Liberar A Trabajadores De Las Deudas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El peor error que un trabajador puede hacer es adquirir una casa del INFONAVIT, esta dependencia por mucho que te presente las mejores propuestas para adquirir una casa no lo hagan, INFONAVIT es la dependencia que sus contratos son los más oscuros, condenan a los trabajadores a pagar una casa de mala calidad hasta por 30 años, las casas se caen a pedazos en cuestión de unos cuantos años, políticos de todos los partidos han pasado por la presidencia y se hacen los locos cuando se trata de quitar las deudas de las personas de INFONAVIT, los trabajadores llegan a pagar hasta 4 veces más la casa que habitan por parte de dicha dependencia, por 30 años muchísimos de ellos están condenados a pagar, en caso de no pagar 2 mensualidades de inmediato los despachos jurídicos externos contratados supuestamente por el INFONAVIT se ponen en plan agresivo en contra de los trabajadores que habitan su casa, los cuales, se ven amenazados y hasta violentados sus derechos, los despachos jurídicos incurren en faltas en la forma de cobro, de hecho, al parecer ni despachos jurídicos son, ya que un despacho jurídico legal se dirige a los demás con respeto sabiendo que no puede violentar los derechos de los trabajadores que son los que realmente pagan las casas que habitan, más bien, son cobradores que tienen actitudes delincuenciales ya que se dirigen a los trabajadores como si les cobraran derecho de piso, ya que en varias ocasiones los supuestos “abogados” les faltan el respeto a las personas, incluso, los intimidan, amenazan y de paso les dejan escritos de sus despachos no legales intentado cobrarles hasta por haberlos visitado, cayendo el INFONAVIT incluso, en usura, ya que los intereses que cobran son exagerados, desproporcionados, fuera de todo marco legal, al parecer el presidente López Obrador no se ha dado cuenta de esta situación muy grave o no ha querido más bien verla ni visualizada, porque de saberlo y de querer, ya hubiera dado la orden de cancelar los créditos de quienes están condenados a pagar interés sobre interés, y eso, es un delito.

Hay que revisar los contratos, los cuales son poco explicativos, incluso, en una demanda de algún despacho jurídico serio en contra de algún trabajador moroso podría llegar a perder la demanda, ya que los contratos que hace el Infonavit indica una cantidad a pagar pero jamás menciona si los intereses son diarios, semanales, quincenales, mensuales o anuales, no los menciona, solo menciona lo que más le conviene, la mayoría de los trabajadores porque realmente no leen sus contratos y porque México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en no practicar la lectura, porque de practicar la lectura ya se habrían dado cuenta que por años y años están trabajando y regalando su dinero a una dependencia llamada INFONAVIT, de hecho, los que actualmente están pagando su casa los invito a que abran el contrato y revisen la cantidad que supuestamente iban a pagar, buscar el plazo en años que les dieron para pagar, revisen cuanto han pagado de la casa, saquen correctamente sus cuentas y verán que ya se pasaron en los pagos al INFONAVIT, están ustedes regalando su dinero, les pido lean el contrato, de verdad, sáquenlo, léanlo y verán que están regalando su dinero, actualmente no hay un personaje político ni funcionario que los pueda ayudar ya que no les conviene decirles a los millones de trabajadores que están siendo explotados, porque esa es la verdad, la gente al firmar un contrato ante INFONAVIT o cualquier despachito jurídico que represente al INFONAVIT se está encadenando a pagar de 15 a 30 años una casa miserable porque están mal construidas, de hecho, también les meten un seguro contra daños de la casa el cual, nunca lo usan pero lo cobran, y cuando se llega a usar se paga muy caro el servicio, entonces, el seguro no sirve de nada, las aseguradoras se aprovechan de la ignorancia de la gente, incluso, son muy hábiles las secretarias para ingresar el seguro al trabajador, ya que les mienten, de que si no quiere el seguro lo pueden cancelar al mes de haberlo adquirido, pues es falso, porque para cancelar el seguro contra daños es otro show, no es tan fácil y se la hacen cansada al trabajador para poder cancelar el seguro o bien le dicen que hasta haber cumplido un año con el seguro se cancela, hacen lo que quieren con los trabajadores, los cuales, son explotados y más que explotados, de dicha explotación el INFONAVIT mensualmente acumula muchos millones de pesos los cuales son adquiridos de forma arbitraria, debe revisarse la Ley del INFONAVIT por parte del Congreso de la Unión, y del Senado, pero, como INFONAVIT también es gobierno no les conviene dejarlos en ridículo porque el que manda es el presidente, esa es la verdad, entre tanto, millones de trabajadores le son descontados de su nómina dinero para el INFONAVIT, los empleados de dicha dependencia distribuidos a lo largo de todo el país incluyendo los llamados “despachos jurídicos” son pagados con dinero procedente del trabajador al cual arbitrariamente le cobran intereses exagerados, se trata de liberar a los trabajadores de esas deudas, se trata de avanzar económicamente, se trata de revisar la Ley del INFONAVIT, se trata de que los contratos que se firman sean más explícitos, que no firmen por firmar, muchos firman por el deseo de tener una casa y ahí se agarra el INFONAVIT para ingresar contratos dudosos, lo más recomendable es presentar los comprobantes de pago que han realizado por años, presentar el contrato firmado entre INFONAVIT y el dueño o dueña, presentar el escrito inicial de demanda ante un Juez y solicitar legalmente la cancelación del crédito sustentado precisamente en todo lo pagado, solo así se liberan de las deudas, los diputados deberían reformar la Ley del INFONAVIT la cual, los funcionarios lo han usado para su propio provecho, sin embargo, quien paga las consecuencias son los trabajadores, y todo, por no leer el contrato.