Trágico accidente en Chiapas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La tragedia de extranjeros exhibió el fracaso y la deshumanización del fenómeno migratorio en la frontera sur

Hasta el Papa Francisco desde el Vaticano y la ONU en Nueva York, lamentaron y se horrorizaron por los migrantes que perdieron la vida en el trágico accidente de Chiapas, también mandaron sus condolencias, la misma Iglesia católica en México y los Presidentes Joe Biden de Estados Unidos, Alejandro Giammattei de Guatemala y Andrés Manuel López Obrador, en la Mañanera lamentaron el accidente vehicular donde fallecieron al menos 56 personas migrantes ya identificadas, la mayoría proveniente de Guatemala.

La dolorosa noticia del accidente de tránsito ocurrido en Chiapas, que ha ocasionado la muerte de más de 55 personas migrantes y numerosos heridos, el Papa Francisco ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos. Asimismo, expresó su profundo pesar a los familiares de las víctimas, junto con sus sentidas expresiones de cercanía y consuelo”. António Guterres, secretario general de la ONU, expresó el horror que siente por la muerte de 55 personas migrantes en Chiapas. El secretario general escribió en su cuenta de Twitter lo horrorizado que se siente tras la tragedia alrededor de la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de México.

El tráiler volador que ninguna autoridad federal y estatal lo noto.

Hasta ahora lo que más sorprende es que el “tráiler volador” que se convirtió en el “tráiler de la muerte”, nadie lo vio y mucho menos lo advirtió en Chiapas y esto evidentemente deja más la sospecha de que el gobierno del Presidente López Obrador, no acepta la culpa de que autoridades federales y estatales que por omisión y negligencia no revisaron el tráiler con el trasporte humano, porque no es solamente el fantasma de “Los polleros y el tráfico de indocumentados”, sino lo grave es que el tráfico de indocumentados forzosamente tiene que recorrer carreteras federales y estatales para exteriorizarse a todo el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos, y todo mundo se pregunta ¿Qué pasó entonces con los retenes policiales, migratorios, y las casetas de cobro?.

Es increíble aceptar oficialmente el problema de que hay un tráfico de indocumentados en el país que tampoco es noticia, lo vienen siendo desde hace 40 años, pero lo que no se acepta y se rehúye es que sí hay cargamentos humanos de tráileres y camiones en todo el territorio nacional , desde la frontera sur hasta la frontera norte, también tiene que haber retenes federales y a veces hasta de más, porque nadie puede negar que en todo el año, se instalan aparte de los “retenes oficiales” otros retenes sobre todo “retenes policiacos estatales” como es el caso de Chiapas, que no tienen por qué estar carreteras federales.

Es inaceptable que ahora se diga que no hay “retenes policiales” ni retenes migratorios en las carreteras de México”, y que nadie vio un tráiler con una caja seca donde iban más de 160 personas apiladas en una geografía de 30 centímetros cada extranjero, que además le adaptaron espacios abiertos para que los migrantes pudieran respirar. Que no se culpe y satanice solamente al tráfico de indocumentados que eso se crea y forma en las líneas divisorias entre México y Guatemala, lo que debe de preocupar es que han ingresado desde hace años miles de camiones con carga humana extranjera y ningún retén policial o migratorio cumple su papel, porque la corrupción proviene desde la tercera y sigue en la cuarta trasformación, aunque lo nieguen los funcionarios federales actuales.

Si hay polleros internacionales también debe de haber corruptos policías y agentes de migración en los retenes del país. Los polleros son los que enganchan en la línea divisoria o adentro de un territorio mexicano fronterizo, como Comitán, Tapachula Ciudad Hidalgo o ahora San Cristóbal de las Casas y muchos otros. ¿Pero quién los trasporta en un camión por las carretas de México, debe de tener cómplices en los retenes migratorios y policiales? Así de fácil.

Si hay mercancía humana, hay transporte, hay polleros, obligatoriamente debe de haber “retenes migratorios y ojos policiales”, pero no hay, y si hay retenes oficiales son deshonestos, corruptos y podridos en su vigilancia, que hacen que ven, pero no ven, o al menos que haya ya “máquinas de teletransporte” para llevar a los indocumentados a determinados lugares del país. El diccionario de la Real Academia Española recoge las palabras teletransporte, donde se dice que teletransportar es transportar un objeto de un lugar a otro sin que exista un medio físico que haga ese transporte. Si yo estoy aquí, y de repente aparezco de manera instantánea en Puebla, eso sería teletransporte.

Guardia Nacional nunca vio absolutamente nada.

El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que en el tráiler donde viajaban 160 migrantes centroamericanos que se volcó, y que hasta ahora el accidente ha dejado 55 muertos, no pasó por ningún puesto de revisión y el chofer huyó tras el accidente. Según testimonios de los migrantes, ellos ingresaron por la frontera México con Guatemala y se fueron concentrando en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas. Dijo que el jueves el tráiler volador a la 14:00 horas iniciaron el movimiento de salida, no había cruzado ningún puesto de revisión para el rescate de migrantes”, precisó el comandante de la Guardia Nacional.

Además, ya se sabía que los vehículos de transporte con carga humana son ya adaptados en favor de los extranjeros para que no se asfixien, sofoquen o mueran de calor, como ya ocurrió un par de veces en México.

Inclusive en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador del viernes en Chihuahua, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó cómo refirió que el semirremolque trágico tuvo adaptaciones en la parte superior con cuatro huecos para proveer de aire al interior. Mejía Berdeja recapituló otros eventos en los que, gracias al apoyo de la Guardia Nacional se ha logrado rescatar a migrantes que eran trasladados “en condiciones infrahumanas y con un alto riesgo”. Reconoció que el pasado 3 de diciembre, en Tecamachalco, Puebla, se ubicó un tractocamión con una caja refrigerada acoplada que llevaba 205 personas migrantes. “Al abrir la caja se puede ubicar que era una caja semi remolque totalmente adaptada con hileras para ventiladores, estructura tubular y depósitos de agua. El subsecretario de seguridad refirió otro caso del pasado 7 de octubre, en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, en el que con detectores de rayos gama de identificó un tráiler con doble remolque con 6 cajas refrigeradas que portaban sellos de seguridad con gente extranjera.

Más claro ni el agua. ¿Por dónde pasarían estos camiones detenidos en Puebla y Tamaulipas, como un solo ejemplo, habiendo tantos retenes migratorios y policiales desde Chiapas, Oaxaca hasta llegar a Puebla y ya no se diga hasta Tamaulipas? Entonces fallo inmisericordemente la vigilancia migratoria en los retenes del gobierno federal, el pasado jueves 9 de diciembre donde el fenómeno migratorio cuando se trata de violentar leyes resulta ser un problema de seguridad nacional, pero que para la 4T no lo han tomado así, hoy son las obras públicas un problema de seguridad nacional. Ver para creer…Dixe.