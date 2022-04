Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Kamala; narcotráfico, seguridad y migración

Nuestra admiración a las Fuerzas Armadas que junto con la GN cumplieron de manera ejemplar su función de garantizar seguridad en los comicios del pasado 6 de Junio. Pese a los hechos de violencia que previo a la jornada electoral caracterizaron el ambiente político y ciudadano en la mayoría de los estados, ciudadanos e instituciones podemos decir ¡Sin Novedad! La tarea de garantizar el proceso tal como lo estableció el INE a lo largo del país y en lugares recónditos de cada estado parecería sencillo, pero de ninguna manera lo fue. Había que hacer llegar hasta lejanos lugares, boletas, material para instalación de casillas y documentación necesaria para que ciudadanos de todo nuestro país ejercieran su derecho a votar y a ser votados. Es cierto que en estados como Guerrero y Michoacán hubo casillas que no pudieron instalarse, pero el porcentaje de hechos violentos que se dio en una elección de más de 48 millones de votantes que eligieron a más de 18 mil cargos fue insignificante, más no irrelevante, ya que no deja de ser preocupante que poblaciones como la Aguililla, que solicitan auxilio por la falta de alimentos y atención médica sigan secuestradas por el crimen organizado en donde lo único que prevalece es su ley. Sobre este tema en realidad vino a hablar Kámala Harris. Nadie dudaba que la razón que la traería al día siguiente de las votaciones era primordialmente la Seguridad Nacional y la posible permeabilidad del narcotráfico en cargos a disputar. La muerte de 90 personas y 653 agresiones que marcaron la violencia política de esta elección prendieron el foco de alerta en nuestro vecino del norte sobre el interés de organizaciones delincuenciales por apoderarse del control de los gobiernos. El operativo de seguridad implementado por agentes estadounidenses y elementos de SEDENA fue muy estricto pero exitoso. La desconfianza por la violencia que amaga a nuestro país hizo que transportaran hasta México en un Hércules autos y camionetas blindadas para darle tranquilidad a la Vicepresidente en todo momento. Los temas en la agenda de Kámala eran ciertamente, además de la economía de la región y de la implementación del T-MEC, la migración, inseguridad, narcotráfico y trata de personas, haciendo énfasis de forma corresponsable, en el tráfico de armas en nuestras fronteras. De acuerdo a entrevistas posteriores en medios extranjeros y sin que se conocieran detalles hacia el interior de nuestro país, Kámala Harris dijo haberle pedido al Presidente poner atención en temas de corrupción y obstáculos al trabajo de las ONG´S y de la Prensa, pilares para garantizar la democracia, ya que, de lo contrario, los problemas en sus países ocasionan el éxodo de cientos de migrantes hasta sus fronteras. Para el Presidente el triunfo de Morena en los estados del pacífico es una gran oportunidad para demostrar principalmente al pueblo de México, así como a EU, la voluntad del Estado en combatir la delincuencia, el control de gobiernos álgidos como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, donde tienen presencia cárteles como el de Sinaloa y el CJNG, debiera facilitar la coordinación de las fuerzas del estado para contener la ola de violencia de estas organizaciones. Tal como se esperaba Emma Coronel se declara culpable ante la corte de EU con la finalidad de entrar, como muchos otros narcotraficantes, al programa de testigo protegido.

DE IMAGINARIA

De manera insólita y preocupante se reportó el robo de más de 7 millones de cartuchos que fueron robados en el estado de Guanajuato a dos tráileres que los trasportaban hacia los Estados Unidos, la FGR está a cargo. Un nuevo nombramiento en la Dirección de Comunicación Social de SEDENA, el Coronel Juan José Montiel Maldonado estará al frente de tan importante labor, fundamental contar con su experiencia y capacidad en una función tan sensible para el EM. Le deseo lo mejor.