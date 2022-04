Poder y Dinero

Ley Bartlett: gobierno dueño de sol y viento

* Aumentarán precios de electricidad * Gobierno sería dueño de sol y viento * Es confiscatoria y controladora * Riesgo de maiceo de legisladores *Conflicto Cruz Azul

No niego los derechos de la democracia; pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo.

Henry F. Amiel (1821-1881) Escritor suizo.

Víctor Sánchez Baños

La Comisión Federal de Electricidad, una empresa de talla bananera, es un amasijo de activos que son un lastre económico para todos los mexicanos. Ineficiente, corrupta, mal administrada, contaminadora, antidemocrática (sus tarifas diferenciadas es discriminación para las clases medidas) y un botín para el gobierno federal y su burocracia dorada, que se enriquece, con cinismo, a niveles catastróficos para una nación.

Y, para colmo, dirigida por un desfachatado político, ex miembro de la “familia feliz” de Carlos Salinas.

Si bien los mexicanos sobrevivimos a gobiernos ineficientes y corruptos como los de 80 años de priismo y 12 de panismo, con sólo 3 de morenismo, quizá no sobrevivamos, como no puede sobrevivir el pueblo venezolano con 20 años de chavismo-madurismo.

Ya estaba telegrafiada. La Ley Bartlett, estaba en el horno y saldría en cualquier momento para que esta legislatura la aprobara.

Pero, ¿que afectará en las finanzas del pueblo sabio?

1.- Al no haber competencia y tener un monopolio para el suministro de la energía eléctrica, podrán manejar los precios a su antojo.

2.- Quieren volver a la Comisión Federal de Electricidad, en otra caja chica para hace política y engordar los bolsillos de los burócratas en el poder. Más corrupción, pues.

3.- Habrá manejo político y discriminatorio en la distribución de la electricidad. Si eres crítico a Morena y a Bartlett, tendrás que pagar el costo de tu libertad, con precios más elevados. Esto ocurre en municipios donde gobierna Morena, como el caso de Naucalpan, donde vivo. Soy crítico y como sólo el municipio distribuye el agua, pago como si vaciara una alberca olímpica a la semana. Tengo las pruebas.

4.- Por si fuera poco, con los impuestos que podríamos destinar para tapar baches, para pagar a más policías, para tener mejor mobiliario en las escuelas, medicinas en hospitales, tendremos que destinarlos para salvar a la CFE, que tiene deudas que justifican una bancarrota. Si fuera una empresa privada, sólo la cerrarían por incosteable. El rescate de esa empresa paraestatal, costara un promedio de 10 mil millones de dólares. Con eso construiríamos mil hospitales, así como mejorarían el mobiliario a más del 50% de las escuelas públicas y pagarían más a médicos, maestros, policías y a otros servidores públicos, no burocratizados. En pocas palabras, es dinero tirado a la basura que podría salvar vidas y dar bienestar a millones morenistas y quienes no lo son.

5.- Los permisos a particulares para generar energía eléctrica, como un gobierno totalitario, serán cancelados. De esa manera dejan al gobierno para producir electricidad. La libertad de tomar el sol para nuestro bienestar. Colocar un ventilador para generar energía para extraer agua, o electricidad, será punible. Los paneles solares estarán prohibidos y nadie, más que el gobierno será el dueño del sol, el viento e incluso del paso de los ríos y mares.

6.- También, todos los mexicanos podrían ser castigados sin energía eléctrica, ya podría ser impagable y, por ende, les cortarían el suministro. Hoy, hay tarifas discriminatorias, como la llamada DAC, de alto consumo. Sólo por vivir en colonias de clase media, los castigan con tarifas impagables.

7.- Por si fuera poco, agregamos que seguirán las políticas contaminantes. Las termoeléctricas usando combustóleo que desecha Pemex y no sabe qué hacer son esa basura que deja la refinación de productos petroleros. Acabarán con las concesiones privadas de empresas que generan energía eólica o solar, con mayor eficiencia que es mucho más barata que la generada por la CFE. Mientras tanto, seguirán las muertes de miles de personas por enfermedades derivadas de la contaminación del aire, tierra y agua. Nuestra salud será golpeada.

A todo ello agregamos que la ley que impulsa la Cuarta Transformación, busca mantener el control del litio, como un mineral que es usado para la producción de pilas para celulares, automóviles y otros aparatos.

Lástima Margarito.

El litio es un mineral que poco a poco será sacado del mercado por estos motivos:

a). – Los gobiernos de Bolivia y Perú, y México ahora, toman el control del litio y lo hacen más costoso. Además, es un mineral altamente explosivo e flamable. Esto significa que es peligroso.

b). – Ya están probadas varias tecnologías que el litio es sustituido por sodio, nitrógeno, grafeno. El sodio es más barato y de fácil manejo. El Nitrógeno, es aún más barato y es fácil de conseguir en todo el mundo. El grafeno tarda más tiempo de carga, pero su retención es de mayor duración.

c). – Los productores de automóviles, ya no voltean a ver como el futuro de las pilas para sus vehículos, al litio. Se acabó la historia de un mineral que lo tendremos guardado en las entrañas y ya no servirá para nada.

Siempre la clase política va arios pasos atrás del resto de la tecnología y de las necesidades del pueblo; la sociedad, pues.

PODEROSOS CABALLEROS

López Obrador amenaza a diputados

En la mañanera de ayer, ante la desesperación por rescatar a la CFE, que está hundida en fraudes, contratos ocultos, ineficiencia administrativa y, por si fuera poco, con un director, Manuel Bartlett, envuelto en los llamados “Pandora Papers”, donde su esposa Julia Abdalá Lemus, saco dinero del país, dijo que “exhibirán” a los legisladores que voten contra la reforma que propuso. Este es un llamado de atención para los priistas, que saben cómo es maicear y sentirse maiceados. Si bien los que aparecen en esos documentos son empresarios, en su mayoría, también en su mayoría, no son motivo de persecución por que no han cometido ningún delito. Pero, hay algunos que sin ser empresarios y vivir del presupuesto toda su vida como Bartlett, entonces llama la atención que guarde dinero fuera del país. Ahorrativo el político que siempre ha estado acompañado de sospechas de todo tipo.

Conflicto Cruz Azul

En el caso del conflicto La Cruz Azul, no a pocos les preocupa la postura del grupo mayoritario de socios cooperativistas, quienes abiertamente acusan a José Antonio Marín y Víctor Velázquez de corrupción. Los socios refieren que tienen pruebas contundentes de que estos personajes corrompieron a jueces para que las resoluciones en torno a la cooperativa fueran a su favor, además de buscar la privatización de este emblemático proyecto social. De tal manera que la corrupción y los afanes privatizadores pueden convertirse en punta de lanza para sepultar uno de los proyectos sociales más importantes de México y del mundo. ¿Qué dirá el Presidente López Obrador para quien el tema social es prioridad?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

#INSTAMEXICO

El #InstaMexico, que presentó Visit México, liderado por Carlos González, un concurso de fotografía, logró la participaron más de 480 mil imágenes. El certamen consistió en que los participantes debían subir su mejor foto, de cualquier sitio de México, a su cuenta personal de Instagram mencionando a la cuenta oficial @visitmexico y usando el hashtag #InstaMexico. Se eligieron las 15 fotos que más cantidad de “me gusta” obtuvieron durante el periodo junio-julio 2021. La ganadora, elegida entre los tres primeros lugares fue Amneris Ariadna Leal Alcántara (@amneriis_leal).

