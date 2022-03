Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Mactumactzá bajo el control del estado

Complacidos los chiapanecos después del operativo de desalojo de 95 normalistas que tenían tres puntos de la capital bloqueados para exigir al gobierno del estado el cumplimiento de sus demandas. A diferencia de otros estados en donde se han dejado crecer los problemas con estudiantes de las escuelas rurales y en donde los más afectados son el resto de ciudadanos y sobre todo la economía del estado, Chiapas ha decidido ejercer su facultad como autoridad al no perjudicar a terceros por los intereses de una minoría inconforme, cuando existen diversos canales de comunicación para disentir los problemas y llegar a acuerdos. Sin negar la necesidad del diálogo entre gobierno y estudiantes, el respeto a las vías públicas y al derecho de libre movilidad de los chiapanecos debe ser prioridad, así es como lo demostraron las autoridades que fueron capaces de ejercer con la fuerza pública la función del estado de salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos. La detención de 93 estudiantes generó la indignación de la CNTE, de los padres de familia y de los compañeros de la normal, pero también la satisfacción de los ciudadanos al ver imponerse a la autoridad frente a los disidentes. Sin embargo, en el afán de proporcionar seguridad y protección a las estudiantes mujeres, se logró la liberación de éstas a fin de cumplir el proceso fuera de prisión, en tanto los jueces determinan la situación legal de ellas y la de los estudiantes varones que siguen detenidos en el penal. Hace años que el narcotráfico en México ha permeado ámbitos relevantes por el poder económico y político de nuestra sociedad. No es la excepción que frente al proceso electoral más grandes e importante de la vida pública a lo largo del país, su influencia dé como resultado el incremento histórico del delito de violencia política en los comicios que están por ocurrir. No es para menos cuando se ha construido desde todos los frentes políticos un ambiente de polarización, violento y desacreditador. La elección de más de 21 mil cargos y 15 gubernaturas en disputa, ha provocado que la selección de candidatos en todos los partidos se dé en un ambiente beligerante y de poco control en el perfil de quien se propone o se designa como candidato. Sin embargo, el tema de los relacionados con el narcotráfico escala cualquier inconveniencia en los antecedentes de candidatos por lo que implica llegar a ser autoridad. Más allá de los problemas que obstaculizan el desarrollo de nuestro país, es inimaginable tener como autoridad a narcotraficantes con capacidad de tomar decisiones, hacer uso del recurso de la gente y controlar la seguridad de territorios bajo el yugo delincuencial. Desde el pasado septiembre en que inició el proceso electoral ha habido 149 incidentes políticos de los cuales 143 han sido asesinados y 26 de estos aspirantes a elección popular, sin embargo, las amenazas cumplidas y las aún no cumplidas han revelado el interés de grupos criminales por poner en sitios estratégicos a los suyos. El asesinato de Abel Murrieta ex Procurador de Justicia de Sonora, abogado de la familia LeBarón y candidato de MC al municipio de Cajeme a días de la elección, genera un estado de incertidumbre en un sitio bajo el control de cárteles e irónicamente, resultado de la ineptitud del ahora candidato a la gubernatura del mismo estado Alfonso Durazo, quien en su lamentable paso por la SSPC, no sólo fue incapaz de resolver el caso LeBarón, sino que su insensible intervención y su incapacidad para dar seguridad a su estado, generó el reclamo de todo el país por el crimen más atroz de nuestra historia. Llama la atención que él pueda desplazarse con tranquilidad en un estado en donde la población no lo ve con los mismos ojos con los que lo ven los delincuentes. Así mismo la candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo en el Estado de México, fue levantada amenazada y liberada para sacarla de la contienda y abrirle el camino descaradamente al candidato de Morena relacionado con narcotraficantes. Por otro lado, y a nada de las elecciones el desafuero del Gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca por el Congreso Federal le permitió a la FGR girar órdenes de aprehensión en contra del panista. Gran confusión entre sí es cierto que el amparo de un juez ante el desafuero federal se extralimita al asegurar que la decisión es facultad del congreso del estado de mantener o no su fuero, lo cierto es que mientras se decide judicialmente, podría solicitarse incluso la intervención del Ejército Mexicano para ejecutar la detención de acuerdo a órdenes federales. Es impensable, que las policías estatal y ministerial, pudieran verse en la necesidad de intervenir para defender al Gobernador frente a la confusión legal que se ocasiona.

DE IMAGINARIA

Lamentable, asesinan a Abel Murrieta candidato de MC a la alcaldía de Cajeme en Cd. Obregón Sonora, Ex Procurador de Justicia del estado y abogado de la Familia LeBarón en plena campaña electoral y a plena luz del día. Vuelven a perder la vida dos elementos del Ejército Mexicano en una emboscada perpetrada por la Familia Michoacana, grupo delincuencial que se creía extinto o controlado por otros cárteles.