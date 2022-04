Oswaldo Chacón Rojas

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Llamado del IEPC a grupos políticos y sociales para condiciones de seguridad en elecciones extraordinarias

*Oswaldo Chacón, en entrevista llamó a los grupos políticos y sociales a generar las condiciones de seguridad para las elecciones del 3 de abril.

El próximo 3 de abril se llevará a cabo en Chiapas el proceso electoral extraordinario en al menos seis municipios de Chiapas donde se incluyen Siltepec, Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Emiliano Zapata, El Parral y Frontera Comalapa, municipios donde se habían designado consejos municipales pero el Tribunal Electoral del estado, los echó para abajo y ordenó que se llevaran a cabo los nuevos comicios para cumplir con la auténtica democracia en Chiapas.

Ante este escenario de la nueva agenda democrática y electoral de Chiapas, desde la Torre digital de Diario de Chiapas, el Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, hizo un llamado fraterno de conciencia cívica a los grupos políticos y sociales a generar las condiciones de seguridad. Ante la proximidad de las elecciones extraordinarias en seis municipios de Chiapas, el titular del IEPC recomendó a partidos políticos en estos seis municipios que demuestren en los hechos, su talante y compromiso con la democracia “que no apuesten a otras vías para integrar los espacios de representación política en los gobiernos municipales”.

Entrevistado por este servidor dentro de la plataforma digital de Diario de Chiapas, dijo que será el próximo 3 de abril cuando se realice la jornada electoral, o sea el día de las votaciones. Aunque el proceso electoral arrancará formalmente el 1 de febrero y partir de esta fecha, el IEPC recibirá las solicitudes de registro de convenios de coalición de partidos políticos. A mediados de febrero se abrirá el plazo de precampañas, de cinco días; y a principios de marzo se hará el registro de candidaturas, para que a finales del mismo mes los candidatos tengan diez días de campaña.

En total son 69 cargos que están en disputa: seis presidentes municipales, seis sindicaturas, 24 regidores propietarios, 18 suplencias y 15 regidurías de representación proporcional. En los seis municipios se instalarán 248 casillas: se imprimirán 147 mil 376 boletas y serán 2 mil personas las involucradas en el proceso. En el caso del PREP, el propio Instituto lo ejecutará, “no se contratará a ninguna empresa”. La fase de impugnación deberá realizarse entre abril y mayo, pues a partir del 1 de junio rendirán protesta y entrarán en funciones las nuevas autoridades municipales). Para estos comicios extraordinarios, el IEPC solicitó un monto superior a los 30 millones de pesos al Congreso del Estado, aprobado en el decreto de egreso el pasado 30 de diciembre de 2021. (Con datos de Diario de Chiapas)

“Estamos listos para organizar las elecciones de manera ejemplar. La primera responsabilidad es de los propios participantes, ellos no le pueden apostar a violentar las reglas con vías que no son institucionales para hacer valer sus posiciones políticas”, reiteró. Chacón Rojas explicó que al ser elecciones extraordinarias el proceso electoral 2021 no ha concluido, y los partidos que en la elección ordinaria no alcanzaron su registro, tienen derecho y la oportunidad de participar. Tal es el caso de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza Chiapas, Partido de la Revolución Democrática; de la misma manera los partidos que a nivel nacional perdieron su registro, pero que en la elección ordinaria local sí mantuvieron el 3 por ciento. Esta semana el IEPC aprobará la convocatoria para las candidaturas independientes.

“No debe haber pretextos para que alguien le apueste a que los gobiernos se integren por vías distintas a las elecciones, no se puede sustituir el espíritu democrático”.

“Tenemos que integrar Consejos Electorales Municipales, al ser elecciones extraordinarias no habrá convocatoria, se designarán a ciudadanos que ya participaron. Les vamos a dar plenas garantías de que esos Consejos Municipales van a actuar con imparcialidad vamos a cuidar mucho el desempeño autónomo de esas figuras para que los grupos tengan confianza de participar con base en las reglas”.

Autoridades deben asumir responsabilidades para aplicar el estado de Derecho.

En caso de que existan grupos que no respeten las vías institucionales, las autoridades competentes deberán tomar cartas en el asunto a efecto de poder generar escenarios propicios y el estado de derecho. Previamente, instancias de gobierno han colocado mesas de trabajo, “ojalá haya resultados exitosos de ese trabajo de operación política para que podamos avanzar”.

En el contexto de la cuarta ola de contagios por el COVID-19, el consejero presidente dijo que se tomará con responsabilidad y se privilegiará el trabajo remoto en las actividades que sean posibles y en las que se requiera la presencia de funcionarios se establecerán los protocolos y filtros sanitarios que fueron exitosos el año pasado.

Así las cosas con rumbo al próximo proceso electoral extraordinario de los seis municipios restantes de Chiapas que dejaron inconcluso el panorama democrático en la entidad ante la intervención del Tribunal Electoral de Chiapas, que echó para abajo un dictamen legislativo en favor de consejos municipales que dejó la pasada 67 legislatura local y que creo un desorden y desbarajuste dentro de la misma población de Chiapas en general, y ya no se diga en la población de estos seis municipios que hoy tienen la oportunidad para sacar adelante su proceso democrático local pendiente y poder caminar juntos en la democracia…Dixe.

Han asegurado armas y granadas en CERESO de Tapachula, pero oficialmente no se informa.

La Mesa de Seguridad de Chiapas debe de intervenir ante los sucesos que se viene denunciando en Tapachula, al interior del CERESO tres, donde en menos de cuatro meses ya van tres escenarios donde se han localizado armas de grueso calibre y hasta granadas de fragmentación, lo curioso es que nunca se informa absolutamente nada de este tipo de hallazgos hechos por el propio grupo denominado “Lobo” que es el encargado de la seguridad de los penales en Chiapas,

La que ha coadyuvado en este tipo de información de postales de hallazgos de armas son los diarios locales de Tapachula, donde dan a conocer los cateos al Centro de Reinserción Social Para Sentenciados número 3 de Tapachula, donde la última vez (4 de enero) localizaron 5 granadas de fragmentación y una pistola. Trascendió que mediante una denuncia realizada hasta la capital del estado se informó que a ese penal habían ingresado 5 granadas y que temían se registrará un enfrentamiento en el interior. Por ello, elementos del grupo Lobo llegaron e implementaron un fuerte operativo en el interior del penal, logrando asegurar 5 granadas y una pistola calibre 9 mm.

Este es el tercer operativo en menos de tres meses que se realiza en el penal, en el primero se aseguró una pistola calibre 9 milímetros, después se aseguró 4 armas de grueso calibre “cuerno de chivo”, abastecido con sus municiones, cargadores. Se presume que el ingreso de las granadas de fragmentación es para implementar un operativo en el interior del penal y poder liberar a personas recluidas en Tapachula. Mientras tanto las granadas de fragmentación serían puestas a disposición de un Fiscal del Ministerio Público.