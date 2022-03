Letras Desnudas

Mario Caballero

Mariano: el violento

Mariano Díaz Ochoa dice que él no tuvo nada que ver con el secuestro de Juan Salvador Camacho Velasco, candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas.

Como bien se sabe, Salvador Camacho estaba en un acto de campaña el día domingo cuando de pronto un grupo de pobladores de la comunidad Los Llanos lo retuvo junto con la comitiva de veinte personas que lo acompañaba, entre ellas varios integrantes de su planilla. Él fue conducido a un calabozo, mientras su equipo fue llevado a una escuela. Y tras nueve horas de encierro, todos fueron liberados.

El motivo del secuestro, según contó el propio candidato morenista, fue el reclamo hacia el abandono histórico al que injustamente ha sido sometida la comunidad. Le dijeron que el gobierno de Jerónima Toledo no llevó a cabo obras para el desarrollo del pueblo, aunque también le aseguraron que ningún otro presidente municipal los ha tomado en cuenta en su plan de gobierno. Llegaron a verlos sólo cuando querían el voto, pero una vez que asumieron la alcaldía no volvieron a poner un pie en el lugar.

Entonces, Mariano Díaz, quien ya fue dos veces alcalde de San Cristóbal y hoy pretende serlo por tercera ocasión, asegura que él no motivó el secuestro.

Yo creo que tiene todo el derecho a decir lo que se le pegue la gana, a defenderse de las acusaciones, a ejercer su libertad de expresión, tal y como lo tienen los que lo señalan de ser el autor intelectual del plagio. Sin embargo, hay muchos motivos y una larga historia para no creerle a él, pero sí a sus acusadores.

En este mismo espacio hemos dicho que Mariano Díaz es y ha sido un político tanto intolerante como violento. Intolerante porque no soporta la oposición, ni la crítica, ni a todo aquello que amenace sus ambiciones de poder y dinero. Violento porque ante su falta de ideas y de un buen proyecto político, contraataca con intimidaciones e incluso con golpes a sus adversarios, utilizando grupos de choque, paramilitares y hasta a la fuerza pública.

Esta vez, quizá intimidado por el avance de Juan Salvador Camacho en la carrera hacia la presidencia municipal, pues de acuerdo con la encuesta de Massive Caller es el candidato que encabeza la mayor intención de voto para la elección del 6 de junio, no le quedó de otra que tratar de amedrentar al morenista mediante un cobarde y artero acto de violencia.

Pues bien, no sería la primera vez que Díaz Ochoa, para el caso candidato del Partido Verde Ecologista de México, haya sido implicado en un hecho de estas características.

Durante su primer periodo como presidente municipal de San Cristóbal (1999-2001), por ejemplo, fue señalado de emplear a la policía municipal en diversas ocasiones para enfrentarse a los grupos ligados a los zapatistas. En su momento, se dijo que estuvo implicado en la ejecución extrajudicial de José Hidalgo Pérez, ocurrida el 10 de junio de 1999.

José Hidalgo, de 38 años, era miembro del movimiento Ciudadanos Sancristobalenses por la Paz, que apoyaba al zapatismo. Fue sacado de su negocio mediante engaños y tras catorce días de haber estado desaparecido, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado presentó su cráneo y dos huesos largos totalmente descarnados.

Según investigaciones de la UNAM, se trató de un caso de esqueletización artificial y forzada que había sido practicada por profesionales. En los hechos, participó un teniente coronel ligado al gobierno del estado y protegido también por las entonces autoridades municipales de San Cristóbal. La acción tuvo el objetivo de infundir terror en los familiares de la víctima como en los miembros de dicha organización.

En julio de 2008, en su segundo periodo al frente de la alcaldía sancristobalense, Mariano Díaz fue inculpado de desalojar con lujo de violencia a las bases de apoyo zapatistas en la reserva ecológica del cerro Huitepec. Por supuesto, utilizó a la policía municipal y a un grupo paramilitar de la comunidad Las Palmas y de sus vecinos Los Alcanfores, quienes decidieron apoyar al hoy candidato del Verde a cambio de unas cuantas “obritas”.

En otras palabras, Mariano se aprovechó de la necesidad y pobreza de la gente para que lo respaldaran a cometer un ilícito contra otras personas a las que él, como autoridad municipal, debió proteger y no así violentar.

Asimismo, el 26 de marzo de 2009, alrededor de las 09:30 de la mañana, dio la orden para que 80 elementos de la policía municipal, trabajadores de obras públicas, entre otros, realizaran un desalojo violento en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a un costado del mercado municipal “José Castillo Tielemans”, en la zona norte de San Cristóbal, según acusó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.

En el informe consta que la gente enviada por Díaz Ochoa llevaba gasolina, con la que prendieron fuego a las casas, chozas y hubo decenas de personas lesionadas a causa de las pedradas, palos y gases lacrimógenos.

Señala: “En el operativo, los elementos de la policía municipal estaban revueltos con gente que andaba vestida de civil, cargaban machete, los gases lacrimógenos afectaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban en el lugar. No solamente quemaron las casas, también se robaron las cosas, como grabadoras, televisores y dinero”.

A tal efecto, el expresidente municipal cometió un abuso de poder porque no tenía la facultad para realizar el desalojo y, por otro lado, vulneró los derechos humanos de las víctimas que tenían una mesa de diálogo con funcionarios del gobierno del estado. Lo peor del asunto es que con ese operativo policiaco provocó mayor conflictividad social y encono entre las diferentes organizaciones sociales.

SALIÓ TRASQUILADO

Estos son apenas algunos ejemplos de cómo se las gasta Mariano Díaz Ochoa para combatir a sus opositores y oponentes. Hoy puede salir a decir que es inocente de la agresión contra Juan Salvador Camacho, pero la historia nos dice lo contrario. Además, se dijo que entre los que secuestraron al candidato fueron identificados algunos miembros de su equipo político.

¿Sabe qué es lo más hilarante? Mariano nunca pensó que el intento de intimidación le iba a salir contraproducente.

La gente no es tonta. Más allá de si le creyeron o no a su supuesto deslinde, las personas saben quién es y qué ha hecho las dos veces que ha gobernado el municipio. Conocen su carácter violento y que es un político de nulos resultados. No las puede engañar con la misma facilidad con que lo hizo otras veces.

Los pobladores de la comunidad Los Llanos, tras haber retenido al candidato, terminaron por sumarse al proyecto de Morena y dijeron que van a apoyar a Juan Salvador Camacho, quien, en lugar de responder a la agresión con más agresión, optó por el diálogo y la concertación.

Primero, ofreció disculpas por el desempeño de la administración actual, de Morena, a la que considera que no representa la Cuarta Transformación y señala que no estuvo a la altura de las circunstancias. Por último, se comprometió a atender y solucionar las demandas de todas las comunidades, que –dijo- merecen ser parte del desarrollo.

Así es como debe actuar un verdadero político.

yomariocaballero@gmail.com