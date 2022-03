Puntos Fiscales

Navidad financiera

José Luis León Robles

Muy buenos días mis distinguidos lectores de este prestigiado diario, se avecina noche buena una época del año lleno de reflexión, de muchos sentimientos encontrados, pero también de mucha abusives por parte de comerciantes y prestadores de servicios, y es lógico, existe mucho dinero en circulación en esta época, el tema de esta columna esta dirigido para aquéllas personas que les pagaron su aguinaldo y están comprando cualquier variedad de artículos innecesarios en el realce del marketing publicitario, sin lograr entender el comportamiento financiero, con ello no quiero decir ser apáticos en esta fechas, recuerde que un regalo material eso solo eso, no busque agradar con regalos onerosos, piense además la cuesta de enero, para algunas personas que saben hacer negocio no dude que están esperando esas fechas para adquirir un terreno, una casa, o algún bien mueble que puede ser de usted, y habrá algunos lectores que puedan preguntarse el por qué?, la respuesta es muy cruel pero real, es ante la necesidad apremiante de obtener un recurso monetario en cantidad líquida por las deudas contraídas precisamente en estas fechas decembrinas hasta el día de los santos reyes, muchas personas se les olvida las deudas contraídas y se endeudan aún más. En relación a los precios de los alimentos típicos de las cenas decembrinas de nuestro país , el año pasado 6 piernas de cerdos aproximadamente oscilaban los 750 pesos moneda nacional sin embargo este año para ese desembolso no sería suficiente ya que esas mismas seis piezas para este año se desembolsaría entre 950 y 1000 pesos aproximadamente, dice un dicho por ahí que la comida es sagrada y no se debe regatear, pero también debemos ser objetivos que por una comida que no se pueda pagar no vale la pena endeudarse, según algunos estudios realizados en materia económica el porcentaje de inflación puede hacer que durante las últimas festividades del año los precios aumenten alrededor del 27%., y que decir de las compras de última hora, en donde las tiendas departamentales aprovechan para dar una falsa oferta en prendas o productos de difícil rotación o en el peor de los casos de productos refabricados. Hoy por hoy debemos ver la nueva perspectiva de la navidad, donde los regalos deben ser modestos, o en varios casos los intercambios que se realizaban entre familias pudieran quedar por el momento suspendidos, y si bien aunque pareciera una percepción pesimista que contrasta con lo que observamos en la calle, las plazas comerciales llenas de personas comprando regalos la mayoría de ellas utilizando su tarjeta de crédito, el carrito del super no puede falta la sidra y comidas chatarras que hacen las veces de botana, y que decir del tráfico en la calle muy visible es esta época originado por vías cerradas por reparación de tuberías, ciclovías que limitan los carriles principalmente en la zona oriente entre otros factores, empezamos a sufrir el estrés y de ello deriva otras enfermedades que también está en detrimento de nuestra economía por ello mi recomendación es que tenga una cena de navidad elaborada en el hogar, recuerde utilizar ingredientes que se pueden conseguir todo el año, así le será más económico, pero sobre todo no pierda de vista las deudas contraídas máxime si están sujetos a tasas variables derivado de préstamos en el que el valor concreto del tipo de interés que le resulta de aplicación no permanece constante a lo largo del tiempo, sino que varía en función de la evolución de un índice o referencia conocido por las partes y que se revisa cada período de tiempo acordado por éstas. El prestatario no conoce desde el momento de la firma o formalización del préstamo el importe total de intereses que deberá abonar, y la entidad financiera que lo concede tampoco conocerá la cuantía total que ingresará por intereses derivados del préstamo. Deseo con toda sinceridad que esta celebración decembrina no sea motivo de endeudamiento y si de mucha reflexión, paz, armonía y de mucha salud, si el creador no los permite nos estaremos leyendo la siguiente semana.