Javier Jiménez, secretario de Hacienda del Estado de Chiapas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Llamado a la conciencia para esta noche del 31 para evitar los contagios del Omicrón.

Mientras en el mundo se multiplica la pandemia del Omicrón, la última variante del covid 19, con menos letalidad, pero muy contagiosa, en México, todavía Don Hugo López Gatell, cronista dela pandemia en nuestro país, advierte que no hay ningún peligro, y que no nos debemos de preocupar. Una actitud y condición que busca demostrar que a los mexicanos no hay que alebrestarlos y desviarlo de la atención en función dela política de la cuarta trasformación, que todo marcha bien, y que México está en paz, y que este año 2022, buscara consolidarse o fracturase donde los adversarios son los propios grupos de MORENA, que buscan seguir en el poder al menos otros seis años más.

Pero más allá de esta política simplona y con mucha omisión de que en México no pasa absolutamente nada por el Omicrón, mientras en otros países del mundo y en los mismos vecinos de Estados Unidos, marcan línea de prevención hasta de cancelar viajes al extranjero y de accionar más enérgica la vacunación entre la población. O sea la pandemia del covid 19 desde que apareció en el mundo y México se le ha minimizado y reducido la importancia que debe de tener una pandemia mundial, al grado de que la frontera sur de México, se encuentra completamente abierta gratuitamente para todos aquellos extranjeros que quieren ingresa r a nuestro país y exteriorizarse por todo el territorio mexicano para buscar el ansiado sueño americano.

Sin embargo, no deja de ser importante que sigamos con los llamados preventivos y de conciencia de cada una de las familias que conforman la sociedad chiapaneca en toda su geografía estatal, sobre todo en estas horas finales del año, donde los abrazos y besos se conjugan entre las familias y que no deja de ser un latente peligro de contagio, por eso el valor de asumir responsabilidades para evitar el contagio si es que llega un familiar determinado con síntomas de Omicrón o la otra variante denominada Delta. O sea tenemos dos peligros de contagios en Chiapas y en todo el país.

Sabemos que no es tarea fácil una celebración de fin de año, buscando los buenos deseos familiares del año por venir, sin embargo, tenemos que cerrar filas haciendo conciencia que el 31 de diciembre por la noche es un día lleno de riesgos y eventualidades porque podría ser complicado si nuestras familias enteras se lleguen a enfermar dela variante Omicrón del covid 19. Por eso el llamado a la conciencia para que estemos abusados y plenamente despiertos para no incurrir en actos de mucha confianza entre la familia, que podrán ser de altos peligros para el contagio de esta pandemia que ya se encuentra en varias entidades de México y en la propia capital de la República.

No hay que olvidar que hay dos peligros de contagios del covid 19: Las variantes Delta y el Omicrón.

Tenemos que ser precisos y decir la verdad, que, en México, hay dos peligros latentes, el primero que existe todavía el covid 19 con su variante Delta, y el segundo es que ya también está la variante Omicrón, o sea dos riesgos pandémicos que no hay que desestimarlos o apartarse el fenómeno de salud. Cualquiera nos puede llegar y insistimos no estamos en crear falsas expectativas o influir miedo, sino de advertir que es necesario concientizarnos en esta noche del 31 de diciembre y las primeras horas de Enero para no incurrir en la confianza de que no pasa nada con los contagios del covid 19, que todavía existe, y por ello el llamado a la conciencia familiar, sobre todo, y estar al acecho de los abrazos y besos. Así de fácil.

Que Dios bendiga a Chiapas….

Así que a cuidarnos todos y que Dios bendiga a Chiapas, en todo, para que el pueblo chiapaneco sea un pueblo feliz y con bienestar de nuestras autoridades. Feliz año y mucha salud humana, lo demás llega por añadidura. Dios con todos los chiapanecos. Todos los parabienes para nuestros lectores y seguidores en las plataformas digitales. Y vamos por más.

Hacienda de Chiapas Alerta a Presidentes municipales sobre estafadores

Después de que ayer hablamos de que a los Presidentes Municipales de Chiapas debemos de tenerlos muy cerca y no darle “manos anchas” para la corrupción y que primero como ciudadanos hay que vigilarlos y ver que está haciendo por cada municipio, y en otro ángulo que las autoridades dedicadas a las auditorias como la ASE, sean constantes con la supervisión auditable financiera de los gastos municipales, cada mes como marca la ley nueva que priva en Chiapas, Hacienda del Estado hizo hace días un llamado a la reflexión de que hay que estar abusados porque hay un mundo de estafadores que utilizan las redes sociales.

Debido a que en los últimos días han surgido una serie de perfiles falsos en la red social Facebook, y han contactado por diferentes medios a autoridades municipales, servidores públicos y sociedad en general, el secretario de Hacienda del Estado de Chiapas, Javier Jiménez, hizo un llamado a no dejarse engañar por personas mal intencionadas que solo buscan estafar.

Javier Jiménez precisó que presidentes municipales le han hecho saber que están realizando llamadas a su nombre o de la propia Secretaría de Hacienda, para ofrecer supuestos servicios con la promesa de obtener recursos extraordinarios, lo cual es falso ya que el presupuesto se distribuye a los municipios con estricto apego a la normatividad vigente establecida para tal efecto. Aseguró que no cuenta con ningún tipo de red social (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y que las actividades institucionales e información de la dependencia se difunden a través de las redes oficiales de la Secretaría de Hacienda.

El funcionario informó que los servicios que se prestan son gratuitos y se realizan con absoluta transparencia, por lo que no se realiza ningún tipo de llamada para solicitar dinero, mucho menos por medio de supuestos gestores. Finalmente, exhortó a las autoridades municipales o servidores públicos que requieran información referente a los Ramos Generales 28 y 33, a que se dirijan a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Torre Chiapas (boulevard Andrés Serra Rojas, número 1090), en los niveles 11 y 9, respectivamente.

INAI también alerta que esta temporada es aprovechada por delincuentes.

La temporada de fin de año es aprovechada por los delincuentes para intentar diversas clases de fraudes por Internet, como el phishing, pharming, smishing y vishing, alertó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Explicó que el phishing es una práctica que consiste en hacerse pasar por una entidad de gobierno, empresa o asociación para enviar correos electrónicos con enlaces a sitios de Internet para robar datos personales de quienes caigan en el engaño. En el vishing se adapta la misma estrategia utilizando mensajes de texto SMS enviados a celulares, y en el smishing se hace directamente mediante llamadas telefónicas o mensajes de voz.

Finalmente, el pharming consiste en suplantar sitios de Internet completos, copiando logos e identidades gráficas legítimas, para engañar a quienes navegan en la web y robar su información confidencial. Para prevenir ser víctima de estos fraudes, al INAI recomienda no acceder a links o vínculos que lleguen por correo o mensajes no solicitados…Dixe.