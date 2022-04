Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

MORENA-Chiapas: Entre traiciones, zancadillazos y titubeos democráticos

Los escenarios que ocurrieron al interior de MORENA-Chiapas en el pasado proceso electoral, desde su selección de candidatos, pasando por el proceso electoral hasta llegar a la jornada electoral dominical del 6 de junio, no deja de seguir sorprendiendo, porque no hay que olvidar que es un partido político de apenas cinco años de edad, y que la figura del actual Presidente López Obrador, prácticamente es el que ha llevado de la mano –o al menos su imagen- al instituto político que el creo, sin embargo el día en que no esté López Obrador, esas siglas no solamente desaparecerán, sino que muchos actores partidistas que se despacharon con la cuchara grande en Chiapas como su dirigente nacional Mario Delgado y la cabecilla del Consejo Nacional de MORENA, Bertha Lujan, serán enterrados para siempre, porque sus cochinerías electorales” no solamente estuvieron en Chiapas, sino fueron en muchos lugares del país.

Pero volviendo a Chiapas, no deja de sorprender, lo que ocurrió con las cuatro principales ciudades de Chiapas, donde se triunfó sospechosamente en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, pero se perdió sospechosamente también en San Cristóbal de las Casas y Comitán, por razones que sorprenden. Por ejemplo, en las derrotas de Comitán y San Cristóbal, los que provocaron esa posible derrota fueron los propios alcaldes de MORENA que actualmente fungen como autoridad municipal, primero el edil comiteco Emanuel Cordero, quien fue el primer actor que saboteo la campaña de Jorge Constantino Kanter, su compañero de las mismas siglas, y en el caso de San Cristóbal, lo mismo con la Oaxaqueña Jerónima Toledo, quien siempre puso piedras en el camino de la campaña de su compañero de partido Juan Salvador Camacho.

El Morenista Emanuel Cordero Sánchez, considerado el alcalde más mediocre en la historia de Comitán, al que le sobran problemas sociales en todo el municipio y que le reprochan constantemente su falta de incumplimiento de obras por actos de corrupción, fue un “traidor” y conjurado frecuente para mermar y acortar el trabajo de su compañero de partido, Constantino Kanter, que estuvo siempre en las preferencias electorales, pero las zancadillas de Emanuel Cordero fueron claves para su derrota. Inclusive daba línea para favorecer al priista Mario Guillen, “El amigo Fox”. Lo mismo se dio en Coletolandia, donde Jerónima Toledo, desde un principio apoyó desde los sótanos del poder al militante del PVEM, Mariano Díaz Ochoa, quienes fueron sorprendidos un par de veces reuniéndose en lugares alejados, desconociéndose las negociaciones, porque se trata de que en caso de que le reconozca los tribunales electorales su triunfo, sería la tercera ocasión en convertirse en Presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.

Increíblemente donde MORENA en Chiapas tenía asegurado sus triunfos masivos eran con Jorge Constantino Kanter en Comitán y Juan Salvador Camacho de San Cristóbal de las Casas, inclusive cuando arrastraban el lápiz la numeralia, los votos y las preferencias eran dominantes en grado máximo con Kanter y Camacho. Los dos perdedores eran los más amarrados en MORENA nacional y hasta de Palacio Nacional, pero la felonía de la traición y la ingratitud desbancaron estas oportunidades de desarrollo para Comitán y San Cristóbal, por las oportunidades que tenían para bajar obras y financiamiento en favor de esas ciudades chiapanecas. Son los que más relaciones públicas tenían con sus compañeros de la función pública federal, y eso le daba un plus al futuro de trasformación de Comitán y San Cristóbal, porque al priísta Mario Guillen y al verde Mariano Díaz Ochoa, nunca los trataran iguales en la capital del país, si los triunfadores hubieran sido de MORENA, además es el último periodo del sexenio. Menos ahora apoyaran al Priista y al del verde. Vaya oportunidad que se les fue a estas ciudades de la aldea.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, fue todo lo contrario, los triunfos de Carlos Morales y Rosy Urbina, que fueron figuras de “reelección” no eran tan generosos, y magnánimos, estuvieron siempre en la plataforma de la duda, el titubeo y la vacilación, había más luchas democráticas por los personajes que fueron sus adversarios, como Willy Ochoa y Paco Rojas, cartas fuertes que la misma sociedad Tuxtleca los amparaba y los apoyaba, y el revés todo mundo lo sabe. En Tapachula también la misma historia, la reelección nunca gustó y los nombres de Cesar Amín González Orantes y Cheque Orduña en sus “gallos motorizados” fueron ejemplos de democracia popular, la población salía a aplaudirles y a echarle confeti y cuetes en su peregrinar vial, no solamente eran vehículos, sino que las familias Tapachultecas salina a sus puertas, ventanas y terrazas a aplaudirles y la que no hizo “Gallo motorizado” fue la que ganó y arrolló.

¿Qué ocurrió verdaderamente en Chiapas con el proceso electoral? ¿Por qué estos dislates, desatinos, absurdos y disparates de la democracia chiapaneca”? Es más, somos los chiapanecos los que más votaron en favor de nuestros diputados federales en todo el país, siendo el estado más analfabeta y pobre. ¿Somos ejemplo de democracia en el mundo, por encima de los gringos y europeos, porque ellos son ricos y tienen educación, pero aquí somos analfabetas y pobres y chingones para votar? Que se los crea su abuelita. Pobre abuelita.

También delegados distritales fueron traidores en MORENA

¿Qué va a pasar con los Consejeros distritales de MORENA en Chiapas, que se fueron a operar electoralmente a otras fuerzas políticas, incluso como candidatos, en el pasado proceso electoral del 2021? Esa es la pregunta que se hacen muchos militantes de este instituto político que sigue siendo tema de debate y querella al interior justamente de esta militancia del vino tinto, por todo lo negro que paso desde la selección interna de candidatos hasta todo el proceso electoral y llegar al domingo 6 de junio, día de la jornada electoral.

De los más o menos 100 consejeros distritales activos de MORENA-Chiapas, de todos estos al menos se fueron más del 50 por ciento a operar a otras fuerzas partidistas, incluso “Secretarias estatales de MORENA”, operando para otras fuerzas donde se incluyen el PVEM, PT y el PES milagroso de los De León Villard. Un fenómeno que debería de ver el CEN y el CDE del vino tinto. Es increíble el desusado trabajo que hicieron ingratos y perversos militantes. Complicidades y confabulaciones es la marca del 2021.

Con estos Consejeros Distritales traidores y desleales ¿Podría Bertha Lujan, hacer un análisis real y verdadero de lo que quiere el pueblo de Chiapas o lo que espera el pueblo de Chiapas de MORENA?