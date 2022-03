Asesoría Legal

La mercadotecnia en los negocios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante que todos los negocios y empresas apliquen la mercadotecnia, no dar un paso sin esta importante herramienta, los grandes y exitosos empresarios lo han hecho y han crecido descomunalmente, la mayoría de los mexicanos no tienen las mismas oportunidades y tienen que trabajar para las empresas o negocios por falta de recursos económicos, muchos quisieran poner sus propios negocios pero, tienen miedo de avanzar y de que algo les salga mal, siempre he dicho que las universidades del país ya sean públicas o privadas deben crear un semillero de empresarios, no un semillero de empleados, la mayoría de las universidades privadas se promueven con publicidad muy pobre, que, creo si los ve un exitoso empresario se va a reír, la mayoría de los alumnos son de escasos recursos económicos, y por ende, quieren ayudar a sus familias a salir adelante al concluir sus estudios, las universidades por un lado se comprometen a que los alumnos al egresar quedan trabajando en empresas de calidad y renombre, ese no es el objetivo, el objetivo es desde que llegan a la universidad crear empresarios, no empleados, no queremos un México con mentes mediocres, una mente mediocre es una persona conformista, pero, como lo acabo de mencionar, no todos tienen las mismas posibilidades de salir adelante, sin embargo, hasta a la persona más humilde se le enseña a explotar su potencial, su dinamismo, invertir desde 100 pesos en algo que te va a multiplicar las ganancias en muy poco tiempo, México necesita de empresas, empresarios con visión, penosamente, la mayoría de los empresarios potenciales no viven en México, tienen sus negocios en México, pero, no viven ni gozan a México, lo importante de esto es buscar mercado internacional, multiplicar las ganancias, invertir con poco dinero en la Bolsa de Valores, de hecho, para muchas personas hablar de la Bolsa de Valores es hablar en grande y de hecho, muchas personas tienen un autoestima tan bajo que su mente no les alcanza para pensar siquiera lo que podría ser invertir en la Bolsa de Valores, es algo tan fácil y tan sencillo, pero, lo que tienes que tener en cuenta, es que se trata de tu dinero, de tu patrimonio, por eso, es básico que consultes a un experto, primero, acudir con un asesor y estudiar muy bien de que se trata una Bolsa de Valores, antes de iniciar cualquier proceso, debes conocer los elementos que la componen, su funcionamiento, las leyes que la regulan, al menos en nuestro país, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la comunidad que la conforma, invertir en la Bolsa también es un proceso que realizan las empresas cuando necesitan capital para financiar su operación o sus planes de crecimiento y expansión, esto, es en relación a la Bolsa de Valores, y para los negocios, aplicar la mercadotecnia se puede realizar de la siguiente manera, primero, hay que investigar el mercado, esto, con el fin de detectar oportunidades de negocios, a través de la identificación y el análisis de necesidades, después de ello, hay que segmentar el mercado, es decir, dividir el mercado total que existe para un producto y seleccionar entre los mercados resultantes al más atractivo para poder incursionar, de igual manera, hay que analizar al público objetivo, quienes lo conforman, es decir, analizar sus necesidades, sus gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de compra, etcétera, pero, también es importante analizar a la competencia, como por ejemplo, su ubicación, experiencia, capacidad, estrategias, ventajas, fortalezas, debilidades, etcétera, después de ello, hay que diseñar el producto o adaptar el que ya se tiene, de tal manera, que se encargue de satisfacer las necesidades, gustos, preferencias y deseos de nuestro público objetivo y que, a la vez, pueda competir o diferenciarse de los productos de la competencia, posteriormente hay que determinar el precio, de acuerdo a la capacidad económica de nuestro público objetivo, a las aspiraciones económicas, y al promedio de precios de los productos de la competencia, y entre muchas cosas más relacionado a la mercadotecnia aplicada, relacionado a mis recientes amigos de la cafetería propiedad de Edgar y Adriana, se debe hacer lo siguiente, lo cual muy probablemente ya lo hicieron, crear una página web llamativa, se debe crear programas para retener a los clientes, usa las redes sociales y sube el menú para atraer a los consumidores y presenta tus mejores platillos, muéstrales la cafetería a tus seguidores, ya que, si quieres vender, necesitas mostrarle al mundo que tienes para ofrecerle, comparte las imágenes de los platillos y bebidas que se venden, a la vez, crear un canal de YouTube y subir tus videos de la cafetería, incluso, tómate 5 minutos diariamente para mostrarle al mundo lo que preparas en tu negocio, por ejemplo, explicar los diferentes tipos de café, y que incluso, innovas con los productos, por ejemplo, puedes presentar en algún video o en tu publicidad un frappé de manzana, siempre algo innovador, algo distinto, algo halagador, algo donde tus clientes digan, wow, esta es mi súper cafetería favorita porque aquí si me consienten, descarga o crea una aplicación para que los clientes califiquen tu servicio, algo que casi nadie tiene, hay que recordar que nunca puedes ni debes mostrar una cara de enojado a tus clientes pues los espantas y no vuelven a regresar, los clientes son muy sensibles, hay que innovar, en los negocios de restaurantes como el que acabo de mencionar se pueden usar los productos de la temporada, por ejemplo, podemos aplicar la mercadotecnia estacional, promociones por ejemplo en navidad, San Valentín, día de las madres, la entrada de la primavera, verano, etcétera, algo totalmente distinto, algo fuera de lo común y lo rutinario, así debe ser la mercadotecnia en todos los negocios, entonces, el futuro y la prosperidad estarán totalmente aseguradas.