Buró De Crédito

No caiga en un fraude, Buró de Crédito no emite cartas de liberación

Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito

Hay muchos defraudadores que buscan robarte tu identidad y dinero prometiendo cosas falsas que no pueden cumplir; y están por todos lados, basta ver internet y las redes sociales.

Es importante informales que Buró de Crédito ha detectado la emisión de documentos apócrifos en nombre de esa Sociedad de Información Crediticia tales como supuestas “cartas de liberación” o “constancias de finiquitos”. Estos documentos son supuestamente emitidos y firmados por directivos de Buró de Crédito deslindando de compromisos crediticios a personas físicas y a personas morales. Este tipo de documentos son totalmente falsos; Buró de Crédito, bajo ninguna circunstancia, emite documentos de esta naturaleza.

Los defraudadores ofrecen en línea, en redes sociales, a través de correos, mensajes, y en anuncios impresos, supuestos servicios para la eliminación de créditos o de datos contenidos en el Reporte de Crédito Especial de Buró de Crédito.

A las personas físicas, y también morales, que caen en la trampa se les pide su información personal -y hasta financiera- más el pago de una cuota que puede ser de varios miles de pesos.

Con la información, los defraudadores podrían tratar de obtener documentos oficiales o créditos a nombre de la víctima, además de robarle el dinero depositado por servicios que no se pueden ofrecer.

La víctima piensa que con la supuesta “carta de liberación” o “carta de finiquito” podrá obtener créditos, pero el otorgante de crédito consultará, con el permiso del interesado, su Reporte de Crédito en Buró de Crédito y se dará cuenta que la información que presenta el cliente es falsa.

También es importante alertar al público que además se han detectado supuestos despachos jurídicos que ofrecen amparar al interesado para que su información crediticia no pueda ser reportada a la base de dados de Buró de Crédito. La víctima piensa que con este supuesto servicio podrá no pagar su crédito y que este no se verá reflejado en su historial crediticio, lo que obviamente es falso pues los otorgantes de crédito están obligados a actualizar la información de sus acreditado por lo menos una vez al mes. Esta modalidad de fraude también pudiera resultar en que la persona resulte víctima de robo de identidad y del robo del dinero que haya entregado.

Si una persona quiere conocer el estado de sus créditos financieros y comerciales contenidos en su Reporte de Crédito Especial puede pedirlo gratis, una vez cada doce meses, en www.burodecredito.com.mx o bien a través de la aplicación para teléfonos móviles de Buró de Crédito o llamando a los teléfonos 55 5449 4954 o 800 640 7920.

Por cierto, la fecha estimada de eliminación de los créditos que estén cerrados aparece dentro del Reporte de Crédito Especial, sección resumen de créditos.

En caso de que el interesado quisiera impugnar un dato o algún registro crediticio puede hacerlo a través de una Reclamación ante Buró de Crédito (dos al año son gratis), o ingresando una reclamación directa ante el otorgante de crédito, o ingresando una reclamación ante la Condusef (créditos financieros), Profeco (créditos comerciales) o Prodecon (créditos fiscales).

Para ser más atractivo para los otorgantes de crédito, se recomienda, entre otras cosas, pagar por lo menos el mínimo y a tiempo cada uno de los créditos, manejar las líneas de crédito de forma responsable, y mantener capacidad crediticia para nuevos compromisos.

En caso de tener retrasos en los pagos, lo ideal es ponerse al corriente en los pagos o, de no ser posible esto, buscar al otorgante de crédito para reestructurar el financiamiento y seguir pagando bien las nuevas mensualidades.