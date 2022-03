Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Mariano Díaz, exalcalde controvertido, encarcelado y ahora bajo la lupa electoral del fraude

*Fue detenido en el 2011 por asociación delictuosa y peculado, según comunicado de la Procuraduría de Justicia.

El pasado 16 de noviembre del 2011, el exalcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, fue detenido por el delito de asociación delictuosa, peculado y ejercicio ilegal del servicio público. En la averiguación previa contra Díaz Ochoa se detectó un daño patrimonial que ascendía a 17 millones 362,979 pesos, que fueron ejercidos en 2008 durante el mandato del exalcalde según informó la Procuraduría de Justicia del Estado en un comunicado. La orden de aprehensión contra el funcionario coleto fue emitida después de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso “detectara serias deficiencias técnicas en la ejecución de obras, erogaciones improcedentes, erogaciones injustificadas, falta de documentación comprobatoria del gasto, ingresos omitidos, pagos en exceso en la ejecución de obras, recursos ejercidos con fines distintos al objetivo y saldos pendientes de comprobar”, según también información de la Procuraduría. Mariano Díaz Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue alcalde de San Cristóbal de las Casas, de 2008 a 2010.

Su arrogancia se puso de ejemplo en la política en Chiapas con una campaña mediática muy triunfalista, al grado que el militante del PVEM, Mariano Díaz Ochoa, no solamente festinaba después del 6 de junio su victoria electoral, sino se ufanaba ser el virtual ganador de las elecciones en San Cristóbal, y que se convertirá en el primer político de Chiapas y de todo el país, en gobernar por tercera ocasión este municipio de los altos de Chiapas. En las dos ocasiones anteriores (de 1999 a 2001 y de 2008 a 2010), presidió el ayuntamiento postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en las elecciones de 2018 compitió para el mismo cargo por el partido Podemos Mover a Chiapas, de registro estatal. Díaz Ochoa, festinaba en medio de denuncias de fraude electoral de la población y de ser el promovente de un grupo delictivo denominado “Los motonetos” que hasta hoy en día, no hay fuerza política y policial que los ponga en orden en la ciudad más turística de Chiapas y que se ha venido para abajo dentro del rubro turístico.

Pero hagamos historia: El exalcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, después de estar un tiempo en la cárcel, fue liberado por la intervención de Margarita Luna Ramos, entonces ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originaria de esa ciudad colonial, y a quien se le atribuyó siempre la protección a Díaz Ochoa. Prácticamente el poder municipal del ex priista, Mover a Chiapas y ahora verde ecologista que tuvo durante muchos años fue siempre etiquetada a la Ministra Luna Ramos, y hasta la fecha todos en San Cristóbal lo platica. La ministra Margarita Luna Ramos, se retiró el pasado 18 de febrero del 2019, tras cumplir 15 años como ministra de la SCJN, los 15 años de poder del malogrado Díaz Ochoa. (La Jornada)

IEPC sanciona al PVEM por colocar propaganda en lugares prohibidos en SCLC

Empieza la historia del fraude. El pasado viernes 30 de julio de 2021…El (IEPC aplicó sanciones en contra de Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal electo a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas por el PVEM. Durante la sesión ordinaria presidida por el consejero Oswaldo Chacón Rojas, se informó que el acusado dijo que él no había contratado publicidad en lugares prohibidos, pero ante la investigación realizada se determinó que está fue contratada por el partido político que lo postuló para las elecciones locales del 6 de junio pasado. En ese sentido, el Órgano Público Local Electoral acreditó la sanción impuesta al PVEM, equivalente a un monto económico de 448 mil 100 pesos, por colocación de espectaculares en lugares prohibidos. La sanción fue avalada por las consejeras Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, María Magdalena Vila Domínguez y Sofía Martínez de Castro León, así como los consejeros Oswaldo Chacón Rojas, Guillermo Arturo Rojo Martínez y Edmundo Henríquez Arellano.

Jerónima Toledo, deslegitima todo un gobierno de la 4T, ante sus intromisiones electorales.

El pasado 2 de Junio de este año, advertíamos en Comentario Zeta textualmente: “La verdad es que hay Presidentes municipales de la cuarta trasformación en Chiapas, que han rayado en el cinismo, en la insolencia y en el descaro, porque se han pasado por el arco del triunfo no solamente la postal de la transparencia pública dentro del manejo de los presupuestos municipales, sino que les dicen que no se entrometan en las campañas electorales mucho menos apoyen a candidatos, y lamentablemente hacen todo lo contrario. No han digerido o asimilado los llamados Presidenciales y del gobernador, en función de que ya no son tiempos de la corrupción y de grilla barata, y aquel que los cometa tendrá que pagar ante la ley, este tipo de flagrancias y fechorías, y sobre todo que quien ponen el ejemplo son gobiernos de MORENA. El caso de la alcaldesa de San Cristóbal de las Casas, es una muestra palpable que lanza señales no gratas para el manejo del servicio público municipal del estado de Chiapas, pues las acusaciones que le han venido haciendo durante un mes de que su gobierno estuvo apoyado a determinados candidatos que no son –ni siquiera. de su partido, utilizando el presupuesto municipal que es de los Sacristobalenses, primero para que no gane su propio partido y segundo para que los que triunfen no la investiguen en sus cuentas públicas. Caminamos de reversa en Chiapas dentro de la función pública.

El candidato a la Presidencia de esta ciudad por el Partido Encuentro Solidario, Enoc Hernández Cruz, denunció públicamente que la presidenta, Jerónima Toledo Villalobos, financió la campaña de otros candidatos como Mariano Díaz Ochoa, con la finalidad de que la protejan de las irregularidades que ha cometido. “… hay cinco candidatos más que recibieron montos menores, pero también les calentaron la mano en la tesorería municipal”, denunció. Hernández Cruz dijo que nadie cree que el ayuntamiento haya invertido 17 millones de pesos en despensas en 2020 o 12 millones de pesos en sanitizar los mercados y en filtros sanitarios en el centro histórico. Hizo un llamado a la ciudadanía a no convertirse en cómplices de Jerónima Toledo al votar por estos candidatos que han hecho campaña derrochando el dinero sucio que recibieron a través del síndico Miguel Ángel de los Santos Cruz y del tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, este último sobrino del candidato del Verde. (Sic) (Diario de Chiapas).

Mariano Díaz Ochoa analiza demanda contra magistrados electorales.

Este fin de semana Mariano Díaz en rueda de prensa manifestó que defenderá con uñas y dientes el triunfo que de manera legal obtuvo, gracias a la voluntad ciudadana. Dentro del proceso, ya están trabajando con sus abogados y el tema electoral de San Cristóbal de Las Casas estará en la mesa de análisis de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Xalapa y al mismo tiempo están analizando sus abogados una demanda contra los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas quienes actuaron de manera ilegal, afirmó. (Sic). Dixe.