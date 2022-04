Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Los padres no debemos alterarnos

Hay que cuidar nuestras palabras coma padres hombres, pero también hay que tener cuidado con que mujeres vamos a tener hijos, no todas son iguales, hay buenas madres, pero también hay quienes usan a sus hijos como mercancía para sacar y sacar dinero a los papás y según ellas destinarlos en los hijos, cuando realmente lo usan para su beneficio personal y algunas otras para mantener a sus amantes, incluso, hay mamás quienes les piden y piden dinero a los padres para supuestamente comprarle cosas a sus hijos e hijas y ellas lo usan para comprarse alhajas y artículos personales, pero, todo se deriva de la desestabilización emocional de ambos padres y quienes salen afectados son los hijos, y todo porque no quieren someterse a terapias psicológicas y llevar una mejor calidad de vida con los hijos, hago referencia de que la mayoría de los DIF de todos los municipios del país no tienen cursos de taller para padres, incluso, los empleados administrativos del DIF de todo el país deben emprender inmediatamente una campaña para visitar los hogares donde haya niños y niñas y verificar que no se encuentren desestabilizados, y si los padres no permiten que los vea personal del DIF, entonces, que se empiece a legislar inmediatamente para darle más facultades al DIF y puedan visitar las casas como tipo censo INEGI y recabar datos directamente de los niños y niñas, y se llegara a detectar maltrato familiar en los menores encontrados entonces citar inmediatamente a los padres o tutores junto con los menores para evaluarlos a todos mental, psicológica y físicamente, y no es que no quieran ir, sería una orden, es por ello muy importante legislar para darle mayores facultades al DIF a nivel nacional y utilizar las herramientas de trabajo, personal administrativo y oficinas para llevar a cabo un trabajo en beneficio de los menores, y no permitir que los menores dejen de estudiar, cuando los menores dejan de estudiar es por falta de valores de los padres y malos ejemplos que dentro de la familia se practican, entre ello, violencia familiar, es lo que jamás deben aprender los y las menores, los bebés para empezar deben ser niños bien amados, que los padres deben avocarse a que sus bebés recién nacidos deban tener todas sus vacunas, ser responsables totalmente en cuestión de la salud, de la misma manera conforme van creciendo, inculcarles valores, pero la tarea es de los dos, no solo de una persona, si no les interesan sus hijos entonces le están dando en la torre al futuro de México, yo tengo una hija y la amo con todo mi ser, ella tiene solo un año y un mes de nacida, a cada rato le digo que la amo mucho, le tratamos de mostrar el camino de la verdad a Dios, pero vamos a respetar su libre albedrio, haré todo por guiarla, cuidarla, protegerla, estar presente en cada instante en su vida y en los momentos más importantes de su escuela, me cercioraré que ella cumpla en concluir sus estudios y que estudie la carrera que ella decida, que respete a las personas y no llenarle su corazón de maldad, envidia, odio ni venganza, quiero que respete a los animales y enseñarle a que los animales no se deben de privar de la libertad ni de su vida, así como el amor a la naturaleza y que todo lo que nos da la tierra hay que dar gracias y respetarlo, eso y mucho más deseo enseñarle a mi hija a la cual amo con todo mi ser, ella es mi luz, mi motor, mi fortaleza, pero de algo estoy muy seguro, si su madre se va de mi lado por diferencias que tengamos y se llevara a mi hija, con todo respeto yo me quitaría la vida, pues amo mucho a mi hija y no podría vivir sin mi hija, es por ello, que nosotros los padres no debemos alterarnos, no debemos discutir frente a nuestros hijos, es mejor guardarse el coraje y sacarlo hablando, entendiéndonos, pero, no todos tenemos el mismo carácter, hay quienes dicen palabras muy hirientes al grado de dejar muy marcados a sus hijos con sus palabras, la alteración de nervios en los padres afectan a los hijos, los hijos en la mayoría de las ocasiones no le tienen respeto, sino miedo, y esas 2 palabras son totalmente distintas, cuando los padres se alteran dicen cosas sin sentido, muchos padres y madres piensan que sus hijos crecen respetándolos, y no es así, crecen con miedo por todo lo que les dijeron y que en su momento los golpearon creyendo que era la manera correcta de orientarlos, los padres tienen hijos pero solo para venirlos a hacer infelices a este mundo, no usan protección, esa cultura no la hay, por ello también hay muchas enfermedades venéreas porque no piensan con la cabeza sino que prefieren que les gane la calentura del momento, los hijos e hijas son para orientarlos correctamente no para regañarlos ni golpearlos y mucho menor herirlos con palabras que los van a marcar para toda su vida, pero, también es importante no proteger en exceso a los hijos, yo dije que voy a proteger a mi hija pero ella debe también aprender de la vida porque no todo el tiempo le voy a vivir y no debemos hacer las cosas por nuestros hijos, ellos deben hacer sus actividades y los padres las suyas, los padres no podemos ni debemos hacer las tareas de los hijos, una cosa es orientarlos en sus actividades escolares y otra muy distinta hacerles la tarea, la mayoría de los padres varones no tienen paciencia para estar con sus bebés, hijas e hijos, les gana la impaciencia, y después de la impaciencia vienen a veces palabras hirientes, pero, también hay padres que se exceden y se han llegado a disculpar ante los profesores por sus hijos, les organizan su vida familiar, los sobreprotegen, y al sobreprotegerlos los hacen dependientes y con ello tendrán problemas a futuro, pero también un mal ejemplo que podrían dar los padres a sus hijos e hijas con promesas inalcanzables o falsas, incluso, las mentiras.

Los padres no deben alterarse por nada porque de sus bocas podrían salir palabras que podrían marcar a sus hijos e hijas para toda la vida.