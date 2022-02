Eduardo Ruiz-Healy

La política y la economía no interesan. Por eso estamos como estamos

Ayer, durante el programa de radio y TV que desde hace décadas conduzco en Grupo Fórmula se abordaron los siguientes temas: aumento en la tasa interbancaria del Banco de México al 5.0%, sus efectos sobre la inflación, las tasas de interés de tarjetas de crédito y créditos comerciales y como todo afecta a los bolsillos y hábitos de compra de los consumidores; la situación del comercio en línea y sus perspectivas ante el Buen Fin; las precauciones que deben tomar las personas al hacer compras en línea; la situación jurídica del exdirector general de PEMEX, Emilio Lozoya, después de que se ordenara su prisión preventiva por el caso de Agro Nitrogenados; la OEA y su posición en torno a las fraudulentas elecciones realizadas en Nicaragua y; la nueva conformación de la dirigencia del Consejo del Episcopado Mexicano y cómo afectará sus relaciones con el gobierno de la 4T.

Cada uno de estos temas son actuales y en mayor o menor grado afectan o afectarán la realidad de los mexicanos.

Ahora bien, antes, durante y después de los 90 minutos en que analizamos, comentamos y explicamos los asuntos arriba anotados, ¿qué era los que más les preocupaban a millones de personas que estaban conectadas al Internet?

Las 10 búsquedas que más se realizaron ayer a través de Google fueron, en orden ascendente y con el número de búsquedas entre paréntesis: Con más de 200 000 búsquedas, Carmelita Salinas, la actriz que ayer sufrió un derrame cerebral; con más de 50 000 búsquedas cada uno, partido Portugal vs Irlanda, partido Grecia vs España; con más de 20 000 búsquedas cada uno, Eliminatorias Conmebol, Eliminatorias Europa y Paulo Londra, el cantante y rapero argentino; con más de 10 000 búsquedas, Kim Morgan, la nueva esposa del cineasta Guillermo del Toro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Camioneta fantasma, desde la cual mataron a balazos a dos personas en Balancán, Tabasco y partido Estados Unidos vs México.

Y en Twitter, durante la transición del programa, estos fueron los hashtags que marcaron tendencia de acuerdo con trends.24.in/mexico/: #SalarioRosa, Rams, #VivaBuenFin, Carmen Salinas, #diadelsoltero, Carmelita Salinas, #RedTaylorsVersion, María José Alcalá y Comité Olímpico Mexicano.

De acuerdo con lo arriba anotado, la mayoría de los temas que se abordan en noticieros y programas de análisis y comentario en radio y TV no son del interés del gran público, que está más interesado en lo que acontece en el mundo deportivo y el de los espectáculos. Ahí están los números para corroborarlo.

Los temas políticos y económicos no atraen la atención de las masas según las tendencias de Google México en 2020. Las 10 más altas fueron: Coronavirus, Classroom, elecciones en Estados Unidos, Bienestar Azteca, Juegos de Doodles de Google populares, Zoom, consejos sobre el coronavirus, síntomas de coronavirus, Among Us y Champions League.

Y también de acuerdo con Google, las 10 personas que más interesaron en 2020 fueron Joe Biden, Trump, el cantante Christian Nodal, Kim Jong-un, Will Smith, la actriz Karla Panini, la cantautora Adele, el futbolista Renato Ibarra y las actrices Andrea Escalona y Amber Heard.

La política y la economía no interesan. Por eso estamos como estamos. Y después muchos se quejan…

ruizhealytimes.com