Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Militar en migración, una marioneta disfrazado de soldadito

• El delegado del INM en Chiapas “el soldadito de plomo” llamado general Taboada un títere de Paola Rodas.

• Juana Arce, paso de tener vacas flacas a vacas bien gordas, pero dicen los migras que la que mejor engorda sus vacas, es Paola Rodas.

• Adán Augusto dela SEGOB ya debió voltear la vista para el sureste mexicano y atender denuncias de corrupción.

Amigo lector hoy nos sorprendemos con los conceptos que los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes o activistas sociales tienen del titular de la delegación federal del Instituto Nacional de Migración, dicen que Taboada el soldadito de plomo es “La sombra de un general y la luz de muchos”. Al decir de los activistas entre de los cuales apuntamos a Luis “R”, que, dicho sea de paso, más de uno de ellos ha sido amenazado de muerte por altos funcionaros que manipulan al soldadito de plomo apellidado Taboada, comentan que, hace un poco más de un año, se registró la llegada a Ia delegación del INM en Chiapas del general en retiro, Aristeo Taboada, esperábamos mucho de un general en retiro, muchos entre los pasillos y entre escritorios murmuraban la llegada de un portentoso General, con recio carácter, se decía este sí, se ve que va a traer y meter en cintura a los migras corruptos, a los migras que con descaro se han llenado las bolsas y más aún, remarcaron, muchos, si no es que la gran mayoría, los que especulaban ante la llegada del milite estaban casi seguros que por su trayectoria, su formación en seguridad militar y sus años de servicio al frente de las fuerzas castrenses, iba a ver cambios próspero para mejorar en todo los aspectos y pensaron que nadie pero absolutamente nadie lo podría opacar y menos como coloquialmente se dice, «montárselo», manipularlo, volverlo un títere, pero, oh sorpresa, quien iba a creer que una sub-representante federal, iba ser quien llevará las riendas de ese barco federal. La decepción llego más pronto que rápido, agregaron los activistas, y es de la vox popullis, de todos es sabido, por la mayoría de los integrantes del INM en Chiapas, que, quien lleva el timón de ese barco federal en esta entidad, es una tal Paola López Rodas, una mujer que hay que reconocerlo, y darle sus méritos por que ha sabido jugar sus cartas, entre su íntima amistad con los superiores del general Taboada y el famoso punto, moche, tajada o como quieran llamarle ha sabido mantenerse y marginar a su superior, al mismo tiempo señalaron los defensores de los derechos humanos entre los que destacan Luis “R”, que Chiapas es un estado de referendo nacional e internacional, de transito de migrantes, tanto los que transitan de manera dudosa, como los que son acarreados por polleros. Para nadie es un secreto agrega que, Chiapas es una entidad porosa en sus fronteras desde todo el tiempo, pero, lamentablemente -dijo- desde la llegada del soldadito convertido en un títere al que se le conoce como el general Aristeo Taboada no se ha logrado ni un solo día, mermar la migración hacia el norte, las cifras de migrantes asegurados, ha caído en sus números, mas burlescos, los trámites migratorios solo se realizan siempre y cuando se tenga el dinero para pagar al elemento de migración o un licenciado que tenga conectes en alguna área de regulación de esta representación del INM. De igual forma Luis “R” aduce que, Gracias a que el generalito de plomo se mantiene entre las sombras y pasivo, muchos mandos medios a cargo de las áreas de regulación de estancia, han hecho de esas áreas, su minita de oro y congal, al mismo tiempo subraya el activista que, donde las decisiones de operar son a voluntad personal y de igual manera-aduce- pasa en los puntos de internación, donde uno de esos mandos medios que se ha visto beneficiado es una tal Juana Arce, quien paso de estar sentada detrás de un escritorio pulguiento como asistente del entonces Delegado Orantes, que por cierto, -dijo- fueron varios años, sin expectativa de crecimiento de ningún tipo, hasta que llegó como Titular Francisco Echeverría, quien le concedió la plaza de mando medio y fue ahí donde llego su momento, -¿¿¿verdad doña Juana???