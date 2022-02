Edición dominical ronda política

Víctor Lara

Listo ejército de maestros y guías electorales.

Evelyn la nueva juanita.

A 48 horas de que inicie el proceso electoral en Chiapas; ayer iniciaron actividades más de 1,900 Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales, que se encargarán de coordinar, apoyar y verificar en campo, actividades de asistencia electoral en 123 mpios. y 24 distritos electorales.

Un ejército que garantizará la fiesta democrática en Chiapas, serán los soldados y maestros electorales, pues ellos capacitarán a quienes tendrán la responsabilidad de organizar, dirigir y contar los votos.

Tal y como se los adelante ayer, la hija de Félix Salgado Macedonio es la nueva candidata de Morena en Guerrero, la llaman ‘Juanita’

Pese a la polémica, Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, será la nueva candidata de Morena para la gubernatura del estado de Guerrero, así lo informaron dirigentes del partido en una conferencia de prensa.

En conferencia de prensa, el partido dio a conocer los resultados de su encuesta interna y de dos estudios espejo realizados por empresas privadas.

Los resultados coinciden y son evidentes de que Evelyn Salgado es la mejor posicionada afirmó Mario Delgado presidente de Morena.

“Los resultados son concluyentes, coinciden en el mejor posicionamiento de Evelyn Salgado, pero también queda muy claro, me parece la gran fortaleza que tiene nuestro movimiento en Guerrero, si pensaban que nos iban a hacer daño con estas medidas arbitrarias, pues ahora sí que les salió justo al revés, porque a la gente no le gusta que se cometan este tipo de injusticias, la gente no le gusta que le quiten su derecho a elegir de manera libre y democrática, a sus gobernantes, ante la provocación movilización, y ante las medidas abusivas voto masivo, queda claro que vamos a arrasar en Guerrero, felicidades Evelyn Salgado, tienes una gran responsabilidad, conducir nuestro movimiento hacia la victoria”. dijo Mario Delgado, presidente de Morena.

Polémica rodea a Evelyn, la llaman Juanita

Tras el anuncio de Morena de ir en busca de la gubernatura de Guerrero con Evelyn Salgado en la candidatura, en Twitter se hizo tendencia la palabra “Juanita”, con la cual designaron a la hija de Salgado Macedonio.

Con al menos 13 mil menciones en Twitter México, “Juanita” se posicionó en los primeros lugares, haciendo referencia a Evelyn Salgado, pues muchos internautas consideran que su papá, Félix Salgado Macedonio, controlará el estado de Guerrero.

En lo que sería un fenómeno parecido al vivido en 2009, cuando en un mitin, Rafael Acosta fue apodado “Juanito”. El que fue candidato por el PRD en la delegación Iztapalapa, aceptó un acuerdo, para dejar el cargo tras ganar las elecciones, y que así la suplente, Clara Brigada, pudiera convertirse en delegada.

Evelyn Salgado llama a la unidad

Por su parte, la virtual candidata Evelyn Salgado llamó a la unidad de los guerrerenses y pidió el respaldo para lograr buenos resultados.

Al ser cuestionada sobre posibles intenciones de su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, de buscar trazar alguna ruta legal para hacerse del gobierno, la virtual candidata negó que esto fuera a ocurrir y resaltó que, en caso de ganar, gobernará por 6 años.

“No me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado Pineda, orgullosamente igualteca, hija de Félix Salgado Macedonio y de María de Jesús Jiménez Echeverría, y pues aclarar que con el voto del pueblo se va a gobernar 6 años, Evelyn Salgado va a gobernar 6 años, ¿Félix Salgado quién es?, es mi padre, ha sido mi guía, de quién tengo ejemplo de lo que es la lucha social de estar tan cerca del pueblo, de caminar con el pueblo, pero en ningún momento él va a tener ningún tipo de injerencia en decisiones o en otro tipo de cuestiones en el gobierno”.

