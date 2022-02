Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Mandan a Cheque Orduña a dividir el priismo en Tapachula, sin buenos resultados

• Anuncian desbandada en MORENA, por incumplimientos de promesas y solapamiento de acciones corruptas

Al parecer Cesar Amín está logrando conformar un auténtico movimiento de cambio sociopolítico, mediante una alianza no solo de partidos políticos, sino de organizaciones sociales donde tomen parte Maestros, estudiantes, amas de casas, obreros, profesionistas, y todos los que crean en un cambio verdadero, no en un cambio de discurso. Tras manifestar lo anterior Don Justino ex simpatizante de MORENA, señalo que la famosa 4T les ha fallado, no han cumplido sus promesas, estamos pero que cuando nos iba mal, adujo al tiempo de indicar que actualmente un grupo de MORENA se ira fortalecer esa alianza real y verdadera que encabeza Cesar Amín González, porque los de Tapachula ya queremos un cambio real, no de discurso. En ese sentido Justino aseveró que ya no queremos ser pasto de la demagogia política y los de MORENA han fallado a sus promesas, por eso nosotros dejaremos a la famosa 4T que no es más que fracaso, acoto. La realidad de las cosas el verde ecologista no hace más que abonar a favor de MORENA, con el recién nombramiento que se le otorgó al cuestionado ex priista Ezequiel Saúl Orduña Morga, el famoso malandrín de “Cheque” en el Partido Verde Ecologista, se pretende quitarle votos a Cesar Amín González quien lleva ventaja en todas las encuestas, amén de buscar una desbandada de priista la cual no les va a funcionar, eso lo decimos con conocimiento de causa, toda vez que un pillo como Cheque Orduña, no va a ser seguido por sus simpatizantes, sino por el contrario se han molestado porque se está prestando a los juegos sucios y perverso del verde ecologista y sino al tiempo…sin comentarios

CON TABOADA EN MIGRACION, NO HA HABIDO CAMBIOS…

Tal parece ser que los de la famosa y cacaraqueada 4T, se han perdido en el ostracismo del poder y les va bien como anillo al dedo ese adagio popular que dice que el que para el cielo escupe en la cara le cae. Lo anterior se podría ver reflejada en las acciones que casi a diario catapultan, vamos a terminar con la corrupción, el nepotismo, no habrá impunidad, y bla, bla, bla, bla, bla, y párele de contar. El caso que hoy nos ocupa es el dela cueva de Alibaba y los 40 ladrones como ha sido bautizada las instalaciones de la delegación del INM en Nuestra entidad por parte de activistas defensores de los derechos humanos de migrantes, donde ya tiene un buen rato que tomo las riendas de esa dependencia federal el milite retirado, conocido como el soldadito de plomo que salió peor que la Monja Diabólica, que dicho sea de paso fue premiada en lugar de haber sido castigada con todo el rigor de la ley. Agentes de esa delegación federal, así como defensores de los derechos humanos de ilegales, activistas y líderes de opinión señalan que el flamante delegado que ocupa el lugar de la Monja Diabólica, al decir de los quejosos al parecer, sin conceder, el Milite llego a esa representación federal a cuidar los intereses de la ex delegada y resulta que el soldadito se la pasa dándose la dulce vida en restaurantes y a sus escoltas o chofer los deja en la calle resguardándolo o resguardando su unidad y al interior existen serios y graves problemas. Agregan que el delegado sin pena y sin gloria se la pasa desayunando o tomando el café en restaurantes de la ciudad fronteriza de Tapachula, mientras que en los roles se siguen dando injusticias y sobre todo se da preferencias, peor que cuando estaba la Monja Diabólica. representantes legales activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes señalan además que la ex funcionaria conocida como la Monja Diabólica se le denuncio en tiempo y forma ante la opinión pública y las autoridades impartidoras de justicia federal como una funcionaria altamente corrupta, déspota, prepotente, y sobre todo que abuso excesivamente del nepotismo, una mujer que nació sin ética y descaradamente inmoral, toda vez que incrusto a familiares cercanos directos a la nómina de la delegación del INAMI, además de por lo menos 7 colaboradores que formaron un feudo que operó las cochinas de la Monja Diabólica en esa representación, sin embargo el soldadito de plomo no ha investigado al respecto, por el contrario se la ha hecho de la vista gorda y la situación al interior del INM en Chiapas ha empeorado sobre todo en las condiciones de los agentes del INM. Denuncian que los han revuelto con la guardia nacional y que, al parecer, serán los que estarán como agentes del INAMI, toda vez que los han mandado a la escuelita estudiando las leyes migratorias para así despedir o correr a los agentes migratorios. Piden los agentes y activistas que el titular del INM en Chiapas haga su chamba y deje de estar de señorito en cafés y desayunos, que se haga justicia investigando a la monja diabólica y su recua de incondicionales, acotaron los activistas y defensores de los derechos humanos de los ilegales en la costa Soconusco…sin comentarios

COLONOS MANIFIESTAN SU GRATITUD A EDIL ROSY URBINA…

vecinos de la colonia los sauces señalaron que con la nueva obra de pavimentación mixta de calles entregada por el Ayuntamiento de Tapachula a las familias de la colonia se mejora la accesibilidad de más de 3 mil habitantes y ahora gracias a la alcaldesa Rosy Urbina ya contamos con modernas vialidades construidas con materiales de calidad. los colonos en voz de Elina Morales, indicaron que los trabajos concluidos y entregados en tiempo y forma por el gobierno local transforman la vida de las familias, que ahora pueden entrar y salir con seguridad sin el temor de los encharcamientos o el polvo en temporada de estiaje. En ese sentido la vecina y representante de la colonia beneficiada aseguro, “Esta calle era prácticamente intransitable, en cambio ahora tiene además del pavimento mixto unas bonitas banquetas, guarniciones, rampas para discapacitados y está muy bien señalada, sin olvidar todo lo que tiene que ver con las conexiones del drenaje y el agua que nos ayudan a mejorar la salud de quienes aquí habitamos”. Hay que destacar que los integrantes del Cabildo y titulares de diversas Secretarías del Ayuntamiento estuvieron presentes para verificar la entrega de la obra, en donde se invirtieron 4 millones 55 mil 147 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM- 2020). También reconocer que con esas acciones el gobierno local invierte con honestidad y transparencia cada peso de los recursos públicos en obras que benefician a los lugares que más lo necesitan, mejorando la calidad de vida de las familias que menos tienen…ver para comentar

LA VACUNA CONTRA PANDEMIAS ES EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: GÜERO

Manuel Velasco Coello coordinador de los senadores del partido verde, indico que, hoy la pandemia nos indica una dimensión de la biodiversidad nueva, su relación con la salud humana global, al mismo tiempo remarco el popular Güero Velasco que la única vacuna contra las futuras pandemias es el cuidado de la naturaleza. Indicó que hoy la biodiversidad ya está presente en los modelos que definen los umbrales de inseguridad ambiental global, es decir situaciones que no deberíamos trasgredir so pena de hacer de este planeta un lugar más difícil, costoso e injusto. Sin embrago señalo, los indicadores de pérdida de biodiversidad hasta antes del informe de la Ipbes, incluían principalmente proporción de especies o ecosistemas en riesgo de extinción. Es por eso acoto, hoy tenemos un atributo que nos está indicando una dimensión de la biodiversidad nueva, su relación con la salud humana global, las pandemias…sin comentarios

Pero bueno estimado, y fino amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK