Logra FGR en Chiapas asestar fuerte golpe a la delincuencia organizada

El delegado de la fiscalía general de la república (FGR), en esta entidad Alejandro Vila Chávez, dio a conocer que las actividades de esa delegación contra el hampa organizada no se ha parado por el contrario cada día se refuerzan las investigaciones, y en varias acciones se ha logrado asestar duros golpes contra la delincuencia organizada como el de hace unos días cuando logramos asegurar varios cartuchos y narcótico en dos acciones distintas en esta entidad, agregó el fiscal de la federación en Chiapas que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra integrando la carpeta de investigación contra dos personas, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, tras el aseguramiento de cartuchos y estupefaciente, en el municipio de Comitán de Domínguez. Según con las carpetas de investigación, adujo, derivado de varias denuncias anónimas, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladaron al Boulevard Belisario Domínguez, frente a una terminal de autobuses, en donde tuvieron a la vista un vehículo que había sido reportado como sospechoso, por lo que de inmediato los agentes federales le pidieron al conductor del vehículo que les permitiera realizar una revisión de rutina logrando encontrar en el asiento del copiloto una bolsa que contenía en su interior 11 cajitas de cartón con 50 cartuchos útiles calibre 22 cada una, dando un total de 550 cartuchos, por lo que se detuvo a Héctor "L". Así mismo Vila Chávez indicó que también elementos de la PFM dieron cumplimiento a un oficio de investigación en el Barrio San Agustín, en Comitán de Domínguez, donde detuvieron a José "M" luego de asegurarle dentro de su vehículo tres bolsas de papel, que contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana con un peso aproximado de 110 gramos con siete miligramos. Cabe destacar que -comentó- que los asegurados y la mercancía ya han sido puestos a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de las carpetas de investigación, para resolver conforme a derecho corresponda. Subrayó el delegado de la FGR que esa dependencia federal policiaca también hace unos días logro el aseguramiento en Palenque, de seis millones 870 mil cigarrillos, que pensaban circular de contrabando en esta entidad, enfatizó que en una acción de investigación a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lograron asegurar al menos seis millones 870 mil cigarrillos, los cuales no pudieron comprobar su legal transportación. Vila Chávez, ahondo, que según las investigaciones los policías federales ministeriales dieron cumplimiento a un oficio que se integró de acuerdo a las investigaciones pertinentes al caso, al mismo tiempo indicó el fiscal de la federación que al observar un camión pesado y hacer las revisiones pertinentes rutinarios observaron que ese pesado camión transportaba mercancía ilegal. Cabe destacar que los policías federales, antes realizaron un recorrido sobre la carretera Federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del poblado de Medellín, en el municipio de Palenque, donde tuvieron a la vista el citado camión y solicitaron al conductor detener la marcha para realizar la revisión de rutina. Una vez que lograron que el chofer frenara su pesada maquina los federales aseguraron a los conductores que respondieron a los nombres de José "M" y Felipe "V", y les aseguraron los seis millones 870 mil cigarrillos de diferentes marcas, que venían en 687 cajas de cartón. Así mismo el fiscal federal Vila Chávez, anoto que por esos hechos los policías en cumplimiento dentro del marco jurídico que marca la ley pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el tractocamión, sus conductores y la mercancía. Cabe hacer mención que el MPF de inmediato se avoco a dar inicio a una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado en el Código Fiscal de la Federación. Al final el funcionario de la federación acoto, que con esas acciones se cumple con el firme compromisos de brindar paz, tranquilidad y seguridad a los chiapanecos con el firme y decidido apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas

FUNDACIÓN JEGACO, BUSCA CREAR EL MUSEO DEL FERROCARRIL EN CHIAPAS.