-. Agrega el defensor de los derechos humanos de los migrantes que pese haber estado recibiendo amenazas de muerte de parte de los altos funcionarios que tiene el soldadito milite de plomo, con valentía puede agregar sin temor a las represalias contra él o algún miembro de su familia que, Después de eso, empezó la engorda de las vacas flacas, es bien sabido por el personal del INM, en contubernio entre Paola López Rodas y Juana Arce, para solo recibir tramites, de aquellos extranjeros que hayan cubierto la cuota correspondiente, se da la recepción del trámite de aquellos extranjeros que paguen al menos la no despreciable suma de $18,000 por las tarjetas de Razones Humanitarias y $20,000 más pagos al banco, para los que quieran tarjeta de Residente Permanente, el brazo ejecutor de Juana Arce, es una agente de nombre Lili Medezzigo, misma que se encarga de llevar el control de la polla, tajada o moche y de los tramites que entran pagados. Pero, aduce, pobre de aquellos migrantes que aun cumpliendo con los requisitos que marca la ley, quieran hacer su trámite en dicha área de regulación, los agentes de migración y hasta el personal de seguridad privada, están instruidos por Lili Medezzigo de correr, específicamente esa palabra “correr” a los que NO estén anotados en la lista del día, la famosa agenda, que no es más que los nombres de los extranjeros, que SI pagaron su cuota un día antes, para que se les recepcione el trámite y posteriormente se les entregue una tarjeta, dependiendo del trámite que realicen. Luis “R” indica de igual forma que la tal Lili Medezzigo no se manda sola, sino que según se dice, recibe las instrucciones de la Juana Arce, las que hacen llegar, al personal del área de regulación y de igual manera esa misma instrucción se extiende al punto de internación, donde la venta de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) se venden entre $ 3,000 y $ 4,000 pesos. Ante todo, ello lo decimos con valor ahonda Luis “R”, es así, como Doña Juana Arce, paso de tener vacas flacas a vacas bien gordas y como dicen los migras de la zona fronteriza, la que mejor engorda sus vacas, es Paola Rodas, ya que ella recibe el moche de todas las áreas a su cargo, como lo es Cd. Hidalgo, Talismán, volantas, puntos de Revisión, operativos a Hoteles y Bares, el CAIFT, casetas de Verificación Migratoria, de los polleros que cuadran el trasiego de migrantes en Tráileres por la costa o la famosa línea. Más adelante el activista señala que, no son las únicas personas que se han vistas beneficiadas por la opacidad, mediocridad e incapacidad del soldadito General de plomo Taboada, ya que en la zona centro, el control del moche por el Sub- Representante Erick, a través del dueño de sus carisias, un tal Oropeza, es de temer, ya que este tipo hace la recolección de Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Volantas tramo Cd. Cuauhtémoc – Comitán, así también recoge la mochada en el área de regulación de Comitán, aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, área de regulación de Tuxtla Gutiérrez y de la caja grande, la vaca de vacas, señores, “la pista”. Corroboró el activista que, Toda esa fanfarria de moches y cuotas se da gracias a la poca capacidad del general Aristeo Taboada, pero al contrario de él, la Paola López rodas, ha logrado Degradar simbólicamente al señor de las estrellas de fantasía. También el defensor de los derechos humanos de los migrantes a manera de interrogación pregunta ¿Dónde habrán quedado esos años de estudio en estrategia militar y de seguridad del generalito Taboada?, ¿dónde habrán quedado esos años al frente de las zonas militares del soldadito de plomo?, ¿dónde quedo su espíritu de frente y con orgullo elemento del títere de Paola rodas?, pero bueno, adujo, mientras tanto señaló, que el escalonado y poderío de la señora Paola sigue y seguirá, mientras que siga el secretario de Gobernación sin voltear la vista hacia el sureste mexicano donde la galopante corrupción al interior del INM en Chiapas es el pan nuestro de cada día, por falta de capacidad, carácter y autoridad del inepto milite delegado del migración en esta entidad, acotaron…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

suspenden a piloto que paseo a dama en aeronave por el cañón del sumidero…

Ayer circulo en redes sociales un vuelo que hacia un helicóptero propiedad del gobierno del estado bajo la directriz de don Rutilio Escandón Cadenas, el cual debe ser utilizado para ambulancias aéreas, sin embrago, en un video que circulo fue viso en una App Tik Tok de las redes sociales surcando los aires del Cañón del Sumidero, con el descaro y cinismo de una dama tomando videos. En consecuencia el gobernador del estado atento a ese tipo de acciones que en nada abonan a la transparencia de su gobierno indicó rápidamente la investigación y como resultado se supo que esa nave transportaba vacunas y de paso se utilizó la aeronave para hacer un paseíto sin autorización, pero de inmediato el gobernador tomo cartas en el asunto tan así que dicen el piloto ya fue suspendido y está bajo investigación, aclarando que es un tema de protección civil y que al delegado del IMSS ya se le recomendó de manera respetuosa tome cartas en el asunto de igual manera…bien por el gobernador Escandón cadenas de atender las denuncias que se le hacen, se anotó el diez… que bien que se castigue esos abusivos y todo por quedar bien con la dama…hasta aquí la dejamos por el día de hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK