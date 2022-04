Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

No queremos ladrones en el gobierno, les dice el Presidente de México, a los futuros alcaldes del país y de Chiapas

En la tercera trasformación fueron los gobernadores, Congresos estatales, Auditores Superiores y otros los protagonistas para hacer llamados para el combate dela corrupción, de los presidentes municipales de todo el país, , sin embargo en esta cuarta trasformación, no solamente se ha disparado los llamados de gobernadores, Congresos, Auditores, Secretarios de Hacienda, sino que alcanza la postal histórica el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que también le ha entrado a los enérgicos llamados para que no cometan los alcaldes del país, actos de corrupción, situación que no hacían los anteriores expresidentes de México, al menos en este rubro de alcaldes municipales mexicanos.

En Chiapas, es el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien ya es considerado el mandatario estatal que mayormente ha exigido “cuentas claras”, no solamente a los Presidentes municipales de Chiapas, sino a sus funcionarios estatales, y lo hizo desde que tomo posesión en aquel discurso moral memorable de su toma de posesión el 8 de diciembre de 2018, pero no solamente es él, han sido reiterativo el Congreso del Estado y sus comisiones de vigilancia y de Hacienda, el propio Auditor Superior de Chiapas, La Fiscalía de Chiapas, la nueva Secretaria de la Función Pública, y muchos otros actores, podemos decir que en esta cuarta transformación lo que más se ha enarbolado en Chiapas es la lucha en contra de la corrupción.

Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un enérgico llamado este fin de semana, a todos los alcaldes que asumirán el poder el próximo 1 de octubre en la entidad chiapaneca de que hagan las cosas correctas y no arriben sólo con “el propósito de robarse el dinero del presupuesto”. ijo que hoy es oportuno decirlo, debido a que pronto asumirán el poder, a no convertirse en seres ambiciosos, vulgares, “no queremos ladrones en el gobierno; ojalá que los presidentes municipales que entrarán a cumplir con su función actúen con responsabilidad y honestidad”.

Dijo que su gobierno les entregará los recursos que les corresponden y ante ello los convocó a hacer obras, pero “si vemos que no se invierte bien el presupuesto, vamos aplicar la ley, vamos a darles “manicure, pero con achuela”. El mandatario sostuvo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás:

“La parafernalia del poder, cuando le digan a uno qué hora es y contesten al alcalde o gobernador, las que usted quiera que sean, eso no está bien; la lambisconería, la vanidad, no tiene nada que ver con el poder, nada que ver con la política, no tiene nada que ver con servir a los semejantes, al prójimo”, precisó.

Hasta hora en Chiapas, no ha habido alcaldes corruptos, inclusive los que se “reeligieron”, nunca fueron auditados conforme a la ley, para poder accesar a su “reelección”, en el caso de funcionarios públicos estatales, fue en la época del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, donde un Subsecretario de gobierno y sus esbirros de su primer círculo, fueron supuestamente encarcelados por actos de corrupción, hoy se encuentran completamente libres y aparentemente toda la huella fue borrada. Así las cosas.

ASE y Hacienda llama a ediles a cumplir.

La Secretaría de Hacienda del Estado en coordinación con la Auditoría Superior del Estado, llevaron a cabo reunión de trabajo con 17 Ayuntamientos, para analizar el cumplimiento respecto a los Avances Trimestrales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos, todo dentro del marco de los trabajos del Consejo de Armonización Contable del Estado de Chiapas (CACE),

En su mensaje, el secretario de Hacienda Javier Jiménez exhortó a las y los alcaldes a redoblar esfuerzos, y advirtió: “Todos en conjunto estamos llamados como servidores públicos a cumplir y a transparentar el manejo de los recursos públicos. Por ello invitó a las y los alcaldes, tesoreros, directores de obra pública, directores de planeación y a todos los integrantes de los Ayuntamientos, a trabajar como lo estamos haciendo ahora mismo nosotros con la Auditoría Superior del Estado, realizando un trabajo en equipo, serio y responsable. Sólo de esta manera, sumando esfuerzos podemos avanzar” indicó el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Por su parte, el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez destacó que la falta de cumplimiento, no solo afecta la evaluación del Estado, sino también, puede ocasionar además el fincamiento de responsabilidades a los omisos, como ejecutores del gasto. “Estamos a tiempo de generar los mecanismos y las acciones inmediatas, para que se realicen los registros de los proyectos del presente ejercicio en los módulos del Sistema de Recursos Federales Transferidos. Recuerden que la transparencia y la rendición de cuentas son ejes primordiales de la actual administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón, y esto se debe replicar en cada uno de sus Ayuntamientos” recalcó el Auditor.

Juan Pueblo: La reconformación de siglas en el Congreso del Estado. Dentro de la conformación de la próxima legislatura local de Chiapas la numero 68, prácticamente será una legislatura local dominante en favor de MORENA, con sus aliados el PVEM y el PT, que serán los partidos políticos que gobiernen este último tramo del sexenio, porque lo que toca al PRI, Pan y PRD, al menos en el Congreso del Estado, fueron completamente desplazados y aventados al Cañón del Sumidero.

Es más, nos atrevemos a decir que, dentro de esta recomposición de siglas en el poder legislativo de Chiapas, serán los de MORENA, PVEM y el PT, quienes protagonicen las batallas al interior del poder legislativo local. Por eso exige que los próximos titulares de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política sean diputados locales versados y prácticos para dirigir estas encomiendas públicas de suma importancia. De aquí para el real, los partidos políticos que ayer fueron “aliados”, mañana podría ser adversarios, porque el camino del 2024, los llevara a una total “Y” (y griega) donde caminaron juntos desde el 2018, 2021, pero rumbo al 2024, se podrían dispersar en busca del poder político para gobernador. El 2024, podría ser un camino sinuoso y quebrado para los partidos aliados pero que en cualquier momento podría venir el rompimiento. Ojo.

Ruta marítima de Puerto Chiapas. – Todo parece indicar que será en Tapachula, dentro del marco del Primer Congreso Mesoamericano de los Consejos Agroalimentarios que arrancó ayer 29 y seguirá 30 de junio, 1 y 2 de Julio, auspiciado por el gobierno federal, donde se firmará el convenio con un grupo de grandes inversionistas para crear la carretera comercial marítima del Pacífico, que unirá a los puertos de Ensenada, en Baja California Norte; Manzanillo, Colima; y Tapachula, Chiapas. Esta sería la sexta de su tipo en el país, pero la más importante. Se contempla que entre en operaciones formalmente al inicio del 2022. La idea es unir a la frontera norte con la del sur, así como la región centro de México, a través de un comercio nacional interior vía cabotaje, con el que se pretende conectar a esos puertos, generar competitividad y fomentar la venta de productos con valor agregado.