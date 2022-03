Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Monreal fin de semana en Chiapas…Le gritan «presidente, presidente, presidente»

Desde Chiapas, una vez más el coordinador de MORENA en el Senado de la República Ricardo Monreal Ávila, reiteró este fin de semana que estará en la boleta de las elecciones presidenciales de 2024 porque su aspiración es “legítima”. El senador Morenista indicó que una vez que el partido guinda lance la convocatoria para registrar su posible candidatura, no es secreto que él “estará ahí”, y agregó:

“Abandonar Morena no está en mis planes. Quiero luchar en Morena de manera limpia, con piso parejo y estoy esperando la convocatoria. Sí está en mis planes democratizar la vida interna del partido, insisto en elecciones primarias que les permitan a los ciudadanos opinar y votar”.

Monreal consideró que al interior del Movimiento es necesario profundizar la vida democrática “para innovar nuestra vida partidista, y por eso nadie debe ofenderse si planteo las elecciones primarias para seleccionar a los candidatos”.

Según su apreciación, el presidente López Obrador “ha concluido con una etapa del ‘viejo régimen’, ha sepultado la vieja parafernalia que rodeaba al presidente y sus colaboradores, con lujos y privilegios, un esquema que ha sido sacudido”. Prueba de ello, agregó, es la política social que, no obstante, reconoció, recibe muchas críticas porque es “la más profunda en la historia del país, que ningún presidente se había atrevido; yo diría que tres temas hay que mejorar; justicia, menor desigualdad y abatir la impunidad”.

Al ser cuestionado sobre que el presidente López Obrador, pareciera tener un favoritismo hacia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila se dijo despreocupado, pues espera que los tiempos se den, así como que la forma de elegir al próximo candidato sea de forma democrática. Además, insistió en que nunca ha sido “cobijado” por el poder, ya que desde que inició en la política ha tenido que “pelear” para quedarse con un puesto.

“Nunca he sido cobijado por el poder, cuando fui regidor de mi pueblo el presidente no quería que fuera regidor y le gané; cuando fui diputado la primera vez, no quería el gobernador que fuera diputado federal y le gané. Cuando fui senador no quería el presidente de la República y le gané; cuando quería ser gobernador de mi tierra hace 23 años en 1997, no quería el presidente de la República que fuera gobernador y le ganamos en Zacatecas”, recordó.

El senador Monreal, llegó a Tuxtla Gutiérrez, para la presentación de su libro, “Otro campo es posible”, participó en una conferencia de prensa y posteriormente en un evento de informe de trabajo político de su compañera senadora de Chiapas, Sasíl de León Villard, donde al llegar le gritaron “presidente, presidente, presidente”. No se puede negar que actualmente Ricardo Monreal es el candidato Presidencial que más apoyó a López Obrador durante su travesía que tuvo en sus más de 18 años buscando la máxima magistratura del país. Nadie puede negar que recorrió también el país acuerpando al ahora Presidente López Obrador.

Los mismos años que le toco vivir a López Obrador en su peregrinar de casi tres sexenios son los mismos que vivió el político Zacatecano Ricardo Monreal, para lograr uno de los ejemplos de esfuerzo y energía política y de democracia más grande en la historia mexicana que se tenga memoria para buscar una Presidencia de la República, acompañada de un incesante y hasta riesgosa lucha por buscar un cambio democrático en México, lo que hoy se llama cuarta trasformación.

Monreal soportó, toleró, resistió y hasta sufrió las vicisitudes, incidencias y grandes sucesos dentro del peregrinar político para llegar hasta la cuarta trasformación. Un personaje de lealtades y estrategias que ayudaron al en ese entonces candidato a la Presidencia de la República que al menos dos veces ganó, pero nunca le dieron la Presidencia de la República, hasta que llego la “tercera es la vencida”, que es la frase por haber alcanzado o llegado a un cargo en la idiosincrasia mexicana.

Monreal un político de trascendencia nacional, y que empezó hace muchos años su movilidad democrática de recorrer el país junto con López Obrador- Ya conoce el caminito de la democracia mexicana. Indudablemente. Los bonos de Monreal vienen subiendo en el país, aun faltando más de dos años para la selección del candidato, conoce perfectamente Chiapas, aquí empezó sus recorridos en el país hace varios sexenios.

Monreal, un hombre sincero, franco, sencillo, abierto, espontaneo, que es muy directo en su hablar, de origen campesino nacido en una tierra desértica, Zacatecas. Un político mexicano que conoce el rostro de México, y que sin duda tiene un lugar hoy en la cuarta trasformación, y evidentemente crea incertidumbre entre sus adversarios, y se vio ya en Chiapas cuando en una conferencia de prensa, le aventaron varias preguntas perversas satanizando su carrera política y a sus compañeros senadores de Chiapas, donde otra vez afloró que hubo grilla barata de los que vienen desdibujando a los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Manuel Velasco Coello, otra vez los mismos operadores de la malquerencia y aprovechándose de imágenes políticas –sus jefes- volvieron atacar y embestir. En la aldea todo se sabe.

México y EUA anuncian ‘Sembrando Oportunidades’ para ayudar a Centroamérica y para el sur de México, ya se olvidaron,

El pasado 1 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que México y Estados Unidos acordaron el programa “Sembrando Oportunidades”, para apoyar a los países de Centroamérica y frenar el fenómeno migratorio, donde increíblemente ahora ya no aparece la promesa de apoyos al “Sur de México”, donde se esperanzaba que podría aparecer Chiapas con algunas “migajas de presupuestos”, pero ni así, Chiapas sigue siendo segregado del desarrollo nacional y los ganones seguirán siendo tabasco, Oaxaca, Campeche, Quintana roo y Yucatán, y el estado que pro vocación propia quiso ser orgullosamente mexicano desde el 14 de septiembre de 1824, seguirá convertido en un “corral de migrantes”, para otros una cárcel gigante y los diplomáticos dirían “una sala de espera para migrantes esperando sus papeles migratorios” y nada más.

En un comunicado, la SRE reveló que este programa es un nuevo marco de cooperación para el desarrollo que aborda las causas fundamentales de la migración irregular proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras.

«Bajo este marco la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) planearemos la coordinación de nuestros recursos y experiencia para ayudar a los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a construir futuros prósperos en sus comunidades de origen», señaló.

“Sembrando Oportunidades” abarcará actividades adicionales de agricultura y desarrollo de la fuerza laboral juvenil según la disponibilidad de fondos. Amexcid y USAID han realizado viajes conjuntos al norte de Centroamérica para identificar áreas potenciales de colaboración. USAID planea complementar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” de la Amexcid al asociar oportunidades de becas disponibles como una opción para los jóvenes que forman parte del programa de la Amexcid…Dixe