Asesoría Legal

Monopolios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

El monopolio impide la competencia justa, al impedir la competitividad se frena en automático el desarrollo, se podría decir que con estas prácticas negativas se controla el consumo y la vida de los mexicanos, hay personas o empresas que pueden ofrecer un mejor producto o servicio, sin embargo, quienes salen perjudicados son exactamente los consumidores, en todo el país es una práctica no de ahorita, sino de décadas atrás, los monopolios son una pesadumbre que no se siente cotidianamente, no es bueno frenar la economía de nuestro país bajo prácticas monopólicas, mucha gente necesita trabajar y otros invertir, mejorar los productos y servicios para tener una mejor calidad de vida, por ejemplo, en nuestro país por décadas la gente ha sido sometida a usar un transporte público deficiente de una sola empresa que compra a otras más pequeñas controlando de esa manera el servicio mencionado, hay quienes podrían prestar un servicio de excelencia y mejorar lo que hay, de eso se trata, en cuestión de productos no se trata de comprar franquicias a los que ya están establecidos, sino mejorar lo que ya está para que los consumidores tengan mejores opciones, cuando los mercados son competitivos la economía es más eficiente porque se asignan mejor los recursos y los precios se rigen conforme a la demanda y oferta, la promoción de la competencia por lo general mejora el bienestar de las personas.

La Ley Federal de Competencia Económica fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, la cual es una Ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es aplicable a todas las áreas de la actividad económica, la autoridad investigadora en la materia citada es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio, y dentro de sus facultades se encuentra el recibir, y en su caso, dar trámite o desechar por notoriamente improcedentes las denuncias que se presenten ante la Comisión por probables violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica.

Para tener un mejor precio y disponibilidad de los productos es importante la competencia, no acaparar ni monopolizar los productos para elevar sus precios porque sería un golpe a la economía familiar, de hecho, los productos de primera necesidad entre ellos la tortilla debe ser un producto barato para que todos tengan acceso a ello, todos deben contribuir, desde el gobierno federal, estatal y municipal para que haya una libre y respetuosa competencia, promover en todo momento la competitividad, darle la bienvenida a todas aquellas personas que tengan la iniciativa de vender productos, asesorarlos y orientarlos gubernamentalmente para mejorar sus productos, bienes y servicios, la capacitación es importante, crear grupos de empresarios y comerciantes que se ayuden entre sí, no hay que permitir que se acaben las tradiciones, la vida de un municipio o una ciudad está y reside en el movimiento económico, no hay que ser ni actuar de forma envidiosa sobre las demás personas que se ganan la vida honradamente, todas las personas deben tener las mismas oportunidades de salir adelante, las personas de la tercera edad muestran sus productos que siembran para ganar y poder medio alimentar a sus familias, no se debe permitir que ninguna autoridad municipal ataque ni robe a quienes venden sus productos, es un acto anticonstitucional, y quienes lo practiquen no conocen las leyes, el ser autoridad no quiere decir que conozcan las leyes, no se trata de criminalizar a los comerciantes que quieren vender sus productos como en varios municipios ha pasado que les recogen su mercancía y no se las vuelven a dar a menos que paguen una multa, esto, son actos abusivos de las autoridades municipales y de sus empleados que actúan peor que criminales, son unos inconscientes que les roban sus productos a las personas que quieren ganar un dinero para alimentar a sus familias, son unos rateros y unos abusivos, eso es lo que son, a las autoridades se les pone para administrar y fomentar acciones positivas a favor de los gobernados, no para robarlos, el pueblo no tiene dinero y tiene hambre, y cuando los que tienen iniciativa quieren vender sus productos los atacan algunos gobiernos municipales, no todas las personas tienen dinero para pagar un local en renta, de hecho, los que rentan los locales comerciales ni siquiera en muchas ocasiones pagan su contribución al SAT y de paso elevan sus precios como si fueran buenos contribuyentes, de igual manera hay sindicatos que aglutinan a sus agremiados y afectan a otros pagando para que los perjudiquen monopolizando de esa manera los servicios y productos.

En el transporte público es lo mismo, hay quienes monopolizan las rutas y no permiten la entrada de otras empresas de nueva creación y que tal vez entren con mejor actitud de prestar un buen servicio, se han llevado a cabo golpes y destrozos de unidades de transporte público afectando incluso a los usuarios, sin embargo, quienes son los encargados de poner orden y promover el buen servicio de transporte que por lo regular son los titulares de Movilidad se prestan a actos de corrupción para quienes quieren o intentan monopolizar el servicio, de la misma manera, los productos por ejemplo de consumo masivo son controlados por quienes los fabrican cayendo en un delito el cual se llama, monopolio, lo mismo pasa con las telecomunicaciones, una empresa de color azul y su dueño es Carlos, prácticamente tiene el dominio sobre el sector de las telecomunicaciones y bajo su control el 80 % de la telefonía fija y el 70 % de la telefonía móvil, ahora bien, dentro de la lucha de colosos, un solo grupo cementero controla el 90 % de la producción y el mercado de cemento, hay quienes también controlan el mercado de la plata al 100 %, de la misma manera la cerveza, una sola casa distribuye hasta 10 marcas de cerveza, hay una empresa que tenía un osito domina el mercado del pan, y otra empresa de color verde pastel el del maíz, en cada uno de los rubros de los productos de consumo masivo que acabo de mencionar pero sin marca son los que tienen el precio al consumidor más alto, hay quienes se atreven a decir que romperá con los monopolios mediante la misma Ley, pero la voluntad política es muy débil.