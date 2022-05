Asesoría Legal

Mahatma Gandhi

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchos personajes de nuestra historia mundial son célebres y olvidados, uno de ellos es el prestigiado Mahatma Gandhi, nombre real de Gandhi es, Mohandas Karamchand Gandhi, la mayoría de la población mundial desconoce quién es este personaje, se han hecho películas de su vida pero, lamentablemente la gente es muy morbosa, le gusta más películas de violencia y sangre, es lo que nunca deberíamos ver, Mahatma Gandhi originario de la India y nacido el 2 de octubre de 1869, buscó siempre la independencia de su país a través de metodologías no violentas, de hecho, la India es rica en historia milenaria, ya que los primero pobladores llegaron hace más de cinco mil años ya que sus tierras eran muy fértiles, la región de la india hace unos 2500 años se dividía en reinos y vivían de forma pacífica, se crearon bases del hinduismo, la cual, al día de hoy aún sigue siendo la mayor religión de la India, lamentablemente ciertos personajes de diferentes dinastías y pequeños reinos pelearon entre sí más de mil años para imponerse ante los demás, siempre bajo la amenaza del imperio mongol, y, muchísimos años después, en 1857 tuvo un evento lamentable, la primera guerra de independencia, en la que reinos y militares indios se rebelaron para echar a los europeos, sin embargo, los británicos lograron controlar la situación, la corona británica intervino para tomar el control del país imponiendo así su idioma, costumbres y tradiciones, el control y la represión de los británicos sobre el pueblo indio dio aún más fuerzas al Movimientos Independentista Indio, de hecho, Mahatma Gandhi fue una de las figuras más representativas de dicho movimiento, ya que reclamaba el fin del régimen colonialista, en la India se conmemora el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia por la fecha de nacimiento de tan importante personaje, Mahatma Gandhi, líder del movimiento independentista en la India contra el Raj Británico, fue una lucha sin violencia a través de huelgas de hambre con el fin de llevar adelante sus peticiones, este personaje tiene también palabras que fueron tomadas para reflexión, algunas de ellas son; “sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal”, “todo llega a su tiempo”, “tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros”, “has tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno”, “espera con paciencia a que maduren los frutos para poder apreciar su dulzura”, estos y muchas más frases célebres son las que salieron de su boca del ilustre personaje Mahatma Gandhi, frases que deben ser aplicadas en la actual juventud.

No a todas las personas les duele lo que a su país le pasa, muy probablemente es por falta de valores, México es uno de ellos, nos debe doler lo que le pase a nuestros países, luchar para dejarle un mejor futuro a nuestra descendencia, los demás países deben hacer lo propio, en el caso de Mahatma Gandhi era un líder nato, tenía enorme capacidad para hablar ante cientos de miles de personas, fue inspiración de futuras generaciones, Gandhi sintió que la no violencia exige una condición muy fuerte, y el obstáculo mayor para ello es, el ocio, fue rebelde por una causa justa, de hecho, fue un mártir dispuesto a morir por su país, pues ya sabía que moriría a manos de un asesino, en realidad, Mahatma Gandhi fue un peregrino de la paz, predicaba el amor entre los demás, pues planteó su vida como una búsqueda de las verdades últimas, constantemente evolucionando buscando modos alternativos de pensar y de vivir, tuvo un largo camino de auto transformación, era de clase media, pero, en la India tenían tradiciones muy arraigadas como la de casar a los hijos a corta edad, ya que a Mahatma Gandhi lo casaron a los 13 años con una chica de su misma edad, de igual manera toda su vida en su mente padeció grado de conciencia, ya que tuvo un conflicto mental entre el deber y el deseo, cuidaba a su padre enfermo, y su esposa de Gandhi lo esperaba en la planta alta de su casa, dejó a su padre por unos instantes para ir a acostarse con su entonces esposa, sin embargo, en esos momentos su padre de Mahatma murió y un criado le informó de su muerte, el primer impulso de Mahatma Gandhi fue decir, “Dios mío, que es lo que he hecho”, durante toda su vida se referiría a ese incidente, cuando abandonó a su padre, cuando no cumplió con su deber, con responsabilidad hacia su padre, y eso se convirtió en la base de su gran y profundo sentido del deber y de la responsabilidad, es por ello que se convirtió en el hijo de toda la sociedad, tenía que ser diligente y una persona cumplidora con su deber, sirviendo a toda la humanidad, pero, a los 17 años de edad Mahatma Gandhi dejó a su familia y se fue a Londres a estudiar Leyes, obtuvo una Licenciatura en Derecho, no obtuvo éxito desempeñándose como tal donde residía, se fue a radicar a África del Sur por una oferta de trabajo, se identificó mucho con el lugar a donde llegó, en ese entonces había demasiada discriminación hacia las personas de color, los británicos gobernaban África del Sur, y Gandhi cuando se trasladaba a África del Sur fue echado brutalmente del tren solo porque un pasajero británico blanco pidió que lo pasaran a otra sección del tren, a uno de tercera, como Gandhi no quiso, lo bajaron, ese fue un motivo para ponerse a pensar de cómo conseguir justicia sin violencia, de hecho, pasó una noche larga y fría en la estación del tren y la describió como la más creativa de su vida, en sí, Mahatma Gandhi desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio, aplicó en ese entonces métodos de lucha como la huelga de hambre, y rechazaba la lucha armada, realmente afectó los intereses de dictadores y tiranos y benefició al mundo entero, predicaba la no violencia, fue ganador de premios nobel pero en realidad jamás se los entregaron pues la mayoría de los políticos del mundo entero aparte de ser corruptos también son dictadores de una u otra forma, Gandhi fue encarcelado varias veces por promover ampliamente la paz y no la guerra, eso ocasionó que fuera asesinado el 30 de enero de 1948 por órdenes gubernamentales, en la actualidad, es muy difícil encontrar en un país a quien promueva la paz, y quienes la promueven están bajo las órdenes de altos mandos políticos para que no les obstruya sus intereses personales, una de ellas, es la india indígena Rigoberta Menchú, Guatemalteca de nacimiento pero que en realidad no promueve nada y está al servicio de su gobierno, no hay un personaje en el mundo como la figura respetuosa de Mahatma Gandhi, y no creo que la haya hasta dentro de 5 mil años, todos quienes promueven la paz realmente están al servicio oscuro de sus gobiernos, pues lo convierten en circo, maroma y teatro, nadie como MAHATMA GANDHI LIDER MUNDIAL DE LA PAZ.