En otro tema amigo lector déjame comentarte que una excelente acción y ojalá sea apoyada por las autoridades, no solo locales, sino estatales y federales, es que viene realizando la Fundación Jesús García Corona A.C, los cuales han dado a conocer que ya están realizando los trabajos para la creación del primer Museo del Ferrocarril de Chiapas. Ese primer museo pretenden ubicarlo en las instalaciones de la Antigua Estación de Ferrocarril de Tapachula, con el objeto -dijeron- de conservar la memoria histórica del espacio y de quienes, a través de su trabajo, impulsaron el desarrollo de los pueblos del Soconusco y Costa. Por la vía de su presiente Miguel Hernández Castellanos, logramos enterarnos que actualmente han establecido alianzas estratégicas con diversos organismos y agrupaciones que están interesados en la preservación e impulso de la cultura ferroviaria, como un legado para las generaciones actuales y venideras, que no tuvieron la oportunidad de conocer este importante medio de transporte y carga. El inmueble -dijo- busca instalar en áreas estratégicas de lo que hoy es el complejo rehabilitado por SEDATU federal en la antigua estación ferroviaria, ya que el proyecto comprende una sala de exposición de material fotográfico, documentos históricos, objetos; vagón acondicionado para impartir talleres para niños. Realizar en espacios abiertos, proyecciones de películas, documentales, charlas con expertos, presentaciones de libros, exposiciones de arte y cultura, además de exhibición de equipos como armón, motor y una máquina para tomarse la foto del recuerdo. Además, comentó, que con la introducción del ferrocarril a esta zona de Chiapas en los años 30´s, permitió un importante desarrollo a la región, pues mediante el ferrocarril fueron movilizadas toneladas de productos, principalmente granos como maíz, sorgo, algodón, entre otros, que eran extraídos de esta perla del Soconusco en su época de bonanza. Por otro lado, Hernández Castellanos quién es trabajador jubilado de Ferrocarriles Nacionales de México y presidente de la fundación Jesús García Corona (JEGACO) en memoria del líder histórico de los ferrocarrileros, héroe civil y de la humanidad reconocido por la American Royal Cruz de Honor de Washington, D.C. al ofrendar su vida para salvar el pueblo de Nacozari, Sonora; dijo que están sumando esfuerzos para concretar este anhelo. De igual forma subrayó que, para la creación del Museo del Ferrocarril de Tapachula, el primero en su género en nuestra entidad, ya se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, el Archivo Histórico, además de la asesoría y apoyo del Museo Nacional del Ferrocarril a cargo de la Maestra Teresa Márquez. Asimismo, se cuenta con la colaboración de los jubilados ferrocarrileros, de los vecinos de la colonia 7 de Noviembre y agrupaciones aliadas con esta fundación. En realidad, sería un gran logro y sobre todo beneficio para los tapachultecos por lo que ojalá los tres órdenes de gobierno apoyen ese proyecto trascendental para la vida de todos los Tapachultecos

REVANCHISMO Y LINCHAMIENTO POLITICO LA DETENCION DE LA LOBA: PVEM

La detención de la ex alcaldesa del municipio de Suchiate Matilde Espinoza Toledo, fue condenada por el CEN del PVEM por la vía de su dirigente Karen Castrejón quien argumento que vio con preocupación que la detención de la ex edil Matilde Espinoza Toledo pudiera estar motivado por sesgos político. Ya que la popular Loba según Karen Castrejón ya había sido amenazada con ser encarcelada sino obedecía a los intereses del ahora diputado federal Ismael Brito Mazariegos (IBM) del gobernador en turno, mediante un emisario que pretendió obligar a la Loba a contender por el partido Chiapas "Hundido", perdón Unido. De igual forma se supo que en la última visita del gobernador a Suchiate la Fiona "Chapulina", alcaldesa actual le había pedido al gobernador que le sacara a la Loba de Suchiate porque le estaba ocasionando munchos problemas, en suma dicen, sin conceder, le pidió que la mandara al Amate, cierto o falso, esas son las versiones, pero mañana ahondaremos más sobre este tema de la loba, porque también se dice en los círculos políticos que los de MORENA en el poder no se respetan los pactos, los contratos, los acuerdos bajo lo oscurito, y que al contrario se ha iniciado una cacería de brujas contra los ex ediles del verde Ecologista, pero mañana hablaremos más de esta telenovela política donde las traiciones están a la orden del día