Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La sucesión Presidencial en todo su esplendor desde Chiapas Hasta Baja California

Cuando el Presidente de México López Obrador destapó lo que el llamo las corcholatas Presidenciables desde aquel 16 de julio a Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, creó un desorden y galimatías, porque en esa primera lista no apareció al que consideran un verdadero y fuerte candidato a la Presidencia de la República, como es el senador Ricardo Monreal.

Ni bien habían transcurrido 72 horas del destape de las corcholatas Presidenciables, cuando la expresión popular ya había reducido la lista y solamente quedaban Claudia (Sheinbaum) y Marcelo (Ebrard), pero ya enchufado Ricardo Monreal, tres aspirantes que la población mexicana advierte que de aquí saldría el ungido para el 2024.

No se habían cumplido ni tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la carrera por la sucesión presidencial ya estaba en franca operación, aunque sus participantes del trio destapado en la última hora se han descarrilado buscando el boleto para la silla del Palacio Nacional para 2024.

Ya la carrera Presidencial está en práctica, y sus caballos de carrera Sheinbaum, Ebrard y Monreal, están desbocados, aunque guarden por días disciplina que desaparece cuando alguien delos tres advierte que es un candidato, inmediatamente saltan a la palestra los otros dos. Una lucha Presidenciable que dejara muchos escenarios grotescos que podrían ser fatales entre más de algunos de los suspirantes, que pareciera que Ebrard y Monreal son una estrategia y solita camina la Sheinbaum que sacó ya sus verdadera pasiones e intereses aprovechando su condición de mujer.

Mario Delgado pide preocupado “esperar los tiempos”.

Después que hasta los de MORENA lo observaban muy normal ese destape Presidencial que aligeró toda la política nacional, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a los aspirantes presidenciales para el 2024 a tener paciencia y “esperar los tiempos adecuados” pues la prioridad es el proyecto de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su momento el partido deberá emitir una convocatoria.

“Todos los aspirantes deben de esperar los tiempos adecuados para no perjudicar a nuestro movimiento ni el proyecto de transformación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debemos ser responsables de nuestros encargos actuales ya que así nos lo ordenó el pueblo a través de su voto”, sostuvo Delgado Carrillo en el marco de la reorganización interna de Morena.

En ese sentido, el dirigente de Morena puntualizó que actualmente las prioridades del partido son convocar a los ciudadanos a participar de manera activa en la formación de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para ganar de manera contundente la “ratificación de mandato del presidente de la República, aprobar la Reforma Eléctrica en ambas Cámaras, así como tener un padrón confiable de miras a la elección de seis gubernaturas en el 2022”.

Monreal, Sheinbaum y Ebrard, muy destapados

Tal vez debido al excesivo lucimiento personal del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en los días recientes, con motivo de su viaje a Italia para asistir a la Cumbre de Líderes del G20 y promocionar de manera insistente el breve encuentro que tuvo con el presidente de los Estado Unidos Joe Biden es que, por acá, Claudia Sheinbaum decidió adelantar con todas las de la ley, su precampaña rumbo a las elecciones del 2024.

Las alertas se encendieron y por lógica habría una reacción inmediata; las mediciones reales al interior de MORENA seguramente registran el crecimiento en la imagen del canciller, que hábilmente no desaprovecha cada una de las actividades que desarrolla en una cómoda secretaría de Estado. Claudia Sheinbaum ha sido elevada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte de Palacio Nacional; hace pocos días hasta le levantó el brazo en señal de triunfo.

Pero como ha sido la constante en cada sucesión, el “dedazo” presidencial adelantado más que ayudar, desgasta y le abona, pero a los otros competidores, muy a pesar de quienes buscan dejar a como dé lugar a un incondicional que asegure la continuidad.

La promoción internacional de Ebrard desató los demonios, al grado que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció una extraña gira por estados del país con actividades sin gran importancia, más bien con un objetivo electoral muy claro.

A través de un video difundido en redes sociales, la jefa de Gobierno detalló su visita, primero a Guanajuato, para participar en el Festival Cervantino y después su presencia en lejanas entidades de la capital del país, como Baja California y Colima.

Quienes construyen la candidatura de Sheinbaum rumbo al 2024 seguramente buscan que la jefa de Gobierno sea conocida a nivel nacional; interesante sería saber cómo anda en encuestas y sondeos. Importante también que Sheinbaum empiece a transparentar sus gastos de lo que parece una adelantada precampaña sin dejar el cargo actual, y que rinda cuentas, porque andar de promoción personal cuesta mucho dinero y la austeridad republicana que tanto presume la 4T podría quedar reducida a meros recuerdos. Lo cierto es que al interior de MORENA ya arrancó la carrera por la candidatura rumbo al 2024, con pronósticos reservados.

Rapiditas. – tanto el Presidente de MORENA en Chiapas y el delegado del CEN del vinotinto en Chiapas, Ciro Sales Ruiz y Carlos Molina, respectivamente le vienen echando todos los kilos para conformar los llamados Comités de defensa de la 4T en todo el Estado de Chiapas. Por los cuatro puntos cardinales anda movidos… otro que empezó a moverse en el PVEM para venir unificando a los expresidentes municipales del PVEM en Chiapas y todo aquello que huela a verde, es el dirigente municipal Jorge Martínez, que no deja día que no trabaje. La encomienda es aglutinar a militantes del verde y que hay muchos por todo Chiapas…En otro orden quien sufre otra vez “campaña negra” en su contra es el diputado local del PT, Carlos Mario Estrada Urbina, quien sufrió una intervención quirúrgica y por prescripción médica le recetaron medicamentos sedantes lo que le da una imagen de que esta en un estado inconveniente, el asunto es que por ley tiene que estar en las sesiones legislativa y no falta sus malquerientes para denostarlo….Contundente el dirigente de la COPARMEX-Costa de Chiapas, Pascual Necochea Valdez, quien advirtió la necesidad de que se invierta en Chiapas y aprovechó para otorgarle un reconocimiento al titular de Economía del Estado, Carlos Salazar Estrada quien ya fue confirmado en el cargo de esa importante institución estatal….Ayer fue entrevistado desde la Torre Digital de Diario de Chiapas…La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, aprobó ayer los lineamientos para la Ley de Egresos e Ingresos del año fiscal 2022 para los 123 Ayuntamientos, mencionó el presidente de dicha comisión Felipe Granda Pastrana, al término de la reunión. Amplió el legislador que, todos los presidentes municipales tienen que seguir estos lineamientos, para que así puedan conocer cómo van a armar su Ley de Egresos, aseguró también que hay en este momento algunas adecuaciones y por eso mismo se dio esta reunión…Dixe.