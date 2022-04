Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Legislador de Chiapas presenta estrategia para reformar figura de revocación de mandato

*Una reforma legal que abarataría el costo de la jornada electoral

El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, fue hasta ahora el único legislador federal que más se acercó al enaltecimiento de la democracia en México, y sobre todo dentro de esta polémica que se había gestado entre el INE y el propio Presidente López Obrador, en torno a la figura de la revocación de mandato. Durante semanas estuvo en la plataforma de la discusión nacional este debate controversial de la revocación de mandato, donde algunos mexicanos están de acuerdo, otros sencillamente consideran que no tiene absolutamente nada de democracia, por el contrario, porque aseguran que el Presidente López Obrador fue votado por los seis años y ya no necesita el apoyo popular, lo que ha provocado esta polémica de descontrol y contraste en la nueva democracia mexicana de la cuarta trasformación.

Fue contundente su triunfo de López Obrador, al grado que inmediatamente se habló de un tsunami electoral histórico por los números alcanzados electoralmente cuando fue elegido Presidente de México, y que arrasó en varias regiones del país, al grado que muchos de los que ansiaban una representación popular federal en el 2028, nunca hicieron campaña electoral y fueron beneficiados por ese Tsunami electoral Lopezobradorista, que alcanzó noticia mundial. Fue unánimemente elegido con la marca del pueblo de México, por eso se polemizó la revocación de mandato, si es el Presidente mexicano del siglo XX y XXI más votado o sea más elegido, y ahora con esta figura nueva en la 4T, lo quieren elegir otra vez más cuando se llega a los tres años, y eso desarticuló todo el andamiaje democrático del país, porque nunca se ha hecho y los expertos aseguran que no es más que un estereotipo personal de dejar historia y protagonismo en México, y para estos tiempos los adversarios de la 4T lo han calificado de mesianismo puro.

Es irracional pensar en dos elecciones electorales federales para una misma persona, si en la primera ya es constitucionalmente elegido por los seis años, lo que conocemos como el sexenio, además está súper “votado”, nominado, elegido, es innecesario otro proceso democrático que lo único que originó fue este enfrentamiento entre el INE y la figura Presidencial, que a fuerza quiere ser elegido por segunda vez, lo que ha originado que lo bueno del 2028, se tire a la basura en abril de este 2021, cuando se lleven a cabo este proceso electoral de reelegirlo o en su caso desecharlo, pero que no tiene razón de ser, y eso pues exige otros presupuestos económicos, porque la democracia cuesta, es dinero, y ahí vino la zacapela verbal entre autoridades electorales de México y el Palacio Nacional. Increíble.

Este proceso de la revocación de mandato, fue la pauta del problema nacional porque removió todo incluyendo los partidos políticos, porque un proceso democrático con estas características se requiere dinero, y el INE lo pidió, pero no se lo dieron, antes ya había sido recortado en su presupuesto la autoridad electoral, en síntesis se vino la rebatinga y hasta la fecha sigue en todo su apogeo, con esta figura denominada “revocación de mandato”, una revocación de mandato que prácticamente quieren que salga gratis, y no faltaron las ideas con tal de hacerlo, hasta de utilizar dinero del Instituto Nacional de lo Robado, o hacer recolectas, escenarios que ya no van con una democracia pura a nivel nacional, ya son postales de protagonismo y berrinches.

Sin embargo después de todo está viacrucis de no poderse poner de acuerdo con razones o sin razones, al menos ya un legislador mexicano, como lo es el chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para poder llevar a cabo este nuevo proceso democrático que consiste en crear centros de votación con la posibilidad de unificar hasta 3 casillas, pudiéndose reducir hasta en un 50 por ciento de las que se instalan en las elecciones constitucionales. De esta manera, dijo Ramírez Aguilar, se generaría un ahorro significativo al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la realización de la jornada para la Revocación de Mandato.

La Ley Federal de Revocación de Mandato fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021. En dicha Ley se establece que el INE debe habilitar la misma cantidad de casillas determinadas para la jornada electoral inmediata anterior por lo que el costo sería similar en cuanto al gasto operativo de la elección anterior, explicó.

Atendiendo esta situación, Ramírez Aguilar propone reformar el artículo 41 que aborda el número e instalación de casillas para la jornada de Revocación de Mandato. Ramírez Aguilar señaló que la Revocación de Mandato implica el despliegue de una serie de actividades administrativas, operativas y logísticas por parte del INE para que los ciudadanos sean consultados sobre la continuidad o no de quien ostenta el cargo de presidente de México.

“Con esta reforma se abaratan los recursos, se disminuye la contratación de personal y le damos la oportunidad a los mexicanos y mexicanas de acudir a este ejercicio de democracia participativa, el INE cumple con una facultad constitucional y cumplimos con un compromiso de la cuarta transformación”, señaló el legislador.

Una reforma Constitucional de un legislador federal de MORENA, elaborada acorde a todo lo que se prevé ahorrar, y sobre todo darle el valor agregado a esta figura democrática proveniente del mismo Presidente López Obrador, y cumplir con la promesa Presidencial. Una reforma que verifica requisitos de visos democráticos para seguir en el mismo camino que nos ha impuesto la cuarta trasformación. Una reforma constitucional que muy bien podría caminar para llegar a un feliz término al abril de este 2022.

Tres káiseres del periodismo de Chiapas se nos han adelantado.

Tres grandes del periodismo chiapaneco se nos han adelantado. Miguel González Alonso, Jorge Mario Kheratto y ahora Alfonso Carbonell Chávez. Con los tres nos decíamos káiser, los tres en su momento fueron parte de la historia de prensa en esta frontera sur. Los tres recorrimos Chiapas en sus principales lugares y los tres fuimos parte de la FAPERMEX, un grupo de periodistas nacionales donde fuimos reconocidos en esa época. Era impensable hace años que el destino fuera de esta manera, los tres amigos que emprendieron el viaje al cielo, se llevaron también su bohemia y sus cantares muy a su manera. Los tres con una marca especial de realizar el periodismo, los tres con historias de lucha en favor del periodismo chiapaneco.

Con González Alonso y Kheratto, logramos una huelga de hambre contra la “Ley mordaza” en Tuxtla Gutiérrez, que trascendió a todo el país en la era del tirano Pablo Salazar Mendiguchía, el exgobernador que utilizo la Biblia para la grilla. Los tres excelentes comunicadores, los tres grandes bohemios, los tres grandes seres humanos, los tres hoy con Dios.

Para ellos gratitud y reconocimiento. Hoy recordamos a los tres y vayan nuestro abrazo fraterno y pésames para sus esposas e hijos. Tres nombres de periodistas en Chiapas que siempre retumbaran en los oídos del pueblo chiapaneco. Descansen siempre en paz, mis grandes amigos. Para ustedes loas y vítores.