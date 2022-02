Letras Desnudas

Mario Caballero

La respuesta de Raúl Bonifaz (y la mía)

El diputado federal Raúl Bonifaz respondió a la crítica que hice recientemente a su desempeño. En su carta me trata con mucho respeto, incluso me llama “Don Mario”, lo cual agradezco.

Me pide reconsiderar mi opinión. Para ello me anexó un documento de 72 páginas con el cual piensa saciar mi curiosidad sobre su trayectoria política y convencerme de votar por él. Pues ya antes le había anticipado que no lo haría por diversas razones, entre ellas su sumisión al poder y su evidente incompetencia para representar dignamente los intereses de los chiapanecos.

Transcribo fielmente su respuesta en respeto a su derecho de réplica (sin excluir los errores ortográficos).

“Sirgan estás líneas para enviarle un cordial saludo, deseando para usted y su familia mucha salud. En la oportunidad que me otorga la Ley en materia de “Derecho de Réplica”, por favor permítame con respeto dar respuesta a su interesante interrogante: Raúl ¿por qué deberíamos votar por ti? (Sic), publicada en su columna “Letras desnudas” del gran Diario de Chiapas el pasado 15 de enero.

“Le he preparado un resumen de mi hoja de vida (se envía de manera anexa), que es un documento general que le dará a usted la oportunidad de reflexionar ¿por qué votar por Raúl Bonifaz?

“Le ruego por favor un espacio de su tiempo para leerlo y quizás mitigue su respetable curiosidad y lo convenza de votar por su servidor.

“Cada ciudadana y ciudadano es libre de decidir por quién votar en las próximas elecciones. Este es un derecho innegable. Yo he sugerido que voten por quien les dé más confianza, sea honesto y por su capacidad.

“El patrón que ha definido mi vida entera, -tengo 72 años-, la mayoría trabajando en la administración pública y en la política, es el de ser un hombre útil y de resultados, siempre con mis principios: actuar con honradez y servirle a la gente.

“Más de 55 años trabajando en diversas dependencias me ha permitido estar cercano a mujeres y hombres del poder, grupos sociales, empresarios y religiosos entre otros.

“Sin duda soy un político veterano, imagínese, tantos años de trabajo recorriendo todo el país y Chiapas, me han dado la oportunidad de presenciar momentos cruciales”.

En el último párrafo se despide con una invitación a tomar un café para seguir platicándome de su vida pública. Agradezco la invitación, pero si su currículum cabe en menos de media cuartilla, gastaré más tiempo en trasladarme al sitio de reunión que él en platicarme lo que considera una enorme trayectoria, pero allá cada quien con sus propios egos. Por tanto, no, gracias.

MI RESPUESTA

Antes de dar mi respuesta quiero hacer un poco de contexto. El diputado Raúl Bonifaz busca reelegirse. Está en su derecho.

Lo que no es su derecho es mentirle a los chiapanecos y abusar del puesto. Porque no es un servidor público de resultados, como suele él promocionarse. Es, propiamente dicho, un charlatán que durante más de dos años no ha tenido la menor idea de sus obligaciones como representante del pueblo. Las poquísimas iniciativas que la Cámara de Diputados le aprobó son a la vez de hilarantes, inútiles para atender las necesidades del estado.

Cobrar un sueldo anual que sobrepasa el millón y medio de pesos sin haber cumplido su función, es un clarísimo abuso. No es todo. Quiere continuar otros tres años en ese mismo puesto del que estaría entregando puras miserias y que él no ganó en primer lugar, sino que tuvo la fortuna de ocuparlo debido a que era sustituto de Zoé Robledo, verdadero titular, quien fue llamado por el presidente de la República a colaborar en el gobierno federal.

Esos fueron algunos de los motivos de mi crítica original.

Ahora sí, mi respuesta.

Quiero empezar con una pregunta. ¿Quién en su sano juicio confunde tener 55 años de vida pública con tener una buena trayectoria política? Bonifaz Moedano confunde la gimnasia con la magnesia. Que alguien sea viejo no significa que sea sabio. ¿Dónde están los frutos de más de cinco décadas de servicio a la gente y por los que se le pagaron con cargo al erario? En ninguna parte. No los hay.

Por otro lado, afirma en su carta que es “un hombre útil y de resultados” [sic]. No lo creo.

Ser útil es ser provechoso. Se dice que un diputado es útil cuando atiende y defiende los intereses de los ciudadanos que lo eligieron, cuando reorienta el presupuesto hacia lo que más se necesita, cuando propone y aprueba leyes más justas, equitativas y que garanticen los derechos de todas las personas, y cuando su labor en la Cámara logra ser un contrapeso al poder Ejecutivo.

¿Qué hizo Raúl Bonifaz desde que asumió la curul como diputado suplente? Se dedicó a aprobar y defender todas las iniciativas y ocurrencias del presidente López Obrador, es decir, no le importó si la nueva ley, la reforma, etcétera, afectaban a los ciudadanos, como la eliminación de los fideicomisos, que es el ejemplo más claro.

Con su voto, Bonifaz estuvo a favor de que las víctimas de violencia de género quedaran desamparadas, asimismo, los deportistas, los artistas, los activistas, los defensores de derechos humanos, los escritores, los científicos, los investigadores, los actores, la cultura, la educación, el cine y la ciencia.

Sólo en julio de 2020 hubo un pico máximo de denuncias por violencia de género. Ese mes se abrieron 367 carpetas de investigación, y en los primeros sietes meses del año pasado aumentaron los feminicidios y la violencia familiar en 17 estados. Y Raúl Bonifaz votó a favor por que desaparecieran los fondos que servían como mecanismo financiero para otorgar ayudas, asistencia y reparación integral a las víctimas. Por mencionar algo.

A riesgo de ser repetitivo, diré que también votó a favor de que en lugar de que se destinaran más recursos a la salud, que es el sector de máxima prioridad en estos momentos, se aumentara el presupuesto a PEMEX, dependencia que durante el mandato de AMLO ha perdido casi un billón de pesos.

Bonifaz Moedano no es un hombre útil. A ver, ¿dónde estuvo ante los reclamos de la gente por falta de medicamentos en los hospitales públicos? ¿Dónde ante las denuncias de los médicos que en plena pandemia tuvieron ellos mismos que conseguir equipo de protección porque el gobierno federal no se los otorgó? ¿Dónde para alzar la voz contra el mal manejo de la contingencia sanitaria que ya ha cobrado alrededor de 150 mil vidas en México?

Por todo ello, tampoco puede decir que es un hombre de principios, de honradez y que gusta de servirle a la gente. Menos todavía cuando no hizo nada por sus representados en estos años que lleva como diputado federal.

Eso hace pensar que sus 55 años de vida pública, en los que dice haber recorrido el país y Chiapas, no le sirvieron de nada, no le brindaron la capacidad para entender la realidad y las necesidades de las personas.

Peor aún, en el momento que las cifras de muertes por Covid iban en aumento en el país, él propuso al Congreso el Día Nacional de las y los Lacandones, cuando lo que en verdad se necesitaba era propuestas para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Así que le reitero al diputado Raúl Bonifaz mi compromiso inconmovible de no votar por él en caso de que obtenga la candidatura. Necesitamos de alguien capaz y comprometido que nos represente en el Congreso, no a alguien como él que lleva más de 50 años viviendo de la política. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com