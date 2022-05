Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Lo abominable: Carlos Morales, pretende “amañadamente” reelegirse como alcalde

En una acción desvergonzada, impertinente, y de aquí “solamente mis chicharrones truenan”, el edil de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, ya sin importarle la moral pública y el sentir de la sociedad, y perdiendo las proporciones de la honestidad política, a través de un documento siglado oficial del propio Ayuntamiento Municipal, intenta “manipular” al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), al solicitarle mediante el oficio PM/CJM/0072/2021, le informe los requerimientos y plazos para que se pueda separar del cargo e intente la reelección como edil de la capital chiapaneca. (Sic).

Ya en una primera ocasión -el alcalde Tuxtleco-amenazó al cuerpo legal de los Consejeros electorales del IEPC, y que fue el propio organismo electoral quien lo puso en la mesa de la polémica las amenazas que había proferido Morales Vázquez, lo que ya dejaba un precedente de que un “ente político” desdibujara con amenazas a toda una autoridad electoral estatal que hasta ahora se ha resistido a los embates y “juegos perversos de una autoridad municipal al que se le considero que había violado preceptos legales sobre la violencia política de equidad de género, además de “boletinarlo” a nivel nacional, porque así lo señala el nuevo precepto legal.

Hoy Trascendió que en este documento mañoso y acomodado, que giró en hoja membretada del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se demuestra que Morales Vázquez, no “tiene escrúpulos para buscar quedarse otros tres años en la silla municipal cuando en proceso legal tiene pendiente por resolver el tema de violencia política de género contra la regidora Adriana Guillén Hernández, que el propio IEPC aprobó por mayoría, lo que moralmente le impediría participar en las elecciones electorales venideras, aunque no es militante de MORENA, sino del PES, pero que formó parte de una alianza partidista del vino tinto, pero en el pasado proceso electoral del 2018.

Trascendió que el solicitar CAMOVA, al presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, le informe los requisitos para poder buscar la reelección como alcalde, es sólo para distraer la atención o en realidad es un neófito en cuestiones electorales. Consultar cuáles son las prohibiciones durante la campaña electoral a la que debe sujetarse en caso de que se postule es como una mentada de madre para los políticos de su propio partido, pues se preguntarán “¿a qué juega este sujeto?” por un juicio que está abierto y mientras no se resuelva en las instancias litigiosas jurídicas electorales, no está en condiciones de participar. (Diario de Chiapas).

Tanto el IEPC como Morales Vázquez, saben que existe ese impedimento o candado, y cualquier partido político correría el riesgo que se quede sin candidato municipal ante una decisión por parte del órgano jurisdiccional, sólo por una maniobra desesperada de Morales Vázquez. Se dijo también que el oficio girado por el alcalde al IEPC con fecha 19 de enero se esperan 15 días como máximo para saber qué responden las autoridades del órgano electoral.

En Coita se atenta contra los derechos humanos.

Mientras eso ocurre en Tuxtla Gutiérrez, en Ocozocoautla, tierra autentica de Carlos Morales Vásquez, se viene dando una postal deshumanizante que debería intervenir la secretaria de salud del Estado, porque se trata de poner en riesgo la vida de muchos trabajadores del Ayuntamiento y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) quienes han manifestado que han sido obligados a trabajar, aun cuando presenten síntomas de covid-19, ya que aplicarán descuentos en sus nóminas. Una acción lamentable con indicadores hasta criminales, por los riesgos que implica el asunto.

Dentro de las muchas denuncias que hay, algunos trabajadores dijeron que mediante el grupo de WhatsApp que tienen los empleados, se les hizo llegar la notificación de que todas aquellas personas con síntomas covid-19 se les permitirá el descanso de 14 días, pero sin goce de sueldo, situación que a muchos trabajadores no les ha parecido.

Los quejosos presentaron el mensaje original a Diario de Chiapas, el cual fue el siguiente: “Buenos días compañeros. Se les comunica que a todos aquellos que presenten incapacidad por síntomas de Covid será sin goce de sueldo. A los que tengan incapacidad por Covid positivo serán los 14 días con goce de sueldo siempre y cuando presenten el certificado médico con resultado positivo. Gracias”.

Precisaron que debido a que muchos trabajadores no quieren perder su dinero por tantos días, algunos ocultan sentirse mal con tal de cumplir con los días laborales, lo cual dijeron pone en riesgo la salud de quienes no están enfermos. Una situación insistimos que debe de voltear los ojos el sector salud de Chiapas. Así las cosas.

En Chiapas hay mujeres en la política por glamour.

Dentro del programa “Agenda Política de Chiapas” con el compañero Jorge E. Hernández, la coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano estatal, Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón, explicó que las grandes mujeres políticas de Chiapas, han dejado un rastro de lo que ellas pueden lograr con el trabajo a pie tierra, son un ejemplo que se proyecta a las nuevas generaciones de mujeres que se inmiscuyen en la política y buscan un lugar para trascender, pero –agregó- “que hay mujeres en la política que están ahí solo por el ‘glamour’ de ser parte de una legislatura, pero nunca en su vida han trabajado o caminado por comunidades viendo las necesidades de la gente”. Palabras textuales de una política conocedora. En fin….

Rapiditas… Después de tanta especulación, teorías, conjeturas, adivinos y hasta agoreros, llegó el plazo para que mañana viernes 22 a las 12 de la noche, venza el plazo donde se podrá saber cómo quedaron conformada las alianzas o coaliciones registro de acuerdos o convenios de candidaturas comunes y/o convenios de coalición para diputados y miembros de ayuntamientos. El sábado por la mañana, se sabrán ya legalmente estas alianzas partidistas y por fin acabará la especulación que desordena y desorienta. En fin… Hasta ahora, en muchos partidos que han prometido ir en alianzas, de último momento empezaron hablar diferente idioma, una torre de babel imprevista, y hay alianzas que podrían ya no ir coaligadas, porque consideran que, con determinado aspirante a una alcaldía o diputación local, podrían alzarse con el triunfo. Hay mucha desinformación que a veces se transmite en las redes sociales y mucha población la cree. Habrá que esperar el sábado para adelantar muchos escenarios…Hay municipios en Chiapas, que podría venirse todo abajo, porque las negociaciones no aterrizan y en algunas no cuadran… Lo que más ha llamado la atención es con los candidatos a las Presidencias municipales que serán los hombres claves para poder sacar adelante a las demás fórmulas de su partido, llámese diputación federal o local. Cada candidato a las alcaldías en la entidad, los observaran hasta con microscopio, porque un derrumbe de una candidatura le pegaría a toda la formula, por eso los partidos políticos han enfocado sus baterías para revisar cada momento de la vida de los futuros candidatos a alcaldes de Chiapas…Dixe.