Homenaje A Pellicer Preside López Obrador

#HOMENAJE A PELLICER PRESIDE LOPEZ OBRADOR. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, subrayó hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reincorporará a sus actividades públicas cuando resulte negativo en la prueba Covid. Y si así ocurriera de inmediato, el domingo asistiría al homenaje a Carlos Pellicer Cámara, a 125 años de su nacimiento.

Originalmente se planeaba realizar la ceremonia en Tabasco, aunque finalmente será en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, comentó el funcionario a la prensa. López Hernández se refirió a la lucha del escritor en favor de los indígenas.

Este gobierno – dijo- está enfocado en ocuparse de los olvidados de siempre y aquellos que históricamente lucharon por este país, pero han sido relegados, por lo que se busca integrarlos a todos los derechos.

En otro tema, cuando se le preguntó si aspira a ser candidato presidencial en 2024 respondió: “yo no sudo calenturas ajenas”. Manifestó que tiene un compromiso y ahora está enfocado a ello.

Independientemente que el Presidente no ha dejado de trabajar, porque ha estado atendiendo a comisiones encabezadas por secretarios de estado, ya se comprometió a estar en el homenaje de Carlos Pellicer Cámara, pero para que no tenga que movilizarse este se hará en palacio nacional en reconocimiento a la defensa que hiciera de los pueblos indígenas.

#TUXTLA ES UNA GRAN CAPITAL CON RUTILIO ESCANDON. Al inaugurar la construcción integral de la Avenida Real de Guadalupe de la Colonia Cerro de Guadalupe, realizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que al mejorar vialidades se hace justicia social, pues se contribuye a que las y los colonos transiten de manera más segura, se aumenta la plusvalía y se generan empleos.

Tras constatar la obra, el mandatario aseguró que su gobierno también seguirá invirtiendo en más infraestructura pública en esta zona de la capital chiapaneca, como se hará con la construcción del mercado de Patria Nueva que contará con todas las especificaciones que resguarden las tradiciones de Tuxtla Gutiérrez, siendo funcional, moderno y agradable para quienes habitan en dicha colonia y las colonias vecinas, entre éstas Cerro de Guadalupe.

“Vamos a hacer más cosas y de calidad porque Tuxtla Gutiérrez lo merece, es una gran capital y hoy tenemos una mejor imagen urbana. Estamos invirtiendo el recurso público en los 125 municipios de Chiapas; sin embargo, Tuxtla es la ciudad donde se dan mayores movimientos comerciales, administrativos, empresariales, y si Tuxtla está bien, si la cuidamos y rehabilitamos como se merece, eso ayuda a todo el estado de Chiapas”, señaló.

Escandón Cadenas puntualizó que se tiene gran responsabilidad de cuidar el presupuesto e invertirlo en acciones que favorezcan a las presentes y futuras generaciones, tal y como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador; asimismo, dijo que en todas las obras se contrata a empresas locales para que el dinero se quede en la entidad.

El secretario de Obras Públicas del estado, Ángel Carlos Torres Culebro, reconoció que con la entrega de estas vialidades construidas por el Ayuntamiento capitalino se brinda justicia social a la población, y se avanza hacia la transformación y modernización de Tuxtla Gutiérrez, al tiempo de precisar que gracias a gestiones y la mezcla de recursos, la Colonia Patria Nueva se beneficiará con la construcción del Mercado 22 de noviembre y un campo Polideportivo.

Finalmente, en representación de las y los beneficiados de la Colonia Cerro de Guadalupe, Primitivo Escobar Cruz agradeció a los Gobiernos Estatal y Municipal por el mejoramiento de las calles. “Hace 32 años que no nos visitaba un gobernador, y es para entregarnos unas calles dignas y transitables. Muchas gracias por el apoyo”.

#LA DIFERENCIA ENTRE LA RATA Y JULIO SABINES. Cada que pasa el tiempo se nota mas la diferencia entre la imagen de rata que dejara Juan José Sabines Guerrero, Manchando totalmente la figura del Ex Gobernador Juan Sabines Gutiérrez, su padre. Julio Sabines, es un académico que sigue brillando con luz propia y que de alguna manera trata de limpiar el buen nombre de Don Juan.

#GANCHO AL HIGADO A LOS GORDOS PROPINA RUBEN ZUARTH. No cabe duda que nos provocó un gran dolor a los llamados gordos del morenismo, el hecho de que se destapara con anticipación la candidatura de José Antonio Aguilar Castillejos, esto trajo serias consecuencias para esta corriente que incluso se habla de remover a todos, desde el presidente de MORENA, hasta el superdelegado. Si que sabe pegar Rubén Zuarth.

#LAS FRANCACHELAS DEL CONTRALOR URIEL. No cabe duda que la juventud en muchos casos es mala consejera y esto opera en el caso de Uriel Martínez Estrada, actual auditor superior del Estado. Este personaje se ha dedicado últimamente a las francachelas y a decir en cada fiesta que el es una persona clave del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y que por eso no lo pueden correr, parece que le esta tentando la mano al tigre y un día de estos el propio gobernador lo va a cesar. Que no le busque por que lo va a encontrar.

#CELEBRA ERA LA REVOCACION DE MANDATO. Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, celebró que más legisladores, de otras bancadas, se han sumado a la iniciativa propuesta sobre la reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y de esta manera, la jornada de democracia participativa pueda llevarse a cabo este 2022.

La reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de las que se instalan en las elecciones constitucionales, de esta manera se generaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la realización de la jornada para la Revocación de Mandato, expresó el legislador.

En este sentido otros legisladores y legisladoras como las y los de la bancada del PAN han compartido la misma visión, toda vez que han presentado una iniciativa que consiste en juntar 3 casillas cercanas en un solo centro de votación, lo que permitiría bajar los costos a la mitad o en un tercio, así lo señaló el senador panista Damián Zepeda.

“Hoy más que nunca la reforma del artículo 41 de la Ley de Revocación de Mandato adquiere mayor fuerza, toda vez que INE ha solicitado mayores recursos para llevar a cabo esta gran jornada de democracia participativa, nueva en nuestro sistema político mexicano, con ello lograremos disminuir los recursos para este ejercicio y la Secretaría de Hacienda no se verá obligada a otorgar mayores recursos al órgano constitucional autónomo como es el INE”, dijo Ramírez Aguilar.

Seguiremos dando la lucha, resaltó Eduardo Ramírez, para que este ejercicio ciudadano se realice cabalmente en beneficio de la democracia mexicana.