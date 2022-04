Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La “Toña Machetes” del INM en Chiapas, actúa como capataz

• Denuncia malos tratos en contra de agentes federales de migración, en esta entidad…

• Delegada Migra en Chiapas ha sido denunciada por pretender acallar al activista Luis Rey García…

Tras ser ratificada como delegada de la defenestrada delegación del Instituto nacional de Migración en Chiapas la soberbia y prepotente Paola “LR”, los problemas al interior de la mal oliente y hedionda secretaria de la Segob se siguen agravando, toda vez que los empleados son tratados peor que los tratos que les daba el ex delegado de esa oficina gubernamental federal. Resulta que al decir de varios elementos la mal lograda, soberbia y prepotente Paola “LR”, quien anteriormente fungía encargada de esa destartalada institución federal, se ha rodeado de un grupo de agentes lame botas que le queman inciensos y como alfombras se tiran al suelo con tal de que logren obtener una ubicación en puntos claves en retenes y garitas. Mientras que los agentes que no se prestan a sus caprichos bastardos de la inútil delegada del INM son tratados como esclavos con un trato hitleriano, por esa razón, algunos agentes federales del INM en esta entidad hacen un llamado al titular de la SEGOB, Adán Augusto para que voltee la vista hacia esta región del sureste mexicano. En medio de una fuerte problemática migratoria que se da en nuestra región, y las valientes denuncias hechas por agentes federales de migración y líderes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de los inmigrantes, la SEGOB decidió imponer a la inútil, soberbia y prepotente Paola “LR” en la delegación del INAMI en esta entidad sin que la investigaran sobre su desempeño que ha tenido en esa pestilente delegación migratoria. De todos es sabido que la flamante delegada Paola “LR” tiene en su haber una denuncia ante la FGR por haber mandando a asesinar al activista Luis Rey García Villagrán, según ha denunciado en reiteradas ocasiones el mismo defensor de los derechos humanos de los indocumentados, sin embrago las denuncias en su contra han sido engavetadas y la FGR se ha quedado ciega, muda, sorda y paralitica. el Yepeto, como se le conoce al comisionado nacional del INM, el vejete rabo verde, que dicho sea de paso el secretario de la SEGOB, Adán Augusto ya lo debería haber mandado a la calle por ser un funcionario paniaguado e inepto que solo anda como turista en varios estados de la república, sin escuchar las demandas de los trabajadores de Migración, al imponer a la torpe Paola “LR” en la delegación de Migración en Chiapas, es como haber puesto la iglesia en manos de Lutero señalan algunos defensores de los derechos humanos de los ilegales, toda vez que la Toña Machetes es una funcionaria federal que se siente un Hitler y da mal tratos a empleados de esa denigrante delegación federal en esta entidad. esa inútil ex subdelegada, y hoy flamante delegada de Migración, ostenta en su haber varias denuncias como el que según se supo denunció en tiempo y forma el activista Luis Rey García Villagrán, defensor de los derechos humanos de inmigrantes, cuando dice que la Toña Machetes mando a varios “sicarios” para callarlo. Al oficializarse o ratificar a la soberbia y prepotente Paola conocida como “la Toña Machetes” en la delegación estatal del INM, algunos agentes federales de esa cloaca pestilente dependencia han manifestado su repudio y rechazo, ya la “Toña Machetes”, (Paola “LR”) ha sido una funcionaria que actúa con soberbia y prepotencia sintiéndose una capataz y caporal de rancho. Cabe destacar que, se supo, sin conceder, que el Yepeto obedece al interés de un grupo de mujeres incrustadas en Migración y que por razones que a mí que les importa el vejete se ve obligado a cumplir todos los caprichos de ese grupito de féminas… ¿cierto o falso?, el titular de la SEGOB Adán Augusto ya debió haber investigado al respecto, así como la FGR debe investigar a la Toña Machetes (PAOLA “LR”). Según los activistas como Luis Rey García, líder de la dignificación de los derechos humanos, la ratificación de Paola LR”, es seguir echando podredumbre a la cloaca pestilente de la delegación de Migración en esta entidad, toda vez que pesan sobre ella una serie de denuncias graves que la fiscalía general de la republica ya tiene documentada, empero, se niegan a investigar y por consecuente – actuar contra esa inútil flamante delegada del INM en Chiapas. Mientras tanto la supuesta llegada de agentes de la DEA, FBI e interpol a nuestra región y la Secretaría de Gobernación, que dirige Adán Augusto, son como la carabina de Ambrosio y aún no han dicho esta boca es mía, sobre todo en el caso donde fallecieron al menos 55 indocumentados que iban en el tráiler de la Muerte, o el Tráiler volador, así es que ni el FBI, ni la Interpol, ni la DEA, mucho menos la SEGOB, podrán frenar la galopante corrupción, soberbia, estulticia y prepotencia al interior del INM en esta entidad …sin comentarios

APLICAREMOS TODO EL PESO DE LA LEY EN CASO OXCHUC: OLAF GÓMEZ…

El Fiscal General del Estado (FGE), Olaf Gómez Hernández dio a conocer que, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, se dio inició al Registro de Atención por el delito de Daños y Lesiones, contra quien o quienes resulten responsables luego del ataque que sufriera una persona de nacionalidad rusa, en el municipio de Oxchuc. Agregó el funcionario estatal que según a la declaración de la víctima, quien dijo responder al nombre de Denis «N”, el pasado 3 enero cuando se encontraba transitando en la carretera Ocosingo-San Cristóbal de Las Casas, a bordo de un vehículo particular con placas del estado de Quintana Roo, fue atacada a golpes por un grupo de manifestantes, al parecer, originarios del municipio de Oxchuc. Agregó que “Los referidos manifestantes la bajaron de su vehículo, luego de que la turista se negara a pagar la cuota que le exigían, golpeando el auto y atacándola a golpes, logrando la víctima huir del lugar”. Ante esos hechos el Fiscal del Ministerio Público Investigador se encuentra realizando las diligencias correspondientes para la debida integración de la indagatoria en que se actúa. Al finalizar el fiscal general acoto que la Fiscalía General del Estado, a su cargo condena ese hecho, afirmando a la vez que dará continuidad a las investigaciones correspondientes con el propósito de deslindar responsabilidades, a fin de que este ni ningún otro delito que quede impune…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

El alcalde del municipio de Villaflores Mariano Rosales Zuarth, señaló que, “Con gusto anunciamos el arranque de la colocación de lámparas led para la cabecera municipal y los ejidos, por un Villaflores más iluminado y seguro, seguimos trabajando, al mismo tiempo agradeció la valiosa colaboración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por todo el apoyo que le ha brindado a su municipio, Somos un aliado de nuestro gobernador culminó Rosales Zuarth…ver para comentar…por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS