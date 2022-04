MVS Radio, Claro Sports y Marca Claro

Poder y Dinero

· Juntos en Juegos Olímpicos Tokyo 2020

· Transmisión en vivo desde el 23 de julio

· Guajardo, distractivo o mensaje a EPN

· Pemex, acorralado por ambientalistas

El amor tiene un poderoso hermano, el odio. Procura no ofender al primero, porque el otro puede matarte.

F. Heumer Escritor contemporáneo alemán.

Víctor Sánchez Baños

MVS Radio y AMX Contenido, a través de Claro Sports y Marca Claro, llegaron a un acuerdo que permitirá llevar toda la emoción de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 a través de las frecuencias y estaciones de radio de MVS en todo México.

De esa manera el auditorio a trav´s de las frecuencias de MVS Radio, recibirán la transmisión en vivo de toda la actividad, del 23 de julio al 8 de agosto, por las estaciones de MVS Radio.

Además, las competencias completas, programa especial, cápsulas, análisis y el mejor equipo de comentaristas en la radio en todas las frecuencias y todas las estaciones de MVS Radio de toda la República se suman a este esfuerzo: MVS 102.5, EXA FM, La Mejor, FM Globo y Stereorey

Como parte del acuerdo, ofrecerá una completa cobertura para radio, la cual permitirá seguir las competencias al momento, conocer todos los resultados de la justa Olímpica, el medallero, acompañar a los atletas mexicanos y a las figuras más destacadas; además de descubrir la historia, el color y la cultura del país anfitrión.

Durante las tres semanas que durarán los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, MVS Radio tendrá cada día, de las 22:00 a las 23:00 horas, un programa especial.

De 23:00 a 5:00 horas, en el 102.5 de FM se podrán escuchar las narraciones en vivo de las mejores competencias.

Al aire estará el equipo más completo de analistas y la experiencia de personalidades como Nicolás Romay, Alberto Lati, Alejandro Cárdenas, Vanessa Zambotti, Laura Sánchez, Bruno Marioni, Miguel Gurwitz, Joaquín Beltrán y Bernardo de la Garza, quienes se sumarán al equipo de conductores de MVS Radio.

“Con esta transmisión, sin precedentes para nuestro grupo radiofónico, no sólo buscamos ser la mejor opción en español para los JJOO Tokyo 2020, sino ser parte del esfuerzo global de mantener viva la esperanza después del año más complicado en la historia humana reciente”, dijo Jessie Cervantes de MVS Radio.

Una trascedente labor informativa.

PODEROSOS CABALLEROS

GUAJARDO

Vinculan a proceso a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía con Enrique Peña Nieto, por enriquecimiento ilícito. El diputado federal electo, asegura que se trata persecución política. Alejandro Gertz, al mando de la FGR afirmó en un mensaje de Twitter, que es ahora la manera de manejar la información oficial (Para evitar las burradas de los voceros), que se le vincula a proceso por enriquecimiento ilícito y que deberá firmar de manera periódica y no puede abandonar el país. Afirma la Fiscalía, que entre 2014 y 2018, siendo titular de Economía, incrementó de manera injustificada su patrimonio, relacionado con la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias tanto nacionales como extranjeras. Una pregunta: ¿cómo saben que tiene nuevas obras de arte? Seguramente les consta porque entraron a la sala de su casa. No menciona montos, ni origen. No salgo en defensa de nadie, mucho menos de políticos, pero este caso huele a distractivo mediático y a otra señal para que se ponga alerta Peña Nieto.

COVID, SILENCIO CRIMINAL

Diez mil contagios de Cvid19 diarios, pero ahora de jóvenes entre 18 y 39. No se informa a la población de este repute y de la presencia de la cepa Covid Delta, que no es otra de la que tuvo origen en India. Mas contagiosa y se detecta con muchos más asintomático. Nos informan que, en el Estado de México, hay 6 hospitales al límite.

JAIME BONILLA

En Baja California, el gobernador por Morena, Jaime Bonilla, se le ocurrió el cobro de 3 impuestos a la mariguana: al consumo personal, a la venta y otro a la producción y cultivo. El líder del Congreso Local, el morenista Manuel Molina, se pregunta: ¿cuánto de impuesto? SCJN aprobó el uso lúdico, pero faltan las leyes secundarias. No se entiende el acelere de Jaime quien, de paso, se promueve para ocupar la silla de Javier May, en Bienestar, quien busca suceder a Mario Delgado en el CEN de Morena. Futurismo puro.

PEMEX, OJO DE FUEGO

Urgen a Pemex el esclarecimiento del incidente (no ha quedado claro si fue sabotaje o accidente) del Ojo de Fuego, en la sonda de Campeche. Hace dos casi dos semanas, en una línea de gas que sale de una plataforma petrolera ocurrió un espectacular incendio, cuyas fotos dieron la vuelta al mundo. Ambientalistas afirman que si hubo daño a la biodiversidad marítima. No sólo muere fauna por petróleo derramado, sino por el gas. Cuestionan la versión oficial que el incendio se debió a una fuga y a un rayo. Pemex, petrolera al mando de Octavio Romero, ocupa el tercer lugar entre las petroleras con mayor riesgo ambiental en el mundo. Nada de qué enorgullecerse.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SANTANDER

Banco Santander, liderado por Héctor Grisi Checa, a través de Santander Universidades y en colaboración con Laspau, institución de Harvard University, ofrecerá 150 Becas Santander Skills Innovation in Teaching, para docentes de 10 países. El programa, elaborado por Laspau y una amplia red internacional de docentes, será impartido en español, inglés o portugués, y dirigido exclusivamente al profesorado de educación superior, y los actualizarán en los nuevos modelos de enseñanza.

