Jerónima Toledo, deslegitima todo un gobierno de la 4T, ante sus intromisiones electorales

La verdad es que hay Presidentes municipales de la cuarta trasformación en Chiapas, que han rayado en el cinismo, en la insolencia y en el descaro, porque se han pasado por el arco del triunfo no solamente la postal de la transparencia pública dentro del manejo de los presupuestos municipales, sino que les dicen que no se entrometan en las campañas electorales mucho menos apoyen a candidatos, y lamentablemente hacen todo lo contrario. Es una insubordinación e indisciplina del gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, que debilita la imagen de todo un gobierno sexenal y pone en sospecha pública el manejo que se le viene dando a los presupuestos municipales.

No han digerido o asimilado los llamados Presidenciales y del gobernador, en función de que ya no son tiempos de la corrupción y la grilla barata, y aquel que los cometa tendrá que pagar ante la ley, este tipo de flagrancias y fechorías, y sobre todo que quien ponen el ejemplo son gobiernos de MORENA. En el fondo ha valido un soberano cacahuate que en “Las mañaneras” digan que meterle dinero a una campaña electoral es un delito grave hasta para ir a parar a la cárcel. Lo curioso es que no se le ha dado un valor agregado de que es un nuevo gobierno, de que ya no existe la corrupción y que se supone ya es otra ética de la función pública, pero en Chiapas muchos Presidentes y Presidentas municipales han hecho lo que quieren y lo peor es que se solapa. Hay mucha complicidad de entes públicos que siguen protegiendo la corrupción en Chiapas. Luego entonces ¿cuál cambio?

El caso de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, es una muestra palpable que lanza señales no gratas para el manejo del servicio público municipal del estado de Chiapas, pues las acusaciones que le han venido haciendo durante un mes de que su gobierno estuvo apoyado a determinados candidatos que no son –ni siquiera. de su partido, utilizando el presupuesto municipal que es de los Sacristobalenses, primero para que no gane su propio partido y segundo para que los que triunfen no la investiguen en sus cuentas públicas. Caminamos de reversa en Chiapas dentro de la función pública.

El candidato a la Presidencia de esta ciudad por el Partido Encuentro Solidario, Enoc Hernández Cruz, denunció públicamente que la presidenta, Jerónima Toledo Villalobos, financió la campaña de otros candidatos como Mariano Díaz Ochoa, con la finalidad de que la protejan de las irregularidades que ha cometido. “… hay cinco candidatos más que recibieron montos menores, pero también les calentaron la mano en la tesorería municipal”, denunció.

Hernández Cruz dijo que nadie cree que el ayuntamiento haya invertido 17 millones de pesos en despensas en 2020 o 12 millones de pesos en sanitizar los mercados y en filtros sanitarios en el centro histórico. Hizo un llamado a la ciudadanía a no convertirse en cómplices de Jerónima Toledo al votar por estos candidatos que han hecho campaña derrochando el dinero sucio que recibieron a través del síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz y del tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, este último sobrino del candidato del Verde.

Por su parte, la presidenta Jerónima Toledo señaló en sus redes sociales que es respetuosa de las formas de hacer política, “sin embargo, no permitiré que ningún candidato me difame difundiendo información falsa y malintencionada para beneficiarse políticamente”. (Sic) (Diario de Chiapas).

Un caso insólito de atacar al partido político que le dio la oportunidad de gobernar, apoyar a otros institutos políticos dejando en prenda solamente para que no la investiguen, lo que define la cursilería y fanfarria política que existe en el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Por eso instituciones como la Auditoria Superior de Chiapas (ASE) y las mismas del Congreso del Estado, deben asumir por sentido común que haya una investigación ante este tipo de denuncias que tienen nombres y apellidos, que deslegitiman un gobierno sexenal tanto en lo federal como estatal, porque se golpea a MORENA, al gobierno de la cuarta trasformación y a todos esos chiapanecos que creen que México ya es otro. Increíble el caso de San Cristóbal. Que brutos.

CECH: Los actos vandálicos atentan contra el desarrollo de actividades comerciales y sociales de Tuxtla Gutiérrez.

Desde la capital de Chiapas, el presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño, señaló que los recientes actos vandálicos cometidos en contra de vehículos particulares, propiedad de empresas, así como el bloqueo de vialidades realizado por presuntos normalistas rurales atenta contra el correcto desarrollo de las actividades comerciales y sociales de la capital chiapaneca, y pone en riesgo la estabilidad social.

“Hemos insistido en que la demanda el sector empresarial y buena parte de la sociedad, es que se sancione a quien cometa cualquier tipo de delito. Es preciso que la autoridad se ciña a cumplir con el marco legal, en cualquier caso y sin concesiones especiales a particulares o grupos determinados”, señaló.

El líder empresarial, indicó que, en el caso particular de los normalistas, el problema, para la mayoría, no tiene que ver con las peticiones, ni con el derecho a manifestarse que tienen ellos y cualquier otra persona, y que es totalmente respetable. “El tema es que, la mayoría de las ocasiones, se manifiestan dañando propiedad privada y bloqueando calles y carreteras, e impidiendo el libre tránsito al que tenemos derecho los demás, y esos son delitos que deben ser, o evitados, o castigados al cometerse, como cualquier otro”.

El líder empresarial manifestó que el organismo que preside y, “seguro que la gran mayoría de las empresarias y empresarios y otros sectores, están comprometidos a colaborar tanto en los procesos de mediación, como en la solución de este tipo de problemas, porque el objetivo de todos es lograr un desarrollo sostenible para toda la sociedad.

La Sierra y Melgar. – Al cierre de su campaña como candidato a la Diputación Federal por el Distrito 13; Luis Armando Melgar hizo un balance exitoso en su caminar por todos los municipios y en las reuniones donde estuvo acompañado por organizaciones sociales y sectores productivos de esta región; que como siempre y de nueva cuenta, le brindaron su confianza y el apoyo total para impulsar su proyecto. Manifestó sentir de cerca las necesidades de la gente en cada rincón recorrido; pero también pudo dejar sembrada la esperanza de recuperar el camino productivo y la dignidad social que la Costa y la Sierra se merecen.

“Lo que necesitamos es honestidad y compromiso para detonar las ventajas que tenemos, sólo así podremos acabar con la pobreza; y esto no es otra cosa más que impulsar inversiones enfocadas a lo que genere empleos bien pagados, es construir un Chiapas productivo. Nos toca acompañar el gran esfuerzo que el Gobierno Federal está haciendo con los programas sociales, pero también hay que apostarle con todo a lo que nos da de comer”, señaló.

Melgar indicó que como Diputado Federal pondrá su experiencia para resolver los problemas del Distrito 13; pero lo hará con soluciones ciudadanas y siempre de cara a la confianza de la gente. En fin.