Evelyn Salgado Pineda, virtual candidata de Morena al Gobierno de Guerrero.

¿Por qué hija de Salgado Macedonio competirá por la gubernatura de Guerrero?

El anuncio se da luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que le quitarían a Salgado Macedonio la candidatura a gobernador de Guerrero por no presentar a tiempo el reporte de gastos de precampaña.

Esto dijo Mario Delgado, presidente de Morena:

La comisión de elecciones determinó que fuéramos con una mujer, dada la premura de tiempo, las encuestas son telefónicas, y para dar certeza hemos hecho algo único, además de la encuesta realizada por nuestra comisión, encargamos otra encuesta espejo. Dijo el dirigente morenista.

En una conferencia de prensa se informó que Evelyn Salgado, era la mejor posicionada para representar a Morena en el estado de Guerrero, luego de analizar los resultados de diversas encuestas telefónicas y de una más del tipo “espejo”.

EN EL DÍA DEL TRABAJO EDUARDO BALCÁZAR RECONOCE EL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – Este 1 de mayo que sea la oportunidad propicia para brindar un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores de la salud, Hoy que se conmemora el día del trabajador y de la trabajadora a nivel internacional; a ellos nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento, así lo expresó Eduardo Balcázar presidente del Comité Municipal de Fuerza por México

Dijo que es fundamental destacar que en el último año y 3 meses han sido unos verdaderos héroes en la atención de las ciudadanas y ciudadanos que han padecido la terrible enfermedad del COVID-19.

Este reconocimiento dijo el joven político, es para todo el personal sanitario involucrado, va desde los guardias de seguridad, las personas de limpieza, el personal administrativo, las enfermeras y los médicos; todo ese gran equipo que conforma el personal sanitario que son trabajadoras y trabajadores mí en total reconocimiento y agradecimiento.

Así mismo hizo hincapié que a pesar de este gran esfuerzo realizado, también salió a la luz pública demasiadas carencias; como lo son; la falta de un salario digno, las deprimentes condiciones laborales, la falta de insumos y equipo, la falta de sensibilidad por parte de las autoridades de no asumir el liderazgo e impulsar una agresiva campaña de prevención y cuidados. Insuficiencias que hoy tienen a este sector sanitario y a quienes lo Integra en una situación desfavorable. Al igual que el resto de los trabajadores de nuestro país en Tuxtla Gutiérrez padecemos de esta misma situación, las y los trabajadores tienen un salario bajo, malas condiciones laborales, pocos o nulos servicios de seguridad al interior del trabajo, falta de acceso a la seguridad social, acceso a la vivienda, acceso a una buena nutrición para ellos y sus familias acceso a la recreación al arte y la cultura.

Acotó Balcázar Castillo que, ante este escenario social, es necesario la reflexión que nos lleve a replantear la ruta hacía una nueva transformación que nos permita para generar nuevos empleos en nuestro municipio y puedan tener muchos beneficios para las trabajadoras y los trabajadores,

si queremos tener un Tuxtla Gutiérrez moderno, seguro y vanguardista tenemos que darles a las y los trabajadores de nuestro municipio las mejores condiciones laborales para desarrollar sus actividades.

Enfatizó que Fuerza por México es un partido ciudadano, conformado por trabajadores y micro y medianos empresarios con visión social y es por eso que nos preocupa el bienestar de la población, hago un exhorto desde Fuerza por México a las fuerzas políticas a que en vez de regalar, tortilla, despensa o dinero a la población para salvarle un día de vida, mejor luchemos por mejores condiciones laborales, seguridad en el empleo, seguridad social, acceso a la vivienda y a los mínimos satisfactores humanos para una vida digna comenzando por el salario y demos larga vida a nuestros ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. Finalizó… No se puede perder el placer de saborear el aromático Café Frida, Es un café con certificado orgánico y comercio justo, del Consorcio social del café mexicano AC, informes de venta al 9611964450, pruebe y no se arrepentirá… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com

9611280841