Mejorar El Servicio De Movilidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No se trata de negar los permisos o concesiones a quienes desean trabajar formalmente, ya sea taxi, moto taxi, autobús, camioneta Van, microbús, etcétera, se trata de mejorar la movilidad en general, desde llevar un buen control de tráfico vehicular, capacitaciones a los choferes del transporte público para estar más preparados y prestar un mejor servicio, de igual manera, es importante hacerle de su conocimiento vía medios de comunicación masivamente a todos los propietarios (as) de vehículos privados a que usen el transporte público para evitar congestionamientos viales y de paso reducir la contaminación, instalación de semáforos inteligentes en las calles para detectar la capacidad de embotellamientos y poder reducir el tiempo de espera, no todas las calles y ciudades grandes y medianas lo tienen, la movilidad inteligente debe estar controlada por la tecnología en tiempo real para que los conductores conozcan vías alternas de circulación y evitar congestionamiento o accidentes, los tres niveles de gobierno deben fomentar más el uso de la bicicleta y mejorar sus carriles ya existentes, ya que se ha dado el caso que ciclistas han sido arrollados por autobuses debido a que no se tiene gran visibilidad, un espejo retrovisor en un autobús no basta ni es suficiente, hay que usar forma de transportación sin emisiones como la patineta, patines y bicicletas, lo anterior para agilizar el tráfico, lo que acabo de mencionar son alternativas existentes para reducir atascos en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, entre menos contaminemos mejor respira nuestro planeta y nosotros mismos, de hecho, por salud propia es mejor, fomentar este tipo de transportaciones, caminar también es bueno, en nuestro país existen una alta tasa de obesidad, caminar es muy bueno para nuestro cuerpo saliendo a tiempo de casa, del trabajo, la escuela o de cualquier lugar, hablar de movilidad no solo hablamos de transporte público, sino de darle soluciones a la movilidad en general, tener muy buena infraestructura para poder desplazar correctamente a los millones de personas que se trasladan de un punto a otro, en pocas palabras hay que tener una movilidad sustentable, el cual, es un modelo de traslado de bajo consumo de carbono que además de ser saludable, privilegia el elevar la calidad de la vida de las personas y el bienestar colectivo, de igual manera, crear espacios públicos confortables que favorezcan la convivencia ciudadana, hay que tener buena toma de decisiones políticas públicas, ya que diariamente se saturan las vías de comunicación de ciudades grandes y medianas, de hecho, la finalidad de la movilidad sustentable es buscar proteger a los ciclistas, peatones y personas vulnerables con reducida movilidad, hay que buscar alternativas para trasladar a las personas en medios no motorizados, pero hay que empezar a trabajar ya, crear proyectos y presentarlos a gobierno para que trabajen en ello, hay que tener iniciativa como ciudadanos y cambiar la rutina diaria, sin embargo, toda la gente no tiene esa iniciativa si no consigue algo a cambio, es como el gato, un gato si no le vas a dar nada no se mueve, y el perro sí, porque el perro te sigue a todos lados y el gato jamás, algo así, debemos cambiar nuestra forma de ser por el bien de nuestros hijos e hijas, dejarles algo mejor.

Hay que enfrentar los desafíos de la movilidad urbana y el transporte y revisar de cómo podemos medirlos, pasar a la evaluación y por ultimo a la toma de decisiones, en zonas turísticas del país aun en muchos lugares se utiliza al caballo para que cargue una calandria y transporte personas mostrando los paisajes, sin embargo, este tipo de traslado no es el correcto, se está llevando a cabo el maltrato animal y muchas autoridades no hacen nada al respecto o bien reciben dinero de los propietarios para permitirles arbitrariamente usar al caballo para transportar personas, se practica la corrupción en nuestro país para permitir el maltrato animal, tanto las autoridades que lo permiten como los dueños de los caballos como por ejemplo los que hay en Campeche, Yucatán y Guadalajara son unos IGNORANTES que transgreden las leyes, no conocen la Ley de Movilidad, lo único que saben hacer es corromper a las autoridades para que se les permita maltratar a los animales, tener horas bajo el sol a un caballo no es un transporte digno ni tampoco pertenece a la materia de movilidad, más bien eso se llama maltrato animal, se debe sancionar duramente a quienes usen a los animales para transportar productos o personas, que usen otra alternativa ecológica, las hay, por ejemplo, existen las calandrias eléctricas, pueden incluso usar varios medios no motorizados, las personas por décadas han usado un transporte que no satisface sus necesidades, en la mayoría de los Estados no hay un transporte de primera, varios Estados aun usan chatarras como camiones para transportar a las personas poniendo en peligro su vida, se debe legislar más en materia de movilidad, siempre he dicho que transportar personas no sea una situación de estrés sino de entretenimiento, esto cambiaría por completo la situación, muchas personas cuando salen de sus trabajos le piensan dos veces para abordar su transporte público ya que en todo momento va totalmente lleno, no se debe permitir ya en las ciudades grandes y medianas que los autobuses vayan personas paradas, eso es uno de los puntos que se deben exponer en el Congreso de la Unión al menos la Comisión de Movilidad, no se trata de enriquecer a unos empresarios dándoles rutas donde haya demasiada movilidad y restringiendo a otras empresas que podrían prestar mejor servicio, en un estudio que llevó a cabo Mercadotecnia de México en Chiapas y Veracruz ambas entidades salieron reprobadas, sus titulares de Movilidad no son competentes para ocupar el cargo, el Gobernador de cada Entidad no saben ni siquiera absolutamente nada de Movilidad, en ambas entidades se practica la corrupción para poder conseguir concesiones, no se las dan a quienes las solicitan, estos dos Estados monopolizan el transporte público desde las oficinas de Movilidad, el Gobernador de Chiapas y Veracruz ni siquiera tienen la capacidad para poder hacer una evaluación a sus respectivos titulares de Movilidad porque no saben absolutamente nada del tema, son Estados muy atrasados en materia de transporte y movilidad, cuando Mercadotecnia de México quiso mejorar el servicio del transporte simplemente ambas entidades no les dieron la oportunidad para mejorarlo teniendo como respuesta que la gente de Chiapas y Veracruz sigan usando las mismas chatarras en la zona urbana, suburbana y sus alrededores, que vergüenza que la oficina de Autotransporte Federal de Coatzacoalcos, Veracruz solo sea usada para permitir que los transportistas hagan lo que quieran con la movilidad y el transporte, son funcionarios sin ninguna iniciativa manchando la imagen de su titular nacional, el servicio de ambas entidades como calificación tienen un 2, no hay ningún mejoramiento en los últimos 3 años, permitiendo también la operación de unidades piratas que trabajan de forma irregular poniendo en peligro físicamente a las personas que los abordan por no estar registrados ante Movilidad, todo debe cambiar, pero, lamentablemente los Estados del país solo tienen funcionarios en Movilidad gente incompetente encabezados por sus titulares.