Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Ladrón de 5ª

Vergonzoso para una potencia como lo es Estados Unidos la actuación de un jefe de estado que en los últimos días de su mandato se convierte en un vulgar ladrón de 5ª. Un hombre que ha tenido y lo tiene todo en la vida nos confirma que un populista es capaz de todo a cualquier precio con tal de no perder el poder. Al escándalo por incitar Trump a una revuelta para que sus hordas reventaran la sesión de los congresos en donde se validaba el triunfo de Joe Biden como presidente del país más poderoso del mundo, le siguió lo inimaginable, un Capitolio irrumpido por extremistas sureños y fanáticos del racismo que rebasaron la débil seguridad del recinto más relevante en la vida democrática de EU. Sin precedente alguno pudimos ver imágenes que sólo hubieran salido de la mente de un director de cine, jamás nadie hubiera imaginado que los protocolos de seguridad y el número de guardias que resguardaban el recinto fuera tan vulnerable e insignificante. ¿Quién se equivocó al no resguardar tras las amenazas de un hombre desquiciado y de seguidores que creen todas sus mentiras? ¿Quién dará la cara por las imágenes que recorrieron países y pusieron en ridículo al sistema de Seguridad Nacional más cacaraqueado del mundo? ¿Quién pagará por la muerte de 5 personas, entre ellas una joven baleada en el pecho al tratar de brincar una cerca de seguridad? ¿En manos de quién estuvo el botón rojo y la seguridad mundial durante 4 años? Quienes piden la dimisión del presidente Trump ejerciendo la enmienda 25 no se equivocan, un gobernante que invita a la violencia al no admitir su fracaso, que divide con mentiras y señalamientos sin mostrar evidencias, merece ser llevado a juicio político por atentar contra la democracia y por la muerte de inocentes que creyeron sus mentiras. Si esto ocurre en EU, no estamos exentos de que pueda ocurrir en el nuestro y por la misma razón. Las afirmaciones, señalamientos y acusaciones como propaganda electoral desde la tribuna presidencial en cada mañanera hacia los diversos sectores de la sociedad y hacia las instancias necesarias para nuestra democracia, ponen en juego la estabilidad social en un año crucial para el futuro de México y podrían desafiar nuestra propia Seguridad Nacional. EU no se toca el corazón para detener una turba y disparar justificando un riesgo para la Seguridad Nacional. En México las FA y la GN se ven limitadas a actuar contra delincuentes, mucho menos lo harán contra ciudadanos fanáticos si no les parecen a ellos o al presidente los resultados de la elección. ¿Estamos preparados para ello? Definitivamente no es un tema de capacidad sino de voluntad. Por lo pronto a tan sólo unos días de la toma de posesión del presidente Biden y sin haber recibido aún el gobierno de México invitación, oportuno es que el Canciller Ebrard reconozca la importancia de fortalecer el diálogo y la colaboración en temas de relevancia binacional y se haya comunicado con el asesor de Seguridad Nacional de Biden. Después del escándalo del López Gatell por su inaceptable conducta al no mantener el protocolo que el mismo gobierno pide a la población de quedarse en casa y del uso de cubrebocas en lugares públicos, el Presidente dedicó su mañanera en alabar el peor trabajo de un funcionario y asegurar que no existe nadie con sus características, comentarios que le valieron críticas y burlas en titulares internacionales y el rechazo de médicos y enfermeras hartos e indignados por atender a quienes se comportan irresponsablemente tal como lo hizo Gatell, el que debe controlar la pandemia.

DE IMAGINARIA

No sólo al presidente le bastó con llenar de halagos al funcionario más inepto y arrogante del gobierno de Morena, lo manda a la Argentina para participar en reuniones sobre el manejo de la pandemia. Si en México ha sido un fracaso y cada día se rebasa el récord de muertos por su arrogante ineptitud, nada justifica ese viaje.