Buscar imponer el impuesto municipal al alumbrado público

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Monarquía pura al pretender cobrar impuesto del alumbrado público por segunda ocasión en la capital de Chiapas

Por segunda ocasión el alcalde de la capital de Chiapas Carlos Morales Vázquez, impresiona con su creatividad al buscar imponer una vez más el impuesto municipal al alumbrado público en contra de los ciudadanos Tuxtlecos, lo que no solamente muestra su grave deshumanización para “hacerse dinero” en plena pandemia del covid 19, sino contraviene el valor de su partido MORENA, de apoyar a los más pobres que serán los más golpeados por este impuesto municipal que se ira a todas las colonias más pobres de la capital de Chiapas.

Morales Vázquez convertido en un verdugo y voraz servidor público de la cuarta trasformación que lo primero que hizo fue blindar con rejas de fierro su Palacio Municipal, ahora su imaginación es imponer un nuevo impuesto que hace tres años se lo tiraron los diputados locales por incongruente, improcedente y desacertado, pero sobre todo por la infamia y la ofensa a los que menos tienen y los que más confiaron en MORENA en Tuxtla Gutiérrez, al dar su voto de confianza para este gobierno municipal, un cobro de alumbrado público solamente comparado en su contexto de degradación y vilipendio con aquel “Impuesto sobre las chimeneas”, en 1662 y que la Inglaterra de Carlos II, andaba corto de fondos (algo que suele suceder a los gobernantes sin distinción histórica ni ideología), pues en aquel entonces las viviendas se calefaccionaban con hogares y estufas. Al monarca se le ocurrió establecer el impuesto pagado en chelines por cada hogar y estufa en las casas de Inglaterra. Una de las principales críticas que despertó este impuesto fue que el dinero recaudado iba directo al bolsillo del rey y no a las arcas del reino. Si bien el impuesto fue abolido en 1689, para entonces ya estaba vigente el impuesto a las ventanas, también impuesto por Carlos II de Inglaterra. Lo que se pretendía era exprimir y oprimir al pueblo, síntomas de un Monarca.

Fue un miércoles 7 de mayo del 2019, que envió el alcalde al congreso del estado su imposición, requerimiento y exacción de impuestos al alumbrado público que se supone Chiapas fue el que alimentó y proveyó con sus hidroeléctricas muchos años al sistema eléctrico del país, y un jueves 23 de mayo estaba siendo desechado por los diputados de Chiapas. Se recuerda que los representantes del pueblo de aquella ocasión con profundidad en estudios y conocimientos generales, proponían que la Comisión Federal de Electricidad, pagara al municipio y no el pueblo tuxtleco. Hubo alguien que dijo desde la tribuna legislativa textualmente: “Se nota que no saben cómo robar más”. También alguien dijo que en las colonias de Tuxtla Gutiérrez entonces le iban a cobrar al ayuntamiento por dañar sus banquetas al meter los postes de luz. Otro dijo que el servicio de agua potable es caro, y periódicamente le suben, con eso ya bastaría, pero Morales Vázquez, está obstinado a cobrarle impuestos a la población coneja. No sabe que la tortilla, el tomate, la cebolla, la carne, el frijol, y de más productos han subido sus precios en los últimos 30 días.

Hay que poner a leer a Carlos Morales Vázquez…. El Art. 115 …

Hay que poner a leer también a Carlos Morales Vázquez…el artículo 115 constitucional que en uno de sus rubros dice…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) ALUMBRADO PÚBLICO; Dice “tendrán a su cargo”, es decir, es responsabilidad del Municipio gobernado por el Ayuntamiento dar ese servicio, porque es su responsabilidad, además de ello depende la seguridad del municipio. No es posible que sigan inventando como escurrir los bolsillos de la gente, del ciudadano, y sigan saqueando las arcas del erario municipal. (Sic)

Ayer no convenció a diputados de la 67, ahora busca convencer a la 68 legislatura con la misma chucha…

El 23 de mayo del 2019 –hace dos años y medio- la prensa Tuxtleca señalaba: “Modifica el Congreso de Chiapas la Ley de Ingresos del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para retirar la propuesta del presidente municipal Carlos Morales Vázquez, que pretendía cobrar un nuevo impuesto del 2 por ciento a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, el derecho de alumbrado público. Por unanimidad, en sesión de la LXVII Legislatura local del Congreso del Estado, presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, los legisladores determinaron que era lo más viable retirar esa propuesta una vez que el cabildo lo había aprobado con anterioridad.

El argumento de Carlos Morales era que había un presupuesto municipal insuficiente, sin embargo, curiosamente se volvió a reelegir a pesar de que alega que no hay recursos públicos suficientes y vuelve a echar su estocada para convencer a los diputados locales de la 68 legislatura del Congreso de Chiapas. El gobierno de Tuxtla Gutiérrez estimaba en el 2019, que obtendría un ingreso mensualmente 1.6 millones de pesos y, en los 27 meses que restaban de esta administración, esperaba recaudar un total de 43.2 millones de pesos, para sustituir ocho mil 400 puntos de luz en la capital.

Ni siquiera ha llegado la descentralización para que la CFE se instale en Chiapas y ya nos buscan cobrar impuesto en alumbrado público.

Ni siquiera ha aterrizado las oficinas nacionales de la CFE que serán instaladas en Tuxtla Gutiérrez, por instrucción del Presidente López Obrador ante la promesa de la cuarta trasformación de la “descentralización federal” y ya nos están recetando un impuesto a los chiapanecos en alumbrado público, lo que entonces lejos de ayudar la CFE para que se instale en Chiapas, nos amenazan con cobrar un impuesto municipal en alumbrado público que, además, transgrede las facultades exclusivas de la federación establecidas en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana.

Hay otros municipios en el país desde el sexenio pasado que buscaron cobrar los postes de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que es “inviable” que los Ayuntamientos municipales cobren un impuesto con este argumento porque pertenece al ámbito federal.

Consejo Ciudadano cómplice y adiestrado en favor del impuesto.

La complicidad que hubo y que se dio a conocer públicamente entre el Consejo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez para apoyar la propuesta del alcalde Carlos Morales, más allá, de la traición del “Consejo Consultivo Ciudadano”, es una decisión que se previa porque Morales Vázquez convivio con todos los del Consejo ciudadano, para poderlos convencer que era necesario que se iniciara un impuesto municipal de alumbrado público para los ciudadanos Tuxtlecos, por eso ahora también la gente exige que desaparezca el Consejo Consultivo, o que se renueve, para que lleguen otras personas ajenas a la voluntad de Morales Vázquez.

Un golpe a los bolillos del pueblo, totalmente fuera del lugar, porque el propio Presidente López Obrador ha dicho que en su gobierno de la cuarta transformación no se impondrán impuestos, porque es un nuevo régimen diferente. En fin. Así el ambiente.