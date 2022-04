Homofobia y Homosexualismo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Primeramente, quiero agradecer a Karin la idea de hablar sobre este importante tema, Karin es estilista y una excelente persona, muchísimas gracias Karin por tu recomendación para que hablemos sobre esta interesante columna.

Como sociedad debemos ser respetuosos, respetar la orientación sexual de cada quien, la sociedad en general exigimos respeto, como el mismo respeto debemos otorgar a las personas homosexuales, travesti, lesbianas, bisexuales, etcétera, todos ellos y ellas merecen respeto, sin embargo, vivimos en una sociedad machista, en donde el “hombre” dice, yo soy macho, y ni siquiera sabe el significado de macho, macho es un animal, no un hombre, sin embargo, la sociedad etiqueta inmediatamente porque también a la vez es burlona, de hecho, hombres y mujeres se han burlado de las personas gay tachándolos de “puñal, maricon”, lamentablemente son palabras denigrantes para definir a una persona homosexual, son palabras totalmente discriminatorias, una cosa es que entre ellos se digan “perras”, pero es su lenguaje de ellos, bromas entre ellos mismos, no el nuestro, y eso debemos aprender a respetar, las expresiones discriminatorias no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, y quienes las usen en los medios deben ser sancionados legalmente mediante un juicio por daño moral, se debe castigar con fuertes indemnizaciones a los afectados, las manifestaciones homofóbicas son discursos de odio, más que nada es para provocar y fomentar el rechazo hacia estos grupos sociales, hay hombres y mujeres que no son felices, después, se dan cuenta que son felices con alguien de su mismo sexo, pero no lo aceptan por rechazo y críticas de la sociedad, México es uno de los países donde más casos de discriminación y violencia hay contra personas con preferencia sexual distinta, incluso, en los programas de televisión en donde se presentan personas cómicas usan chistes de gay para hacer reír a la gente de forma burlona, la gente lo ve como “normal” burlarse de los demás, es ahí donde los cuenta chistes comen a costa de otros, burlándose de las personas, se debe demandar la igualdad de derechos, respeto a la libertad y a la diversidad sexual, los derechos humanos deben ser garantizados sin discriminación, hay personas que matan unos a otros por el simple rechazo a las personas homosexuales, eso se llama crímenes de odio, y de hecho, no son casos aislados, de hecho se han también cometido actos reprobables de violencia contra personas lesbianas, en donde ellas han sufrido violaciones sexuales de gente de su entorno para supuestamente “curarla” y hacerla mujer, de hecho, es necesario alzar las voces y seguir movilizándose por una sociedad con menos odio y que erradique la violencia machista, a las personas de este sector social se les deben otorgar lugares en el Congreso de la Unión y el Senado porque tienen derecho a proponer y crear leyes que los protejan, sin embargo, el machismo también se encuentra en la Cámara Alta y Cámara Baja, ya que son muy contados las personas de orientación distinta a cargos públicos, la sociedad machista no lo permite, solo se podrá recordar a los primeros titulares LGBT con cargos políticos como primer congresista federal homosexual a Patria Jiménez en las elecciones federales de 1997 como diputada federal, y a David Sánchez Camacho en las elecciones federales del 2006 como diputado federal, de hecho, no se les ha tomado en cuenta a las personas LGBT para ocupar cargos públicos y ese sector debería tener acceso a ocupar lugares donde se creen leyes para defender sus derechos, de hecho, hay hombres que se han vestido de mujer o se ponen tacones no por burla sino para pasar el rato sanamente, y el hombre que se las ponga no quiere decir que es gay, sin embargo, las redes sociales son usadas para criticar, rechazar y tachar a las personas, el problema de la homofobia, lesbofobia y transfobia, se sostiene en el odio a las personas con preferencias sexuales diferentes a las heterosexuales (personas que sienten atracción sexual por personas distintas al suyo), que van desde los insultos, la discriminación, hasta el homicidio, la mayoría de los hombres no saben el significado de la palabra heterosexual porque muy probablemente viven en un mundo de machismo, de hecho, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafo primero indica que, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, de igual manera, el párrafo 5 del mismo artículo establece, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Dentro de la violencia a las personas homosexuales también se encuentra la negación de empleo, injerencias en su privacidad y violación en el disfrute de sus derechos humanos, el consagrar derechos en la Constitución Federal, implica para el Estado una serie de obligaciones, como lo es la obligación de proteger, esto significa que el Estado debe adoptar medidas destinadas a evitar que otros sujetos violen los derechos fundamentales de los particulares, lo que amerita no solo mecanismos reactivos frente a las mismas, como la creación de procesos jurisdiccionales o bien sistemas de tutela administrativa, sino también esquemas de carácter preventivo, asimismo, encontramos la obligación de cumplir o realizar por parte del Estado, que implica que éste debe adoptar medidas activas, e incluso acciones positivas a favor de grupos socialmente vulnerables, el Estado tiene la facultad y la obligación de legislar y tipificar las conductas que a su consideración constituirán un delito, obviamente siempre que se trate de una conducta de acción u omisión típica antijurídica, culpable e imputable a un sujeto, preservando con ello bienes jurídicos tutelados por el mismo, aprendamos a respetar a los demás y a aceptar a las personas como son.