De Adicto a ADICTO

No quiere o no puede con la enfermedad emocional

Ernesto Salayandía García

Es cuestión de tiempo y de consecuencias

Conozco un amigo, por demás mediocre, es adicto al alcohol, tortillero por convicción, pasión y entrega, a las 4 de la mañana comienza a trabajar al ritmo en que se empina una caguama, yo le digo, que “ tortillero que no toma, es como una flor sin aroma” solo se ríe.- Tengo otro hermano, adicto al cristal, mediocre de corazón, es el de los pacitos tuntún, dos semanas, según el limpio y a la tercera se revienta, ambos tienen un mundo de información, les he dedicado mis conocimientos, mi experiencia y trato de no dejarlos solos, les da por tender sus redes y tirarse al vacío sin límite de tiempo, sé que le rascan los huevos al tigre, se lo que viene para ellos, más aun, de tremendo daño físico a todo el cuerpo, el riesgo es que pierdan el sano juicio, ambos, son candidatos a caer en los trastornos mentales que causa las adicciones, tarde que temprano, la loca de la azotea que son sus pensamientos tóxicos, hará de ellos, sus víctimas, el Diablo, habrá de aparecer en vivo y a todo color, la mente funciona de una manera increíble y el adicto, el cristalero, el enfermo, no podrá salir, hasta que toque esos crueles fondos que llaman a su puerta, el timbre de la mediocridad sonara intensamente hasta reventar los tímpanos,. No hay quien le gane. – Darle atole con el dedo a la complejidad, es como hacerse como el tío lolo.-Sé que es difícil, pero no imposible, no sales del hoyo y más cuando por mediocre no haces nada por cambiar, vives en auto engaño, vil teporocho, ignorante, nacido para perder, un don nadie al que la enfermedad emocional, hace trizas.- Hechos son amores, no buenas razones.-

¿El alcoholismo es genético?

Tener un Drogadicto en casa, es peor que una maldición

En mis recorridos por las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, dando el mensaje a los alumnos, maestros y familias, escucho esas voces inocentes de los niños que no se cansan de preguntar y de decirme sobre el alcoholismo de sus familiares cercanos y que escuchan con atención toda la información que les suministro con el fin de prevenir que caigan en las garras de esta perra brava, enfermedad, perversa maldita del alma, que es el alcohol y las drogas.- La Saliva del Diablo.- Les digo, todo lo que entra a tu cuerpo y altera tus emociones y tu Sistema Central Nervioso, se llama droga, y la cerveza es una droga.- A ver, levante la mano.- Les pido.- Levante la mano quien conozca a una persona que consuma de una a dos caguamas de cerveza al día. El levantamiento de brazos y manos, es generalizado, el consumo de cerveza, en esta parte de México, (Chihuahua) es altísimo en hombres y mujeres, por desgracia las consecuencias en el abuso de esta y otras sustancias, marcan parámetros nacionales donde estamos en los primeros lugares en suicidios, en niñas madres y en madres solteras, en divorcios, en violencia doméstica, en delincuencia juvenil y en NINIS, primeros lugares también, en muertes por sobre dosis y alto consumo en marihuana, heroína, cocaína, inhalantes y otros, también estamos arriba, en deserción escolar, y los índices de consumo de drogas en niños, mujeres y hombres en general, es extremadamente alto, muertes por accidentes de tránsito y accidentes laborales, hay un exagerado consumo de Cristal, que son anfetaminas y otras sustancias tóxicas fumadas, inhaladas o inyectadas, cuya compulsión y adicción es meramente imposible de desintoxicar y los daños físicos, mentales, emocionales y espirituales, son irreversibles y mortales.

Más información sobre el Cristal

La droga conocida como “Cristal”, también denominada Speedy, Meath, Hielo, Vidrio, Tiza…es un compuesto químico de fórmula molecular denominado comúnmente como Metanfetamina. Formas de Consumo: Vía oral: ingerida e inhalada, Vía venosa: inyectada. Efectos Fisiológicos Inmediatos: Sensación de bienestar, euforia, vitalidad excesiva. En resumen, exalta el ánimo, Hiperactividad, Inhibición del sueño y el apetito, aumenta el apetito sexual. Duración de sus Efectos en el Organismo: Entre 6 y 12 horas. Efectos de su Consumo: Daños somáticos (corporales), Pérdida de piezas dentales, Llagas en la piel, Incremento de la temperatura corporal y sudoración, Envejecimiento prematuro derivado de la falta de sueño, Caída del pelo (derivada de la ansiedad), Infarto, Hipertensión arterial. Daños psicológicos (Cerebrales, Ansiedad, Pérdida de la memoria, Deterioro intelectual, Depresión y Paranoia. Efectos sociales: Violencia, Delincuencia, Violación, Alejamiento o pérdida de la familia, amigos, pareja y trabajo, Exclusión social. Todos estos efectos pueden traducirse en delitos, violaciones, arrestos, prisiones de cárcel, asesinatos e incluso la muerte (producida por intentos de robo, por ajustes de cuentas o por su simple consumo prolongado). Es una droga de bajo precio y sumamente placentera, atrapa a cualquiera en la primera dosis y por desgracia, nuestros niños están propensos, frágiles de hundirse en este abismo y podemos evitarlo. – MAS VALE CREAR COSTUMBRES QUE CORREGIR MAÑAS. – No me queda la menor, duda, nadie quiere un drogadicto en casa, pero mi pregunta es. – ¿Qué estás haciendo para evitarlo?

¿El alcoholismo es hereditario?

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, progresiva y mortal, que afecta tanto al sujeto que lo padece como a las personas que lo rodean. El alcohólico es aquella persona que ya perdió la capacidad de gobernar al alcohol, ahora es el alcohol el que lo gobierna a él. Pero, ¿Cómo saber cuándo una persona es alcohólica y qué se puede hacer para ayudarlo?, para aclararnos estas dudas, se entrevistó al Dr. José Antonio Elizondo López, Médico Psiquiatra, especialista en adicciones. ¿Cuáles son los síntomas que padece un alcohólico? Una persona que padece alcoholismo tiene obsesión por la bebida, o droga es decir, está pensando continuamente en consumirla. Cada vez que tiene alguna tensión, depresión o para poder divertirse en una fiesta, necesita consumir alcohol para sentirse bien. En cuanto este individuo empieza a beber, desarrolla un mecanismo compulsivo que le impide parar, entonces bebe excesivamente y esto le crea problemas con: Su familia, Su trabajo, La sociedad, Su salud ¿A qué edad es más frecuente el alcoholismo? El alcoholismo es la enfermedad más democrática que existe, afecta desde los doce años, hasta los noventa años de edad. Existen problemas de alcoholismo en los adolescentes, en el adulto joven, en el adulto mayor y en las personas de la tercera edad. Esta enfermedad puede afectar a personas en edad avanzada, es decir, una persona puede pasar por toda su adolescencia sin probar alcohol o sólo consumirlo esporádicamente y llegar a la adultez o a su vejez para convertirse en un alcohólico. Esto se debe a que existen dos tipos de alcoholismo: Genético, en este tipo de alcohólico la genética es lo que más influye, son las personas que empiezan a beber desde la adolescencia y que generalmente desarrollan el alcoholismo hacia los 25 o 30 años de edad, son los individuos que los primeros treinta años de vida no sufren de alcoholismo y después por razones de trabajo, de su medio ambiente o de condiciones existenciales desarrollan esta enfermedad