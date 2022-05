Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Jerónima Toledo y Miguel Ángel de los Santos, los peores en la historia de la ciudad coleta

El 23 de febrero de este año, advertíamos en este espacio, que la situación de San Cristóbal de las Casas, que mal y deficiente gobernaba Jerónima Toledo, seguía siendo tema de polémica y controversia con el gobierno que preside y dábamos muchas señales de la inmundicia y perversidad con que se manejó a San Cristóbal de las Casas, empezando que los protagonistas no eran originarios de la ciudad sancristobaleña, exalcaldesa Jerónima Toledo oriunda de Oaxaca y el síndico Miguel Ángel de los santos de Pijijiapan, ambos asumiendo la alcaldía coleta como un feudo particular, arrancando una inseguridad y corrupción que diariamente era denunciado en las redes sociales, pero la marca MORENA, prevalecía sobre ambos personajes y nunca, ni por asomo, se les investigó, muchos menos que tuvieran amonestaciones y reprimendas de los que deben de hacerlo.

La señal era muy clara de la huida y evasión de responsabilidades de ambos funcionarios públicos municipales por dejar rápidamente esa administración pública municipal. Decíamos aquel 23 de febrero textualmente: ”En un acto sin precedente y que mostró el cobre de que están hecho los actuales responsables de la administración municipal, que han puesto de cabeza a la ciudad más turística de Chiapas, con el problema de la inseguridad que ha roto records históricos, en un acto de ambición y codicia política, tanto la alcaldesa Jerónima Toledo como el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos, habían pedido licencia temporal para buscar ambos la misma Presidencia Municipal, cuando una ya es, y el otro busca ser escudo para taparle la inmundicia y cochinero que gira alrededor del gobierno municipal”. Y agregábamos:

“Ambos funcionarios municipales que llevan la batuta municipal, increíblemente no son oriundos de este municipio, -Una es Oaxaqueña y el otro Pijijiapaneco-, lo que le ha valido un soberano cacahuate en la función de las responsabilidades públicas, al grado que es el síndico municipal quien lleva las riendas del “Palacio de San Cristóbal”, y que ha logrado a “enchufar” gente de su círculo, entre ellos disfrazados comunicadores de la Costa, pero además es el que dirige el barco que sortea su hundimiento, pues Jerónima Toledo simplemente no ha podido con el paquete, lo que ha originado un vacío de poder nunca antes visto en esa ciudad colonias de los altos de Chiapas. Hoy la sociedad San Cristobalense, ha empezado a hacer conciencia sobre el gran daño que han hecho este par de “vivales fuereños” que engañaron con el petate del muerto como nunca a toda la población coleta del municipio”.

Decíamos también para volver a recordar este bochornoso hecho de San Cristóbal de las Casas: “En un acto de valor y civismo los regidores Guillermo Alonso Gómez Loarca, Sonia Haydee Ramos Paniagua, Rosalinda Santiago Sánchez y Silvia Shalom Álvarez Torres Valle, se pronunciaron en contra, de que le dieran una segunda “licitud temporal” al síndico municipal Miguel Ángel de los Santos, para seguir con sus fines aviesos de ser alcalde municipal, cuando ya lo es actualmente con su “silenciosa manipulación porque dijeron que esta representación popular no puede quedar acéfala ni un solo día más, ya que en ella recaen muchos temas de gran importancia para el municipio. Pero también las poblaciones a través de las redes sociales hicieron valer su pensamiento, al advertir que SÎ el Síndico Municipal Pijijiapaneco Miguel Ángel de los Santos Cruz, busca participar en los próximos comicios, que solicite licencia conforme a la ley o que renuncie, el pueblo de San Cristóbal ya está cansado de arrogancias y tracalerías. “No queremos más simulaciones y delincuentes”, también expresaron algunas gentes por medio de las redes sociales al conocer la noticia”, y concluíamos en Comentario Zeta:

Un fuchi en toda la extensión de la palabra, además de exigir la ansiada auditoría formal a este gobierno de la pareja Jerónima y Miguel Ángel: “La Apaché y el Renancista”. En fin.

Piden que se investigue a Jerónima y De los Santos, por actos de corrupción.

Este fin de semana trascendió que por la falta de entrega de los estados financieros y cuenta pública e incumplimiento en obra pública dentro del proceso de entrega-recepción, el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, ordenó al departamento jurídico interponer de manera inmediata denuncias penales en contra de la expresidenta Jerónima Toledo Villalobos. Así también, al ex síndico municipal, Miguel Ángel de los Santos Cruz; al ex tesorero, Alfredo de Jesús Pérez Díaz y ex director de Obras Públicas, Víctor Hugo Tovilla Borras.

Durante una sesión extraordinaria pública del cabildo municipal , realizada esta semana que transcurrió, el tesorero municipal, Armando Oltra Paniagua, explicó al pleno del Ayuntamiento que dentro del proceso de entrega-recepción, únicamente se han realizado los trabajos de revisión en cuanto a mobiliario y equipo de oficina, “En cuanto a los estados financieros, la cuenta pública se cerró la semana pasada y es el momento en que no la regresan, ya que se le brindó al ex tesorero para recabar las firmas correspondientes y es hasta este momento que no las ha entregado”, aseveró el tesorero municipal de la nueva administración.

Agregó: “Tenemos que recibir la cuenta pública ya firmada porque es parte del proceso de entrega-recepción en los formatos financieros para ya proceder a hacer lo correspondiente a la culminación de este proceso. Sin embargo, según la ley y por el tiempo que se marca, los ex funcionarios ya cayeron en omisión por comisión debido a que el tiempo de prórroga que ellos pidieron se terminó”.

Precisó que hasta el momento la tesorería municipal no ha realizado la entrega-recepción de nada, debido a que el ex tesorero no ha querido llevar a cabo dicho proceso, por lo que se ha realizado la notificación ante el Órgano de Fiscalización Superior de todas las anomalías en que están incurriendo los servidores públicos salientes.

En tanto que el alcalde Sancristobalense explicó al cabildo que las cuentas de la pasada administración están siendo embargadas y no hay quién defienda esos recursos que ascienden a los 3 millones de pesos aproximadamente, ya que ellos las tienen en su poder.

Finalmente, pidió al tesorero que se investigue la compra del terreno donde sería proyectada la construcción del rastro municipal, cuyo monto de compra es de 12 millones de pesos por hectárea y que por la ubicación sería imposible construir un rastro en esa zona y que se denuncie penalmente a la o las personas que hicieron esta adquisición.

PROVICH valida 5 mil 269 obras de vivienda para 8 municipios.

La buena es que siguiendo la instrucción del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), que dirige Fredy Escobar, trabaja de la mano con los ayuntamientos para elevar la calidad de vida de sus comunidades, al verificar y validar durante este año 5 mil 269 acciones de cuartos dormitorios, baños, techos y pisos firmes. Estas obras públicas de vivienda se efectúan con base en las solicitudes realizadas por ocho presidentes municipales, a través de 75 expedientes técnicos que una vez validados. En fin.