Puntos Fiscales

Neoliberalismo Mexicano

José Luis León Robles

Agradezco a ustedes distinguidos lectores que me acompañen como cada semana en temas relevantes de interés general, el día de hoy a petición de unos lectores me sugirieron el tema de neoliberalismo, y es que para serles franco se me hizo un tema por demás interesante, ya que últimamente con el actual ejecutivo federal no hay día que no se mencione la palabra neoliberalismo, sin embargo, la mayoría desconoce el significado y en que consiste, así que el día de hoy voy a explicar en qué consiste. Por Neoliberalismo podemos entender que es una corriente de pensamiento económico, político y social que surge aproximadamente en el siglo XX, siendo un economista alemán que por el año de 1938 acuña el concepto de neoliberalismo. Este tipo de sistema se basa en el sistema libre, la libertad, el emprendimiento, una libertad de asociación, así como un Estado Fuerte e imparcial, dada su defensa en la economía social de mercado en algún punto de la historia se le ha llegado a vincular con el ordoliberalismo. Partiendo de la esencia propia del neoliberalismo se puede decir que se le ha asociado a una serie de premisas entre las que destaca la defensa de la libertad privada, ello implica la presencia limitada del estado. Al ser considerado como una fase del capitalismo, es preciso señalar que puede existir un conflicto básico entre los dueños de las empresas y aquellos que deben trabajar para asegurar su existencia, la lucha de clases los ricos contra los pobres, sin embargo, tanto una clase como la otra se necesita, ello a lo largo de la historia se destacaron algunas revoluciones industriales, por lo que, en respuesta a este conflicto, durante el siglo veinte el Estado fue adquiriendo un nuevo rol. Entonces podemos decir en el entendido que forma parte de una de las fases del sistema capitalista, es obvio que estamos ante una innegable forma de sistema económico que por mucho ha logrado establecer avances en materia tecnológica e infraestructura, y también en cuestión de salud pública. Por eso no podemos robotizarnos con el argumento de nuestro sistema actual es malo, o qué se quiera robar las riquezas del país a manos de la iniciativa privada, ya que el resguardo de la propiedad y la libertad se aprecia fundamentalmente la herencia del trabajo. El hombre, así es un poseedor por naturaleza consumista que únicamente piensa en satisfacer su necesidad individual, y en este punto no me vaya a decir que no es cierto, tan es así que nuestro consumismo esta marcado por fechas tradicionales, es entonces que el hombre tiene ciertas características negativas y ser el mercado y la propiedad privada las principales tradiciones de la civilización, ello lleva a establecer que las funciones humanas esenciales es la de poseer, intercambiar, acumular y consumir. Y esto que les comento mis distinguidos lectores en relación a la visión negativa del hombre, siendo sensato en que se debería ser direccionado para beneficio de los demás, y el estado lo único que debe hacer es ser garante del orden público, no puede ser protagonista de cambiar un modelo económico establecido al menos que se vaya pesando en algún momento algunos puntos del socialismo puro, y en ese punto si es muy delicado. Existe algunas características utópicas del modelo, la esencia de la evolución humana como la libertad y la propiedad, en la que el ejecutivo federal no puede conquistar una hegemonía, a través de un liderazgo moral y político mediante la difusión de la propia visión del mundo, de ello no debemos tergiversar la idea de la libertad como el principio rector de un estandarte político, ya que lo que hemos venido avanzado desde años pasados, podemos decir que México ha logrado ser un país que se reconoce mundialmente, en principio por los ejes rectores democráticos que han permitido la alternancia de la representatividad de los poderes públicos, por otra parte el desarrollo de esa economía emergente que siempre lo ha caracterizado y que aún se tiene la certeza de que seguirá siendo un país de grandes inversiones, no mas opacidad en términos económicos que únicamente pueden provocar un clima de estabilidad, algo que ya no deseamos, por lo que nos ha dejado la pandemia como resultado de la mala planeación estratégica en materia de salud pública, sin embargo también es menester señalar que ningún gobierno estaba preparado, y si le entramos un poco más a la ciencia ficción entonces podríamos tomar el tema del orden mundial.