Opinión

¡Lozoya y la fábrica de culpables!

1.-Se oferta la impresión de que Lozoya y la 4T son cómplices en la fabricación de culpables.

2.-Lozoya debe estar en prisión y devolver parte del daño patrimonial

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Bien se dice, que lo que más se condena es lo que termina haciendo, y este es el caso del papel tan infame que caracteriza a cierta autoridad, cuando se dedica a la fabricación de culpables.

Se dice que la DEA en los Estados Unidos, operó de esta manera, para lograr la detención del general Salvador Cienfuegos.

El gobierno mexicano se ha encargado de difundir el tipo de pruebas y los elementos que se “fabricaron” a partir de uno de los llamados “testigos protegidos”.

Para hacer la diferencia, también en México se está echando mano de Emilio Lozoya, uno de los principales saqueadores de Pemex, para que, mediante la garantía de su libertad personal, se encargue de señalar y repartir culpas, y hasta se ha dado el lujo de filtrar largos documentos “arreglados y maquillados” por expertos de la Fiscalía General de la República, para poner en jaque a ex presidentes de la república y a muchos de los principales colaboradores.

El colmo, la propia Fiscalía General de la República reconoce que el caso Emilio Lozoya solo se ha quedado en las denuncias del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues las pruebas no las ha entregado, precisa el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Emilio Lozoya no ha entregado las pruebas sobre las denuncias que hizo en el caso Odebrecht, subrayó Alejandro Gertz Manero, quien agregó que el asunto todavía está en integración.

En agosto de 2020, Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos “respecto a su participación en el caso de Odebrecht» en la que señaló que hubo una serie de sobornos por más de 100 millones de pesos, que existe el supuesto de que fueron utilizados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y entre otros personajes señaló como responsables de la distribución y uso del dinero a Luis Videgaray Caso.

Gertz Manero, indicó que Emilio Lozoya no ha cumplido con la entrega de datos contundentes o pruebas en cuanto a las denuncias que hizo en el caso Odebrecht.

En cuanto a los avances del caso, el fiscal dijo que se ha judicializado a una persona: el ex senador panista Jorge Luis Lavalle. Dijo que se está en espera la audiencia y lo que suceda en ella indicará el camino a seguir.

Sobre si se procedería contra Luis Videgaray por la denuncia de Emilio Lozoya, Gertz Manero dijo que el caso aún está en integración «y hasta que no se cumplan todos los elementos que marca el tipo penal no lo puedo afirmar».

Todo es opacidad, porque en la práctica se observa que se está “fabricando a culpables”, a partir de las declaraciones y documentos proporcionados por esta farsa “creada” por Emilio Lozoya Austin, para proteger su libertad, la de su esposa y la de su madre.

Nadie quiere ir a la cárcel, mucho menos Lozoya y por esta razón en complicidad con el gobierno de la 4T, decidieron “fabricar “está farsa. Que ha sido espectacular en términos de la protección que se le ha proporcionado desde su llegada de España a la Ciudad de México.

Los mencionados en los documentos, ya fueron “linchados”, luego de declararlos culpables por la opinión pública, y nunca han sido notificados de nada, para proceder a entablar su defensa legal que por derecho les corresponde.

De tal manera que, ejerciendo su derecho a la información, se supone que a n través del INAI, están tratando por lo menos de conocer quiénes son los que están en las denuncias, por qué delitos y cuál es la situación actual de cada expediente.

No es posible que “los negociadores” de la Fiscalía, bajo las órdenes de Gertz Manero, hayan aceptado que Lozoya viajara de España a México, con la simple promesa de que llegando les entregaría, las pruebas contundentes para sometes a proceso judicial y enviar a prisión a varios ex presidentes de la república.

Seguramente hasta les dijo, que lograría que devolvieran mucho dinero del saqueado al presupuesto, y los negociadores le creyeron.

¿Qué pasa con Lozoya ahora? Sencillamente no tenía nada, y todo lo dijo para negociar su libertad y no ir a la prisión, ni ser obligado, a devolver su riqueza personal que es abundante.

Reconocer que no ha entregado una sola prueba contundente, y que Gertz Manera titular de la FGR, todavía no haya dado la orden de enviarlo a la cárcel, para que entienda el peso de la ley, y no olvide que a la autoridad no se le debe tomar el pelo, esto sí que es grave.

De acuerdo con reportes oficiales, Emilio Lozoya asistió a dos audiencias privadas de los dos procesos penales que enfrenta, el primero por la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, donde se resolvió su vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En la segunda comparecencia, para el caso de la presunta entrega de sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht, de nueva cuenta Lozoya fue vinculado a proceso mal uso de recursos, además de los delitos de asociación delictuosa y cohecho.

Inclusive, en la declaración ampliada que se filtró a finales del año pasado, Lozoya -quien se acogió al criterio de oportunidad para ser testigo protegido- señaló a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Rosario Robles como principales actores de la también llamada ‘Estafa Maestra’. Hasta ahora, solo Robles ha pisado la cárcel.

Después de sus primeras comparecencias en los juzgados y a pesar de los delitos que se le imputan, la Fiscalía no solicitó la prisión preventiva contra Lozoya. En su lugar, se le concedió libertad condicional, vigilado con un brazalete electrónico y recluido en un domicilio de la capital del país, cuya ubicación es un secreto.

Ha dicho el presidente López Obrador “En fin, lleva algún tiempo la investigación, pero ya. Creo que ya es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la Fiscalía es autónoma, pero creo que es importante que se informe sobre el estado de esta investigación y otras”, expresó el mandatario en su ‘mañanera’ de Palacio Nacional.