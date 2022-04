DE Adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

MACHISMO: El mejor negocio del mundo

Comprar a un macho típico mexicano, en lo que vale, un cacahuate, y venderlo en lo que él cree que vale. –

Una definición del machismo, es sentirse superior en todos los sentidos a la mujer, en creerse el dueño de la verdad y la razón, en sentirse merecedor, con derecho a insultar, denigrar, desprestigiar, intimidar, agredir, hostigar y desintegrar. – Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. El machismo tiene la idea que la mentalidad de que la mujer debe tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. El machismo es analizado en diferentes disciplinas como la Psicología y la Antropología. En sociedades patriarcales, la sociedad se organiza de tal manera que el hombre ejerce su poder sobre la mujer en distintos ámbitos (por ejemplo, en la política, la economía o la familia). Sin embargo, en las sociedades que no se consideran patriarcales también existe machismo y en función de la forma en que éste se manifiesta se habla en ocasiones de machismo encubierto.

Perfil del macho:

Soy, autoritario, manipulador, controlador, mentiroso, hipócrita, neurótico, mecha corta, egocéntrico, cerrado, de pésima comunicación, grosero, vulgar, agresivo, chantajista, inmaduro, inestable, bipolar, actor de primera línea, engañifa, vengativo, rencoroso, resentido, envidioso, criticón, chismoso, levanta falsos, hablo por hablar, hablo mal de todo el mundo, no cierro círculos, soy dependiente, tengo mamitis, no enfrento, evado, no tomo el toro por los cuernos, me justifico, soy, irresponsable, inestable, egocéntrico, explosivo, celoso, compulsivo, alcohólico, adicto, maniaco depresivo.- ¿Conoces a alguien así?.- ¿Tú eres así?-

El novio macho

Primero que nada, hay que considerar al machismo, al hembrismo, contrario al machismo en la mujer, como una enfermedad emocional, el príncipe, es romántico, detallista, platicador, emotivo, alegre, ecuánime, es un pan de Dios, servicial, atento, respetuoso, cauteloso, con espíritu familiar, incluso, hogareño, pero este príncipe azul se convierte en sapo, se torna, numerativo, inestable, controlador, manipulador, se adueña de la situación y asume el control de la relación.- El valiente llega, hasta donde el cobarde lo permite.- Con los años, este noviazgo se hace toxico, establecen codependencia y se acostumbraban a vivir en el costal de perros y gatos, la violencia no es solo física, sino que se manifiesta de mil maneras, el agrede con pensamientos y acciones de control, agrede, intimida, ridiculiza y ve a su pareja, chiquita y orejona, un cero a la izquierda, ella, cae en un abismo profundo y negro, en un callejón sin salida, ni esperanza, el conflicto es profundo, no es un resfriado, estos niños, ahora de adultos, están severamente dañados y no habrá poder humano que los pueda rescatar, en el proceso, lo intentan con terapia, talleres y retiros espirales, pero nada da resultados, el problema es de raíz, es la enfermedad emocional que todos tenemos y no buscamos capacitación, ni orientación, información o guía, preferimos, refugiarnos en el consuelo de amigos o familiares para la toma de decisiones, muchos creen, que un clavo saca a otro clavo, después del fracaso de relación de pareja, se relacionan con otra persona más enferma que la anterior y así, se pueden pasar toda la vida viviendo la enfermedad emocional, sin saber por qué o el cómo.

¿El macho nace o se hace?

Los padres, heredamos a nuestros hijos rasgos y emociones, trasmitimos soberbia, egos, manera de caminar, pensar, actuar, muchos de ellos, nuestros hijos, parecen copias al carbón, la genética se manifiesta en las emociones, neurosis, depresión, inseguridad, miedos, son genes que traen consigo antes de nacer y el machismo, se trasmite de una generación a otra, predominan los egos y las nefastas actitudes que al nacer y crecer en un hogar disfuncional, el niño, recibe clases de primera mano, el padre se encarga en enseñar de cómo debe ser tratada una mujer, hay toda una catedra cada día, es el contagio, la convivencia diaria y el pésimo ejemplo que logran en el niño, ser un perfecto macho, la madre también contribuye al permitir el mal trato denigrante que su pareja le da, es también, cuestión de autoestima, valores, sentido común y humildad, el macho, nace y se hace en casa.

Una mala relación de pareja

Nos encontramos en plena decadencia del matrimonio, es un concepto en el que pudiéramos considerar como el cimiento de la familia, y desafortunadamente, el matrimonio tiende a desintegrarse, qué podemos esperar de la familia. Yo me casé a los 19 años la primera vez, sé lo que es un divorcio y todos los daños que genera, sé de mis errores, de mis aciertos y ahora, tengo 28 años de casado, por segunda vez, yo decía, es el mismo infierno, nomás cambie de diablo, no veía el cumulo de defectos que me distinguía, cierto, recuerdo, con muchos intentos de divorcio, con algunas separaciones cortas, otras prolongadas, pero, al menos, solo por hoy, disfruto de una buena relación de pareja y tengo que ver las actitudes que dañaron mi matrimonio, mi vida de pareja, hablando de mí, de mi vida, no ha sido nada fácil, hoy poseo un gran capital, una experiencia que puedo usar para no repetir errores, aunque hay que recordar, lo que dice el dicho y dice bien.- El Hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces.- y dice también otro.- En la casa del jabonero, el que no cae resbala.- Quiero decir, que no es nada fácil llevar la fiesta en paz.-Nunca digas de esta agua, no he de beber.- Más pronto cae un hablador que un cojo.-

Muchos fracasos se pueden evitar, igual, se puede evitar el dolor, la frustración y el severo daño que causa una relación enfermiza, este libro es informativo, reflexivo, de orientación y para despertar conciencia, es sin duda un excelente regalo para los jóvenes que están apasionados con su pareja, que quieren casarse y formalizar un hogar.- ¿Quieres conocer a Andrés, vive con él un mes?- Más vale prevenir que lamentar, no esperes a que el niño se ahogue para tapar el pozo, no permitas el primer golpe, el primer insulto, no permitas la primera reacción violenta, no dejes que te roben tu dignidad con insultos, estrujones, empujones, jalones de cabello, no entres a ese infierno, porque difícilmente vas a salir de él y si logras la libertad, los estragos de esa relación enfermiza estarán arraigados, serán heridas difíciles de sanar. Toma conciencia y antes de entregarte pasionalmente, antes de dar tu amor, al amor de tu vida, lee este mensaje. Si tú en verdad quieres a alguien, él o ella, este libro, , es el mejor regalo, lo es también, para todas aquellas mujeres, aquellos hombres que están en el laberinto emocional, en esa cárcel, atrapados en la enfermedad, los miedos y la incertidumbre. Yo vengo de una relación muy enfermiza, demasiada violencia, agresividad, hostigamiento, celos patológicos, manipulación, control, chantaje, extorsión, violación, golpes, insultos, actitudes infantiloides, codependencia extrema, relación enfermiza y todo el cuadro que aquí se describe una y otra vez. Yo secuestré a mi mujer, me adueñé de su vida y traté de matarla, me adjudiqué su libertad, me robé sus ilusiones, maté sus sueños, le arrebaté su dignidad e integridad, pisoteé sus derechos humanos.