Mariano Guadalupe Rosales Zuarth

Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Mariano Rosales, líder político de la Fraylesca

Para comenzar… Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó y aplaudió las acciones hasta hoy implementadas por el Gobierno de Chiapas, particularmente en el buen manejo de la contingencia sanitaria por el COVID-19. El senador chiapaneco, dijo que, en medio de esta Pandemia por el Coronavirus, Chiapas se ha destacado, por el buen manejo en la previsión, a través de las brigadas casa por casa. Ramírez Aguilar expresó que el Gobierno de Rutilio Escandón es un Gobierno sobrio y ordenado, tanto administrativa como financieramente, por lo que es de reconocerse la transparencia y austeridad con que ha trabajado. Asimismo, también preponderó el impulso que se ha dado al rubro de la seguridad, a través de las mesas de seguridad, con la finalidad de mantener la tranquilidad, la armonía y la paz en el estado. “El gobernador Rutilio Escandón es un hombre dedicado de tiempo completo a servir a Chiapas, por lo que le refrendamos nuestros parabienes en este 2022 y que en este nuevo año sea para bien de Chiapas”, dijo el senador chiapaneco. Finalmente, Ramírez Aguilar, reiteró el acompañamiento desde el Senado de la República, así como trabajar de la mano en beneficio del pueblo chiapaneco. Nadita.

La tercera no fue la vencida, pero la cuarta apuntaló al ahora alcalde reelecto de Villaflores, Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, en el centro de la política de la 4T. Bien dice el refrán: “cuando te toca, ni, aunque te quites, y cuando no te toca, ni, aunque te pongas”. Todos conocemos la entereza y perseverancia que mantuvo, el ahora convertido líder político de la Fraylesca, toda vez que le antecedieron tres intentos para gobernar al pueblo de Villaflores. Se sacó la espina y honró a su padre don Mario Rosales Velasco (QEPD). En el 2018, se alinearon los astros para su proyecto en el que, además, Rosales Zuarth tuvo el olfato político para declararse aliado y pedir el voto de los fraylescanos y de los chiapanecos para el candidato de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, no obstante, a situarse en las filas del Partido Verde Ecologista Mexicano. De igual manera y con total convencimiento y decisión política, el día de la jornada electoral, se vio su mano para conquistar miles de votos a favor del ahora gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la región. Es por ello que ahora con lealtad acrisolada, se funda como un gobierno municipal que atiende las políticas delineadas por AMLO y REC y que es un aliado que pesa lo que vale. Por ello, ganó la reelección con una votación aplastante. Valga este preámbulo a propósito de la gira que ayer realizó el jefe del poder ejecutivo estatal en Villaflores. Mariano Rosales día a día ha cautivado la confianza del Dr. Rutilio Escandón con trabajo fecundo y de tiempo completo al servicio de todos. Contrario a lo que ocurre en otros municipios, en Villaflores se siente la mano sensible pero también la firmeza de gobierno. Se atienden de raíz los problemas de la gente y de los sectores productivos; con carisma está en contacto con los ciudadanos y acude a los ejidos llevando insumos productivos cada año, se fomenta el deporte, se impulsa la ganadería, se realizan obras de beneficio colectivo en la cabecera, en las comunidades y en las rancherías y se festeja a todos. Los enfermos encuentran en su presidente municipal una mano amiga y los familiares de quienes se nos han adelantado por la pandemia y otros padecimientos, igual saben que cuentan con el apoyo espontáneo y cariñoso de Mariano Rosales. En materia preventiva de salud, Villaflores destaca como uno de los municipios más aplicados en el Estado, porque ha entregado buenos resultados en el manejo de la contingencia sanitaria por el Covid-19, en tanto, en el tema de seguridad, el municipio dejó de ser violento porque aplicó con rigor y conocimiento su experiencia profesional adquirida en distintos ámbitos. Podríamos enumerar más acciones que dejan en claro que los villaflorenses están en buenas manos y bien atendidos en sus demandas y expectativas de desarrollo social y de crecimiento económico. No hay sobresaltos ni aspavientos por eso no se tiene el registro de toma de edificios, de carreteras ni de plantones. La voz que reclama se le escucha y se encuentra respuesta si es posible o no satisfacer su demanda. No se le cierra la puerta ni se le plantean evasivas ni engaños. Al pan, pan y al vino, vino. Es cuanto dirían los congresistas. Bien en Villaflores, MRZ.

Para finalizar… El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, estuvo en Villaflores, donde junto al delegado estatal de Programas Integrales para el Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, y acompañados por el alcalde Mariano Rosales Zuarth, dio inicio al operativo de entrega de tarjetas de nueva incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que a partir de este año aumentó a 3 mil 850 pesos bimestrales. El gobernador Escandón, recordó que cuando iniciaron dichas pensiones, en el 2018, eran sólo para mayores de 68 años y en las poblaciones indígenas de 65, y se otorgaban pagos bimestrales de 2 mil 550 pesos; mientras que el año pasado, recibieron 3 mil 100 pesos, y este año, empezarán a recibir 3 mil 850 pesos, y es para todas las personas de 65 años en adelante. José Antonio Aguilar Castillejos, reconoció el respaldo del gobernador Escandón para que los programas del Bienestar hayan llegado a casi 2 millones de beneficiarios en el 2021, de los cuales tan sólo en Villaflores fue para 32 mil 9 personas adscritas a los distintos apoyos sociales; mientras el alcalde Mariano Rosales Zuarth, señaló que dichos beneficios, mismos que han ido en aumento, se reflejan en una mejor calidad de vida, luego de refrendar su compromiso de seguir trabajando junto a los Gobiernos Federal y estatal, a favor del bienestar de las familias villaflorenses. En su gira por el municipio fraylescano, el mandatario chiapaneco entregó tres patrullas Pick Up, 300 paquetes de uniformes, tres moto patrullas y becas de capacitación a la Policía Municipal; donde luego de destacar que la Policía Municipal de Villaflores tiene el 89 por ciento de elementos certificados y que pronto logrará el 100 por ciento, convocó a los alcaldes a asistir a las Mesas Regionales de Seguridad, y trabajar en la certificación policial, con el objeto de tener policías mejor capacitados para prevenir el delito, combatir a la delincuencia, cuidar a las niñas y mujeres de cualquier expresión de violencia de género * * * El diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, acompañó a su esposa y presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente”, Lupita Gómez Casanova, a la entrega de juguetes a niñas y niños de la colonia Villas de San José en el ejido El Jobo de Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que hoy se trabaja pensando en el bienestar de los que menos tienen; luego de resaltar las acciones del Voluntariado y la participación de la ciudadanía para regalar sonrisas a grupos en situación de vulnerabilidad. La presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente” agradeció a cada una de las personas que hicieron posible la Caravana Compartiendo Sonrisas y refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones solidarias en beneficio de mujeres, niños y niñas de Chiapas. Súper.

