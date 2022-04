Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La SEMAR vigilara desarrollo ferrocarrilero y portuario de la Costa de Chiapas

Hasta ahora son las primeras noticias propositivas para el desarrollo de la franja fronteriza que divide a Chiapas con la hermana República de Guatemala. Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tapachula entra en los planes de vigilancia federal por parte de la Secretaría de Marina, enfocados en los proyectos de construcción de refinerías, ampliación de carreteras y obras de vías ferroviarias como el Tren Maya y el Transísmico. Se dijo que el gobierno federal cubrirá la zona fronteriza Chiapaneca-mexicana, con Guatemala, donde se iniciará en 2022 la expansión de la ruta de un tren de carga comercial y de pasajeros que viajará desde el puente Rodolfo Robles –Puente fronterizo entre México y Guatemala, pasando toda la costa de Chiapas, hasta los límites con Oaxaca.

Aunado a esto, la Marina también vigilará acciones a implementarse en Puerto Chiapas, donde se impulsarán obras que conectarán con Oaxaca por la vía marítima. El jefe del Ejecutivo federal confirmó con esto que el tren es un proyecto concreto que por meses ha estado en dilema entre cámaras empresariales y sectores sociales de la frontera sur.

“Toda la seguridad del Istmo a cargo de la Marina, es acuerdo tomado tanto en el puerto de Coatzacoalcos como en Salina Cruz y a lo largo de toda la vía, inclusive de Ixtepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque”, puntualizó el mandatario federal en una de sus conferencias matutinas. (Sic) (Diario de Chiapas)

La Marina Armada de México opera en la franja sur en Puerto Madero, donde operan dos de sus bases, así como en Tapachula y municipios aledaños donde también tiene presencia. La conexión de este tren será por fuera de la mancha urbana de Tapachula, pasando por el ejido Los Toros, sobre la carretera a Puerto Chiapas, y haciendo una desviación en la ruta que lleva hacia este puerto de carga y descarga de mercancías a gran escala.

En la frontera, las durmientes en el puente internacional Rodolfo Robles fueron retiradas desde 2020 y ya se ha anunciado la inversión y obra por parte del gobierno federal, mientras que Guatemala también ha iniciado con tareas de levantamiento y modificación de esta ruta que por años ha estado en el olvido. Este tren conectaría a la zona económica construida en Pajapita, San Marcos, con varias regiones del sur sureste mexicano, incluido Chiapas.

Los demonios ya andan sueltos: Soltando constancias electorales y arrancó la lucha por la figura Presidencial.

Nadie puede negar que la pasión electoral que concluyó con la entrega de la constancias electorales en favor de los próximos diputados federales en nuestro país , que fue la ambición democrática tanto de la alianza “Juntos hacemos historia” con MORENA, PVEM y el PT como la alianza “Va por México”, conformada por el PRI-PAN y PRD, se soltaron los demonios y que andarán más sueltos y más maliciosos en este tramo de final de sexenio donde estarán en juego la Presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas. Los demonios se soltaron en Chiapas, como nunca, donde la pasión de los mexicanos y chiapanecos, estarán en toda su cúspide.

Si la del 2021, levantó polémica, el proceso electoral del 2024, será “La madre de todas las batallas”, en la lucha democrática del pueblo de México, en lo que va de historia, al menos en los últimos 200 años, después de nuestra Independencia. Se trata de una batalla final que cambiara la historia nacional, donde MORENA, se puede ir a casa o podría ser su consolidación democrática y podemos decir “Estamos en la cuarta trasformación, y adiós a los conservadores y ahora hasta “clasemedieros” que a decir verdad se sienten ofendidos en todo el territorio nacional y si usted no se considera de este grupo, entonces considérese “ambicionista” al que también le tupieron duro durante estas “Mañaneras” del Presidente López Obrador.

La pasión y la fogosidad estará en todo su esplendor y lo único que pedimos es que no se polarice más la unidad nacional del pueblo mexicano, quiérase o no, estamos en una etapa de la historia de México, de decisiones, medidas y fallos que provocaran ruido y tumultos de un lado como del otro. En donde usted amigo lector se ubique, del lado de los conservadores o del lado de los liberales, permeara el sentimiento de cada mexicano o chiapaneco que buscara apoyar su pensamiento, su ideología, su razonamiento, pero ojalá se haga con mucha voluntad para no caer en tentaciones e impulsos que nos lleven a la fisura y rompimiento constitucional, porque todo puede pasar.

Tan se soltaron los demonios, que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una baraja en la que incluye más nombres de sus secretarios de Estado como posibles presidenciables para la elección del 2024. Hasta el momento solo se hablaba de dos perfiles que se enfilaban para pelear la candidatura presidencial de Morena: la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y el canciller Marcelo Ebrard, ambos lamentablemente desdibujados y satanizados por el accidente de la línea 12 del Metro en la ciudad de México, que ha sido tan desgastante en contra de Ebrard y Sheinbaum. Sus imágenes o perfiles personales los ha castigado el pueblo de México, unos con razón y otros como los propios Morenistas que se encuentran en otros grupos nacionales que también buscan la figura Presidencial, el cargo de la sustitución del Presidente López Obrador. Un accidente y un cargo de elección popular los “tambalea”. Esa es la política, una ciencia inexacta.

Esta es la primera ocasión en la que López Obrador menciona a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía y diputada con licencia; Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación y actual embajador de México en Estados Unidos, dentro del abanico de presidenciables, sin que afirmara que se trataba de posibles cartas fuertes para las próximas elecciones federales y hace momentos hasta el loco de Gerardo Fernández Noroña, ya se destapó, pero él solito. Y donde deja usted a Ricardo Monreal y Manuel Velasco, que también están en la jugada y forman parte de grupos poderosos de la política mexicana, por eso los últimos ataques en contra del Chiapaneco, que siendo gobernador “peleo” con el actual responsable de la UIF (Unidad de inteligencia Financiera), Santiago Nieto Castillo, que siendo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la extinta PGR (Hoy Fiscalía Federal), pretendía meter a la cárcel a la exalcaldesa Matilde Espinoza “La Loba”, acusada de fabricación de actas de nacimiento, MAVECO la defendió. Hoy la venganza se dio. Ya habrá tiempo para contar esta historia. (Sic)

Los demonios se soltaron en México, y en la local de Chiapas no es la excepción, pero será otra historia que contar con todos esos carriles en el hipódromo que aumentaron para el 2024 en la gran carrera del “Hándicap Chiapas 2024”. Muchos los llamados, o pocos los escogidos, en lo que no se puede negar es que habrá más caballos de carrera en el arrancadero. Dixe.