optado algunos candidatos le benefician?, pues, definitivamente no, porque la gente ya despertó y conoce a cada uno de los que participan en busca de un cargo de elección popular, con insultos, vituperios, amenazas, amedrentamientos y hasta llegar a privar de la vida a su prójimo realmente es una buena opción o estrategia para ganar adeptos, claro que no, lo que se demuestra es debilidad, falta de civilidad y con ello pierden credibilidad ante la sociedad. Toda esa ira, rabia y enojo que presentan algunos candidatos es contra sentido, no es funcional, a la gente le choca, le irrita, porque se da cuenta que no mostramos madurez, civilidad, prudencia, humildad, tolerancia, lejos al contrario dijera un ex alcalde tapachulteco, demuestran debilidad, ignorancia e incapacidad, y que el efecto finalmente se revierte en quienes utilizan esa estrategia deleznable, les regresa como un bumerán. Quienes optaron por la verborrea injuriosa, calumniante y pendenciera, tenga sus pagos en este 6 de junio, ahí verán reveladas sus pobrezas políticas. En suma, este proceso electoral se ha teñido de sangre y se espera que después del 6 junio vuelva la calma chicha…veremos y comentaremos

EXHIBEN EXPOSICIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO EN MUSEO EN TAPACHULA

Pasando a otras cuestiones amigo lector déjame que allá en mi pueblo Tapachula, se está llevando a cabo la exposición temporal “200 Años de la Armada de México”, en las instalaciones del Museo de Tapachula, todo ello, en una fecha importante en la que se cumple el bicentenario de creación de la institución militar. Informaron las autoridades municipales de esa localidad fronteriza que la exposición recorre los momentos más significativos de los 200 años de vida de una institución que es símbolo de lealtad, valentía, patriotismo y, sobre todo, orgullo de los mexicanos: la Secretaría de Marina-Armada de México. Asentaron que esa exposición se da en el marco de la celebración del aniversario del “Día de la Marina”, al mismo tiempo subrayaron que la exposición permanecerá hasta el último día del presente año y la cual manifiesta el cariño y reconocimiento de los tapachultecos a la noble institución, que con vocación, entrega y profesionalismo sirve a todos los mexicanos. Además -comentaron- de defender la soberanía nacional, las mujeres y hombres del mar, coordinan y ejecutan las tareas de auxilio a la población en casos de desastre, situación que a lo largo de la historia los ha convertido en auténticos héroes que salvan innumerables vidas. Cabe dar a conocer que el Museo de Tapachula permanece abierto al público en general de martes a sábado de 10:00 a 17:30 y los domingos de 10:00 a 16:30 horas, para lo cual se cuenta con un filtro sanitario mediante el cual se toman las medidas de control de las personas que ingresan al mismo y de esa manera prevenir contagios de Covid-19…sin comentarios

FISCALIA DE INMIGRANTES LOCALIZA A MENOR HONDUREÑO…

Informes digno de credibilidad y confianza dieron a conocer que elementos de la Policía Especializada Adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, lograron en el municipio de Tapachula, la localización y rescate del menor hondureño, de identidad protegida con las iniciales, A.A.P.R. de 8 años, quien cuenta con Alerta de Interpol, emitida en la Republica de Honduras, en relación a la denuncia presentada el 7 de mayo del año en curso, ante la Fiscalía de Inmigrantes, por el Consulado General de Honduras, en Tapachula, quienes se encargaron de hacer la respectiva denuncia por el delito de sustracción de la menor de identidad protegida con las iniciales A.A.P.R., de 8 años. Cabe destacar que el padre del infante manifestó que la Jennifer Mariela Rivera Martínez, el 23 de marzo de 2021, se llevó a su menor hijo, sin su autorización, trasladándolo de Honduras a la ciudad fronteriza de Tapachula, por este hit que se anota la fiscalía de migrantes el Consulado General de Honduras, agradeció la atención en el presente asunto a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, por conducto de la Fiscalía de Inmigrantes, por su intervención y localización de su connacional…ver para comentar

MORENA Y SUS CANDIDATOS A GOBERNADORES…

Un dato curioso amigo lector es que, para las elecciones de este 6 de junio, el partido Morena eligió a mujeres y hombres ex priistas, ex perredistas y solo dos de sus candidatos son sin militancia previa en otro partido. De los abanderados elegidos a través de encuestas internas, seis son ex perredistas, dos ex priistas, cinco ex priistas y ex perredistas, y solo dos no tienen trayectoria en otra fuerza política. Preguntome yo, que no MORENA hace lo que el PRI, PAN, PRD, y otros partidos hacen, el que para el cielo escupe en la cara le cae. Candidatos a diputados federales y locales, así como alcaldes de igual forma son reciclados de otros partidos y los que iniciaron el Movimiento de Regeneración Nacional, fueron hechos a un lado, es decir, prefirió MORENA imponer a ex priistas, ex panistas, ex perredistas y párele de contar, es decir, más de lo mismo…Tengan su democracia…sin comentarios

¿ATENTADO PASIONAL A LA CANDIDATA DEL VERDE DE TUXTLA CHICO?…

Pues como la ve amigo lector lo que en un inicio se llegó a pensar y así lo quisieron hacer parecer los militantes del Partido Verde en Tuxtla Chico, de que el atentado que sufrió la mentada “CHARY” candidata a la alcaldía de ese pueblo del pan y el chocolate, de parte de sus opositores, según se supo, sin conceder, resulto ser un atentado pasional, un lio de traiciones amorosas, digna de ser protagonistas de una telenovela o llevarla a las pantallas como una serie estilo la Rosa de Guadalupe. Si amigo lector, así como lo lee según se supo, sin conceder nada, que el atentado se derivó a un lio de faldas y que fue la esposa del ex funcionario de Tapachula de Obras Publicas quien protagonizó esa balacera hacia el vehículo de la candidata del verde a la presidencia de Tuxtla Chico, la mentada CHARY, dicen, resulto ser la doble vida.

Ese pleito de faldas entre la esposa Selene de Iván “S” ex secretario de obras públicas de Tapachula, al parecer, señalan oponentes a la doble Vida (CHARY) de Tuxtla Chico, no le basto hacer de las suyas en Obras Publicas de Tapachula, sino que ahora pretende ser el mero, mero petatero de Tuxtla Chico, por lo cual piden castigo e investigación para el nefasto Iván “S”. Así mismo exigen le quieten la candidatura a la doble vida de Tuxtla Chico, la multicitada CHARY, toda vez que ha puesto en peligro a sus colaboradores. Según se supo que la esposa del ex funcionario de Tapachula la señora Selene “S”, al enterarse del amorío que su esposo sostiene con la candidata del verde en un ataque de celos opto por ir a espantar con unos plomazos o balazos a la doble vida de su esposo. Pues la Fiscalía estatal tiene un duro trabajo y las autoridades electorales también deberían actuar en contra de esa candidata, por exponer a sus colaboradores por ese tipo de acciones ¿a poco no? …pero bueno, cada quien con su cada cual y a mí que les importar…veremos y comentaremos más adelante bueno amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK