Asesoría Legal

Mototaxis Reguladas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia de México

Mercadotecnia de México presentará a la brevedad posible ante la Nueva Legislatura del Congreso de la Unión un Proyecto de Decreto a nivel nacional, el cual, el tema principal son las mototaxis que circulan en el país, para empezar, no es un delito trabajar de forma irregular pues nadie está robando ni se está prestando un servicio ilícito, es importante tomar en cuenta que hay que auto emplearse, no hay quienes defiendan correctamente a los prestadores de servicio de moto taxis, a pesar de haber sindicatos en todo el país muy probablemente desconocen las leyes de Movilidad, sin embargo, varios sindicatos cuentan con un abogado pero no experto en la materia y no pueden andar amparo tras amparo pues en ello se gasta muchísimo dinero, lo más correcto es implementar la nueva ley, sin embargo, queda descartado el Estado de Baja California Sur, Colima y Campeche, ya que no hay acercamiento entre los sindicatos de moto taxis y Mercadotecnia de México, por lo tanto, se desconocen las rutas, ciudades y total de unidades para prestar el servicio, en breve, Mercadotecnia de México a través del Lic. Julio Cesar Zamudio y un Diputado tienen previsto visionar sobre la adquisición de más de 35 mil unidades de moto taxis para posicionarla al servicio de los usuarios mediante los líderes de moto taxis.

Hay que reconocer también que los moto taxis también han caído en accidentes, se han volteado, algunos van a exceso de velocidad, y la mayoría son conductores muy jóvenes sin experiencia alguna que arriesgan la vida sus pasajeros, pero, por otro lado, las moto taxis pueden entrar donde no hay nada de transporte, de hecho, el Estado de Colima es un Estado donde casi no hay transporte público y sus autoridades no saben casi nada su propia Ley, los moto taxis tienen derecho a prestar el servicio para ganarse la vida dignamente, en caso que no se llegue a un acuerdo general para todo el país lo que se va a proponer es que los fabricantes automotrices piensen de una vez en diseñar un vehículo de 4 llantas muy pequeño del tamaño del moto taxis, teniendo capacidad únicamente para 4 pasajeros, pero los usuarios en dichas unidades no corren ningún riesgo, más que nada porque niños y niñas también abordan las unidades al igual que las personas de la tercera edad o discapacitados, es mejor regular el servicio de moto taxis para que haya una tercera opción de moto taxis, no importa quienes quieran prestar el servicio, sino, que se brinde de muy buena calidad, que se llenen los requisitos para poder prestar dicho servicio y que se creen rutas en cada una de las ciudades para los moto taxis, el servicio se necesita y es importante, en las ciudades grandes se satura mucho y no se puede arriesgar subiéndose a los camiones donde van personas infectadas de Covid.

Los operativos que se hacen en contra de las moto taxis son ilegales y fuera de toda ley, ha habido elementos de la policía vial que han apuntado a los choferes con sus pistolas, esto es un abuso de poder y es denunciable, ninguna autoridad puede abusar del ejercicio de sus funciones, son miles las motos que andan prestando el servicio irregular y en ciertas entidades están condicionadas para prestar el servicio, únicamente un bajo número de unidades, las autoridades siempre han condicionado a los usuarios para usar el servicio de transporte público, sin saber que tienen que mejorar la movilidad y es lo último que hacen por sus escasos conocimientos en la materia, lo peor, no mandan a realizar ningún estudio ni evaluación, siempre es importante basarse en un estudio para que este sea un parteaguas, para poder prestar el servicio de moto taxis deben registrarse en Gobierno del Estado tanto unidades como dueños y choferes, lo anterior, para que se tenga un padrón correctamente bien detallado, delimitar las rutas donde se prestará el servicio y que no sean como el taxi tradicional parados todos en una esquina, que tengan un solo color las unidades y numero en grande totalmente visible, un tarjetón visible expedido por la Secretaría de Movilidad, uniformados de un solo color todos los choferes, sin tatuajes visibles ni aretes, cabello corto y un lenguaje mesurado.

Es importante que los propietarios de los moto taxis o sus sindicatos manden a realizar por separado mínimo 3 estudios generales donde tengan presencia para presentarlo al Congreso de la Unión como Mercadotecnia de México lo ha realizado anteriormente, el resultado debe ser excelente no solo para los dueños de los moto taxis sino satisfacer a los usuarios y se sientan tranquilos al usar el servicio, que las mujeres no se sientan acosadas por los conductores, al regular el servicio de los moto taxis es importante también someter a los taxistas y que no empiecen con su desorden ni paros por la llegada de nuevos compañeros del transporte, nadie puede monopolizar el transporte público, ni siquiera las autoridades porque nadie está por encima de la ley, las autoridades que se presten a parar unidades y no llegar a un acuerdo entonces están condicionando el servicio y monopolizando a la vez el transporte público, las personas en general merecen respeto y quienes desconozcan las leyes en la materia se puede acercar a Mercadotecnia de México, lo más importante de los estudios que se llegaran a mandar a realizar es tomar en cuenta los precios que se van a manejar para los usuarios, y, Estado que no cuente con el servicio de Moto taxis entonces que se incluya en la Ley de Movilidad.