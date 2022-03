Kent Salazar, embajador de los Estados Unidos en México

Investigar, capturar y traer a la justicia a culpables de la muerte de 56 migrantes: Embajador Estadounidense

*Intempestivamente el embajador Kent Salazar de EU, visita Chiapas y promete cárcel para los traficantes de humanos.

Intempestivamente este domingo de asueto 19 de diciembre aterrizaron en el aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez, un jet ligero Gulfstream G700 de la embajada de los Estados Unidos en México, donde llegaron el embajador estadounidense, Kent Salazar, y los también embajadores de Guatemala, Mario Búcaro Flores, y de Belice, Óscar Lorenzo Arnold., cuya misión era conocer de viva voz los argumentos de los migrantes heridos y conocer los temas de su salud y empezar por saber las causas que originó este fatal accidente vehicular que cobro la vida de 56 migrantes en una volcadura fatal entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.

Después de visitar heridos en conocido hospital, platicar con el gobernador, se montó una conferencia de prensa, donde dejo labrado el embajador de los Estados Unidos Kent Salazar, lo que se persigue con el trágico accidente que hizo reaccionar al Vaticano, a la ONU, al gobierno norteamericano, a la OEA y al gobierno de Guatemala donde hubo tres días de luto nacional, donde la mayoría de los fallecidos eran provenientes del país del quetzal. Fue tajante el diplomático Salazar con su opinión en la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez. Dijo textualmente:

“El gobierno de los Estados Unidos, Junto con el gobierno mexicano, el Presidente Biden y el Presidente López Obrador, en lo que determinamos es la acción inmediata que se requiere en este caso, y esa reacción inmediata es de investigar, es de capturar y es de traer a la justicia de los que fueron culpables, con las muertes de las personas que murieron en la tragedia de los migrantes”.

Una declaración seria, categórica y determinante, porque no solamente se trata de castigar y reprender a los actores principales del tráfico de indocumentados (polleros) en la frontera sur de México, sino que se supone que, si hubo tráfico humano, también hubo complicidad de los contratos de los camiones y tráileres, y algo que se ha polemizado, que son los retenes y casetas migratorias y policiales del país y de Chiapas, que se prestan también a toda “la industria de tráfico de seres humanos”, porque si hay polleros, deben de existir un tráiler y retenes para que el cargamento humano transite libremente por nuestras carreteras de todo el territorio nacional.

Además, en la misma “Mañanera” del Presidente López Obrador, han denunciado que las detenciones de camiones y tráileres repletos de indocumentados se han detenido en Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y ya no se diga en otros lugares del norte del país, luego entonces no es un problema exclusivo de tráfico de indocumentados, sino de una red organizada de complicidades que existe en las carreteras de México. Para que haya cargamento humano, debe de haber tráiler y carretera, porque los migrantes no vuelan por el cielo de México.

Más allá de que se ha modernizado y renovado el tráfico de indocumentados en el sur del país, que los llevan en camiones y tráileres ya más sofisticados para que los extranjeros no sufran de asfixia o de calor, les ponen respiraderos y ventiladores, y evidentemente la cobrada y recaudación sube de precio, o sea es una industria que se moderniza, y que garantiza más la vida humana de un viaje largo de muchos kilómetros desde Chiapas hasta la frontera norte de México, Son camiones de cargamento humano que los trasforman –son hechizos- ahora para mejor la travesía de los indocumentados extranjeros, sin embargo, la tragedia ahora se dio en una lamentable volcadura o “carreterazo” con resultados trágicos y deplorables.

El gobernador de Chiapas señala que el crimen del carreterazo no quedara impune.

También en conferencia de prensa dominical, junto a los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar; de Guatemala, Mario Búcaro Flores, y de Belice, Óscar Lorenzo Arnold, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que el crimen del 9 de diciembre no quedará impune, por lo que pronto habrá resultados contra los delincuentes que provocaron el accidente donde 56 personas migrantes perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas.

Al destacar que se están sumando esfuerzos con Norteamérica y Centroamérica para llevar a cabo las investigaciones de la tragedia, el mandatario estatal detalló que se continúa realizando acciones para rescatar humanitariamente a las y los migrantes de las manos de los traficantes de personas, protegiendo, principalmente, a las niñas, niños y mujeres de la trata.

“Tengan la seguridad de que Chiapas estamos trabajando de manera muy unida, en equipo, con los tres órdenes de gobierno, las 24 horas, atentos de la incidencia delictiva; y la migración es un asunto de seguridad nacional”, externó Escandón Cadenas al tiempo de informar que los migrantes que sufrieron lesiones en el siniestro están recuperándose en distintos hospitales de Chiapas.

Durante su intervención, el embajador Ken Salazar destacó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, han determinado que estas cadenas criminales que abusan de los migrantes, que los ponen en ese corredor doloroso, se tienen que quebrar; “lo estamos haciendo en Chiapas, pero lo haremos por dondequiera, incluso en los Estados Unidos, porque existe de manera transnacional”.

A su vez, el embajador de Guatemala, Mario Búcaro Flores, indicó que es un tema doloroso que se tiene que convertir en esperanza y una oportunidad para perseguir, sancionar y castigar a los responsables de este asunto, por lo que el Gobierno de Guatemala, de la mano con sus homólogos de la región, ha implementado el Grupo de Acción Inmediata, un trabajo muy claro, decidido y en conjunto para prevenir esta situación. Asimismo, hizo un llamado a la población para evitar la migración ante una pandemia que se está agravando.

Finalmente, el embajador de Belice, Óscar Lorenzo Arnold, sostuvo que más que detener la migración se debería reducir los factores que motivan a las personas a moverse por necesidad en condiciones inseguras, por lo que externó su agradecimiento por la reunión, porque, dijo, quieren ser parte de la solución de este problema.

